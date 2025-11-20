[kinenbi] Ī kanbutsu no hi

De la despensa al dashi: Japón redescubre el poder del alimentos secos en su día conmemorativo

📍Tōkyō | 20 de noviembre

Japón celebra el Ī kanbutsu no hi「いいかんぶつの日」, una fecha creada en 2010 por la Asociación Japonesa de Productos Deshidratados con el objetivo de rendir tributo a uno de los pilares silenciosos pero esenciales de la gastronomía tradicional: los alimentos secos (Kabnutsu / 乾物 / かんぶつ).

La elección de la fecha encierra un juego lingüístico profundamente japonés. Noviembre (11月) se asocia al carácter 「干」 (hi, seco), formado gráficamente por “十” y “一”. Y el día 20 se vincula a「乾」 (inui, secar), compuesto por “十”, “日”, “十” y “乞”.

Juntos, ambos caracteres permiten leer la frase simbólica “pedir o disfrutar el kanbutsu el 20 de noviembre” 「11月20日にかんぶつを乞う」.

Un guiño cultural que conecta la palabra escrita con la tradición culinaria.

Un patrimonio alimentario que resiste al tiempo

Los kanbutsu existen desde hace siglos y fueron indispensables en un país donde la conservación natural de los alimentos era clave. A través del secado —al sol, al viento o mediante técnicas tradicionales— productos marinos y agrícolas adquirieron sabor concentrado, larga vida útil y un valor nutricional notable.

Entre los protagonistas se encuentran:

kombu (昆布) : base insustituible del dashi y motor del umami.

katsuobushi (かつお節) : las virutas que dan profundidad a sopas y caldos.

shiitake seco (干ししいたけ) : pieza clave de la cocina casera y del osechi.

daikon cortado y secado (切干大根): económico, versátil y cargado de vitaminas.

En los últimos años, la Asociación Japonesa de Kanbutsu impulsa actividades para que las nuevas generaciones redescubran estos ingredientes: talleres en escuelas, degustaciones en mercados locales y campañas que promueven las ventajas del secado natural frente a los conservantes industriales.

Redescubrir lo «simple» es redescubrir Japón

Para muchos hogares, el kanbutsu evoca nostalgia: la cocina de la abuela, el olor del dashi matutino, los estantes de madera con frascos llenos de shiitake o algas. En un país donde la comida rápida gana terreno, el 20 de noviembre invita a volver a lo básico, a la esencia del sabor japonés y a una forma de cocinar sostenible, económica y profundamente cultural.

