[gasorin kakaku]  El alivio del invierno

Cuarta semana de descenso: Japón entra en fase de combustible más accesible desde 2022

📍Tōkyō | 4 de diciembre

En una señal de alivio pocas veces vista en el actual ciclo de inflación japonesa, el precio nacional promedio de la gasolina regular cayó esta semana a 164.8 yenes por litro, el nivel más bajo en cuatro años, según confirmó el Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI).

La reducción ocurre tras el aumento del subsidio gubernamental, que desde el 27 de noviembre pasó de 15 a 20 yenes por litro, en una maniobra diseñada para contener precios antes de la gran reforma fiscal prevista a finales de año.

El retroceso de 4 yenes semanales marca la cuarta caída consecutiva, impulsada por mayores ayudas al refinado y por la estrategia gubernamental de evitar que los consumidores retrasen sus compras ante la inminente abolición del impuesto provisional sobre la gasolina (暫定税率).

📉 Caídas en las 47 prefecturas: alivio general, pero dispar

El descenso fue uniforme en todo el país, aunque con variaciones notables:

Más barato: Saitama — 158.5 yenes/litro

Más caro: Kagoshima — 176.0 yenes/litro

Mayor caída: Wakayama — -6.7 yenes

La baja no solo tocó la gasolina:

Diesel: 147.2 yenes (-2 yenes)

Kerosene: 2,203 yenes por tanque de 18 L (-2 yenes), un dato clave para hogares en Hokkaido, Tōhoku y regiones frías.

Para millones de residentes —especialmente familias que dependen del coche para ir al trabajo o a la escuela— la noticia representa un respiro en un invierno marcado por subidas de alimentos, electricidad y servicios básicos.

⚖️ Marco legal | ¿Por qué baja la gasolina? ¿Qué pasa con el impuesto provisional?

🔹 1. El subsidio al refinado (燃料油価格激変緩和対策事業)

Es una herramienta legal que permite al gobierno transferir fondos a los refinadores cuando los precios mayoristas superan un umbral.

Busca estabilizar el costo final al consumidor y evitar fluctuaciones extremas que afecten la movilidad, el transporte de mercancías y la economía doméstica.

Se amplió a 20 yenes por litro para contrarrestar la tensión previa a la reforma del impuesto.

🔹 2. La abolición del impuesto provisional (ガソリン税の暫定税率)

El impuesto “provisional” existe desde 1974, pero se ha mantenido por décadas como ingreso fiscal estable.

El gobierno planea eliminarlo a finales de 2025 , lo que debería reducir aún más el precio nominal de los combustibles.

Sin embargo, temen que los consumidores retrasen compras para después del recorte, generando distorsiones en la demanda.

⇒ De ahí el aumento del subsidio temporal.

🔹 3. Competencia y protección al consumidor

La Ley de Medidas Especiales para Cambios Abruptos en Precios de Energía permite al Ejecutivo intervenir en el mercado cuando haya riesgos para la estabilidad social o económica.

Las prefecturas mantienen potestad para monitorear abusos o aumentos injustificados.

