Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Temperaturas

[kyō no kion] Octubre aún lejano

PorNoticiasNippon

Sep 25, 2025 #calor, #kyō no kion, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #temperatura, #今日の気温

El inicio de la próxima semana seguirá con temperaturas veraniegas en el centro de Japón.

 

📍Tōkyō | 25 de septiembre

 

Hoy jueves, gran parte de Japón experimentó temperaturas más suaves, muchas ciudades sin superar los 30 °C. Sin embargo, los registros oficiales muestran que en varias regiones del sur y oeste del país sí se alcanzaron máximas de pleno verano, recordándonos que la temporada de calor aún no termina del todo.

📊 Ranking de temperaturas máximas del día

Según la Agencia Meteorológica de Japón (al corte de las 18:20):

  1. Naha (Okinawa) – 33.8 °C a las 12:25

  2. Dazaifu (Fukuoka) – 33.7 °C a las 13:21

  3. Izena (Okinawa) – 33.3 °C a las 12:49

  4. Amagi (Kagoshima) – 33.3 °C a las 13:27

  5. Kumejima (Okinawa) – 33.3 °C a las 13:24

  6. Nakasugi (Miyako, Okinawa) – 33.2 °C a las 13:54

  7. Kita-Daitō (Okinawa) – 33.2 °C a las 12:14

  8. Yoron (Kagoshima) – 33.1 °C a las 12:52

  9. Kōsa (Kumamoto) – 33.1 °C a las 14:57

  10. Ishigaki (Okinawa) – 33.0 °C a las 13:29

  11. Kasari (Amami, Kagoshima) – 33.0 °C a las 13:41

  12. Imari (Saga) – 33.0 °C a las 13:56

  13. Kurume (Fukuoka) – 33.0 °C a las 14:05

👉 La mayoría de estos puntos calientes se concentran en Okinawa y Kyūshū, dos regiones acostumbradas a veranos largos y húmedos.

 

🔮 Mañana 26 de septiembre: el calor regresa

Aunque hoy en varias ciudades principales el termómetro se contuvo, mañana viernes el calor volverá con fuerza en el oeste y este de Japón.

  • Tokio: 31 °C

  • Nagoya: 33 °C

  • Osaka y Fukuoka: 30 °C

  • Sendai: 30 °C

📌 La explicación está en la llegada de un anticiclón móvil desde el continente que arrastrará aire cálido en altura (+15 °C a 1500 m, +18 °C en Kanto y Kyūshū sur). Esto generará una sensación de pleno verano pese a estar a las puertas de octubre.

 

🚨 Riesgo de salud y recomendaciones

  • Golpe de calor (熱中症): Aunque no se esperan récords, el bochorno húmedo mantiene el riesgo de deshidratación.

  • Actividades escolares y agrícolas: septiembre es temporada de undōkai (運動会 – festivales deportivos escolares). Quienes practiquen o trabajen bajo el sol deberán hidratarse constantemente.

  • Hogar y trabajo: se recomienda usar el aire acondicionado incluso en interiores y ajustar la vestimenta a los cambios bruscos de temperatura entre mañanas frescas y tardes calurosas.

 

📅 Perspectiva a 10 días

  • Hasta el lunes 29 y martes 30, Tokio seguirá con máximas de 30 °C.

  • Aunque no será nivel de “ola de calor extrema”, seguirá siendo un calor engañoso y prolongado.

  • La entrada al mes de octubre no traerá todavía un alivio pleno, por lo que el cuidado contra golpes de calor debe mantenerse.

 

✅ En resumen:


Hoy Japón vivió un respiro en varias regiones, pero Okinawa y Kyūshū marcaron temperaturas de más de 33 °C. Mañana, la combinación de sol y aire cálido devolverá el calor veraniego a Tokio, Nagoya, Osaka y Fukuoka. Aunque el calendario se acerca a octubre, el clima insiste en recordarnos que el verano aún no se despide.

©NoticiasNippon

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Temperaturas

[kyō no kion] miércoles 24 de septiembre

Sep 24, 2025 NoticiasNippon
Temperaturas

[kyō no kion] calor sorpresivo en pleno equinoccio

Sep 21, 2025 NoticiasNippon
Temperaturas

[kyō no kion] verano no se quiere ir

Sep 20, 2025 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Redes sociales

[sōsharunettowāku] Disculpa borrada del streamer español

2025-09-25 NoticiasNippon No hay comentarios
Precios

[kakaku chōsei] Calbee anuncia nuevo ajuste

2025-09-25 NoticiasNippon No hay comentarios
Convivencia

[shinyō shittsui kōi] Escándalo en Maebashi

2025-09-25 NoticiasNippon No hay comentarios
Temperaturas

[kyō no kion] Octubre aún lejano

2025-09-25 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.