[gasorin kakaku] fin del “impuesto temporal

Japón inicia rebaja escalonada: subsidios reemplazarán el viejo impuesto temporal a los combustibles.

📍Tōkyō | 25 de octubre

En un movimiento coordinado para mitigar el impacto del alto costo de la energía, el Partido Liberal Democrático (PLD), Nippon Ishin no Kai y Kōmeitō alcanzaron un acuerdo para aumentar gradualmente los subsidios a la gasolina a partir del 13 de noviembre, con el objetivo de que el precio por litro se reduzca en unos 15 yenes adicionales hacia el 11 de diciembre.

Sumado al actual subsidio de 10 yenes, los consumidores sentirán una baja total de unos 25 yenes por litro, equivalente a la supresión del antiguo impuesto temporal que se arrastra desde hace más de una década.

🔧 Medida puente antes de la eliminación del impuesto

El plan establece un incremento escalonado del subsidio en tramos de 5 yenes cada dos semanas, hasta alcanzar los 15 yenes completos en cuatro semanas.

La medida será provisional (“tsunagi sochi” / つなぎ措置) y funcionará como un puente hasta que el “kyū-zantei zeiritsu” (旧暫定税率) quede oficialmente abolido, algo que podría concretarse a comienzos de 2026, una vez que se agoten las existencias de combustible gravadas con la tasa anterior.

Para el diesel (軽油, keiyu), el esquema será similar: desde el 13 de noviembre se aplicará un subsidio progresivo que reducirá el precio en unos 7 yenes por litro hacia el 27 de noviembre, equivalente a eliminar su propio recargo temporal de 17 yenes por litro. Su eliminación definitiva se prevé para abril de 2026.

💬 Reacciones y próximos pasos

Los tres partidos escucharon las posturas de las asociaciones de gasolineras y distribuidores, que advirtieron que cualquier reducción abrupta podría generar confusión en los puntos de venta o distorsiones regionales de precios.

Con este calendario, las fuerzas políticas consideran que podrán bajar el precio lo antes posible sin afectar la operatividad del mercado.

En los próximos días, el bloque tripartito volverá a reunirse para discutir cómo compensar la pérdida de ingresos fiscales derivada de la futura eliminación del impuesto, que actualmente representa una fuente importante para el mantenimiento de carreteras.

Si logran consenso, buscarán sumar a otros partidos de oposición para formalizar el acuerdo y dar inicio a la rebaja antes de fin de año.



