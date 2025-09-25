[kyō no kion] Octubre aún lejano

El inicio de la próxima semana seguirá con temperaturas veraniegas en el centro de Japón.

📍Tōkyō | 25 de septiembre

Hoy jueves, gran parte de Japón experimentó temperaturas más suaves, muchas ciudades sin superar los 30 °C. Sin embargo, los registros oficiales muestran que en varias regiones del sur y oeste del país sí se alcanzaron máximas de pleno verano, recordándonos que la temporada de calor aún no termina del todo.

📊 Ranking de temperaturas máximas del día

Según la Agencia Meteorológica de Japón (al corte de las 18:20):

Naha (Okinawa) – 33.8 °C a las 12:25 Dazaifu (Fukuoka) – 33.7 °C a las 13:21 Izena (Okinawa) – 33.3 °C a las 12:49 Amagi (Kagoshima) – 33.3 °C a las 13:27 Kumejima (Okinawa) – 33.3 °C a las 13:24 Nakasugi (Miyako, Okinawa) – 33.2 °C a las 13:54 Kita-Daitō (Okinawa) – 33.2 °C a las 12:14 Yoron (Kagoshima) – 33.1 °C a las 12:52 Kōsa (Kumamoto) – 33.1 °C a las 14:57 Ishigaki (Okinawa) – 33.0 °C a las 13:29 Kasari (Amami, Kagoshima) – 33.0 °C a las 13:41 Imari (Saga) – 33.0 °C a las 13:56 Kurume (Fukuoka) – 33.0 °C a las 14:05

👉 La mayoría de estos puntos calientes se concentran en Okinawa y Kyūshū, dos regiones acostumbradas a veranos largos y húmedos.

🔮 Mañana 26 de septiembre: el calor regresa

Aunque hoy en varias ciudades principales el termómetro se contuvo, mañana viernes el calor volverá con fuerza en el oeste y este de Japón.

Tokio : 31 °C

Nagoya : 33 °C

Osaka y Fukuoka : 30 °C

Sendai: 30 °C

📌 La explicación está en la llegada de un anticiclón móvil desde el continente que arrastrará aire cálido en altura (+15 °C a 1500 m, +18 °C en Kanto y Kyūshū sur). Esto generará una sensación de pleno verano pese a estar a las puertas de octubre.

🚨 Riesgo de salud y recomendaciones

Golpe de calor (熱中症) : Aunque no se esperan récords, el bochorno húmedo mantiene el riesgo de deshidratación.

Actividades escolares y agrícolas : septiembre es temporada de undōkai (運動会 – festivales deportivos escolares). Quienes practiquen o trabajen bajo el sol deberán hidratarse constantemente.

Hogar y trabajo: se recomienda usar el aire acondicionado incluso en interiores y ajustar la vestimenta a los cambios bruscos de temperatura entre mañanas frescas y tardes calurosas.

📅 Perspectiva a 10 días

Hasta el lunes 29 y martes 30 , Tokio seguirá con máximas de 30 °C .

Aunque no será nivel de “ola de calor extrema”, seguirá siendo un calor engañoso y prolongado.

La entrada al mes de octubre no traerá todavía un alivio pleno, por lo que el cuidado contra golpes de calor debe mantenerse.

✅ En resumen:



Hoy Japón vivió un respiro en varias regiones, pero Okinawa y Kyūshū marcaron temperaturas de más de 33 °C. Mañana, la combinación de sol y aire cálido devolverá el calor veraniego a Tokio, Nagoya, Osaka y Fukuoka. Aunque el calendario se acerca a octubre, el clima insiste en recordarnos que el verano aún no se despide.

