[kyō no kion] Octubre aún lejano

El inicio de la próxima semana seguirá con temperaturas veraniegas en el centro de Japón.
📍Tōkyō | 25 de septiembre
Hoy jueves, gran parte de Japón experimentó temperaturas más suaves, muchas ciudades sin superar los 30 °C. Sin embargo, los registros oficiales muestran que en varias regiones del sur y oeste del país sí se alcanzaron máximas de pleno verano, recordándonos que la temporada de calor aún no termina del todo.
📊 Ranking de temperaturas máximas del día
Según la Agencia Meteorológica de Japón (al corte de las 18:20):
-
Naha (Okinawa) – 33.8 °C a las 12:25
-
Dazaifu (Fukuoka) – 33.7 °C a las 13:21
-
Izena (Okinawa) – 33.3 °C a las 12:49
-
Amagi (Kagoshima) – 33.3 °C a las 13:27
-
Kumejima (Okinawa) – 33.3 °C a las 13:24
-
Nakasugi (Miyako, Okinawa) – 33.2 °C a las 13:54
-
Kita-Daitō (Okinawa) – 33.2 °C a las 12:14
-
Yoron (Kagoshima) – 33.1 °C a las 12:52
-
Kōsa (Kumamoto) – 33.1 °C a las 14:57
-
Ishigaki (Okinawa) – 33.0 °C a las 13:29
-
Kasari (Amami, Kagoshima) – 33.0 °C a las 13:41
-
Imari (Saga) – 33.0 °C a las 13:56
-
Kurume (Fukuoka) – 33.0 °C a las 14:05
👉 La mayoría de estos puntos calientes se concentran en Okinawa y Kyūshū, dos regiones acostumbradas a veranos largos y húmedos.
🔮 Mañana 26 de septiembre: el calor regresa
Aunque hoy en varias ciudades principales el termómetro se contuvo, mañana viernes el calor volverá con fuerza en el oeste y este de Japón.
-
Tokio: 31 °C
-
Nagoya: 33 °C
-
Osaka y Fukuoka: 30 °C
-
Sendai: 30 °C
📌 La explicación está en la llegada de un anticiclón móvil desde el continente que arrastrará aire cálido en altura (+15 °C a 1500 m, +18 °C en Kanto y Kyūshū sur). Esto generará una sensación de pleno verano pese a estar a las puertas de octubre.
🚨 Riesgo de salud y recomendaciones
-
Golpe de calor (熱中症): Aunque no se esperan récords, el bochorno húmedo mantiene el riesgo de deshidratación.
-
Actividades escolares y agrícolas: septiembre es temporada de undōkai (運動会 – festivales deportivos escolares). Quienes practiquen o trabajen bajo el sol deberán hidratarse constantemente.
-
Hogar y trabajo: se recomienda usar el aire acondicionado incluso en interiores y ajustar la vestimenta a los cambios bruscos de temperatura entre mañanas frescas y tardes calurosas.
📅 Perspectiva a 10 días
-
Hasta el lunes 29 y martes 30, Tokio seguirá con máximas de 30 °C.
-
Aunque no será nivel de “ola de calor extrema”, seguirá siendo un calor engañoso y prolongado.
-
La entrada al mes de octubre no traerá todavía un alivio pleno, por lo que el cuidado contra golpes de calor debe mantenerse.
✅ En resumen:
Hoy Japón vivió un respiro en varias regiones, pero Okinawa y Kyūshū marcaron temperaturas de más de 33 °C. Mañana, la combinación de sol y aire cálido devolverá el calor veraniego a Tokio, Nagoya, Osaka y Fukuoka. Aunque el calendario se acerca a octubre, el clima insiste en recordarnos que el verano aún no se despide.
