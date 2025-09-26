[gaika ryōgae] viernes 26 de septiembre

Extranjeros en Japón: enviar dinero a casa rinde más, pero la vida diaria se encarece

📍Tōkyō | 26 de septiembre

En el mercado de divisas de Tokio, el yen volvió a debilitarse frente al dólar.

A las 5 de la tarde, 1 dólar se cambiaba por 149.83 – 149.85 yenes, es decir, 1 yen y 2 sen más débil que el día anterior.

Frente al euro, el yen también bajó: 1 euro costaba 174.90 – 174.94 yenes, unos 29 sen más caro para quienes compran la moneda europea.

La causa principal: en Estados Unidos se publicaron datos económicos que muestran que su economía sigue fuerte. Esto redujo las expectativas de que la Reserva Federal (FRB) baje pronto las tasas de interés. Resultado: muchos inversores prefirieron comprar dólares y deshacerse de yenes.

🧑‍🏫 Explicación

Imagina que el yen es como un músculo: cuando la economía japonesa se percibe más débil y la de EE. UU. más fuerte, ese músculo pierde fuerza frente al dólar.

Por eso, necesitas más yenes para comprar un dólar.

Cuando se habla de “el yen se deprecia” o “cae el yen”, significa que tu dinero japonés compra menos moneda extranjera.

🌍 Impacto para los extranjeros residentes en Japón

El movimiento del mercado no es solo una noticia financiera: afecta directamente a la vida diaria de quienes viven en Japón, sobre todo a los extranjeros.

✅ Beneficios

Enviar dinero a casa es más rentable:

Si eres extranjero y mandas parte de tu salario a tu país (remesas), recibirás más dólares, euros u otra moneda por la misma cantidad de yenes.

Ejemplo: 100.000 yenes ayer daban menos dólares que hoy; ahora entregan más.

Como el yen está barato, Japón se vuelve más atractivo para turistas. Esto puede dar más trabajo en hoteles, restaurantes y servicios donde muchos extranjeros trabajan.

❌ Desventajas

Productos importados más caros:

Japón compra en dólares petróleo, gas, trigo, maíz, etc.

Con el yen débil, todo eso cuesta más, y al final se refleja en subidas de precios de gasolina, electricidad, pan, fideos, carne, etc.

➝ Los residentes, incluidos los extranjeros, sienten el golpe en el supermercado y en la factura de luz.

Si un extranjero quiere visitar su país o viajar al extranjero, necesitará más yenes para comprar dólares o euros.

🔑 Clave del día

El yen rozó los 150 por dólar, un nivel considerado “línea roja psicológica” en Japón.

Cuando se llega a esa cifra, el Gobierno y el Banco de Japón suelen ponerse en alerta e incluso intervenir en el mercado para frenar la caída del yen.

📌 En resumen:

El yen débil beneficia a los extranjeros que envían dinero fuera de Japón, pero complica la vida cotidiana porque encarece productos básicos e importados. Para quienes trabajan y consumen en Japón, el costo de vida podría seguir subiendo si esta tendencia continúa.



©NoticiasNippon