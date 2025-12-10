Noticias Nippon

[gasorin kakaku]  El combustible japonés toca piso

El fin de una era fiscal hace temblar las gasolineras: Japón registra la mayor caída de precios en años

📍Tōkyō | 10 de diciembre

El último informe del Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) confirmó una señal que ya venía asomándose desde mediados de noviembre: la gasolina en Japón sigue bajando, y lo hace con fuerza.

 

🔻 Un precio histórico a la baja

Al 8 de diciembre, el precio promedio nacional del litro de gasolina regular cayó a 163,7 yenes, bajando 1,1 yenes respecto a la semana previa. No es solo otra variación semanal: se trata del nivel más bajo desde octubre de 2021, es decir, 4 años y 2 meses de retroceso acumulado.

Esta tendencia descendente no es casual. Marca el efecto directo de la estrategia del gobierno para preparar un cambio histórico: la abolición de la “tasa impositiva provisional” de la gasolina, vigente desde 1974.

Para evitar distorsiones, el Ejecutivo viene aumentando progresivamente los subsidios por litro, funcionando como un puente fiscal temporal.

 

🏛️ Subsidios que crecen, precios que aflojan

La fase actual del programa escalonado avanza con precisión quirúrgica:

  • El 11 de diciembre se sumarán 5,1 yenes adicionales por litro en subsidios.

  • Esto empuja a las distribuidoras a ajustar precios a la baja, suavizando el impacto para consumidores y gasolineros.

El resultado será visible a corto plazo: los precios seguirán cayendo en las próximas semanas, según la propia proyección del METI.

 

🌍 El petróleo global también colabora

Aunque el componente fiscal explica gran parte del descenso, la escena internacional también juega a favor.

El mercado del crudo se ha mantenido estable, evitando presiones alcistas y permitiendo que los subsidios surtan efecto sin contrapesos externos.

 

📉 Cinco semanas consecutivas de descenso

El dato del 8 de diciembre completa una racha de cinco semanas seguidas de caída en el precio de la gasolina.

Por prefecturas, el mapa se movió casi al unísono:

  • 🔻 45 prefecturas bajaron precios

  • 2 se mantuvieron estables

  • 🟢 Ninguna subió

Los extremos del país:

  • 🟦 Más barata: Aichi, con 157,2 yenes por litro

  • 🔴 Más cara: Kagoshima, con 175 yenes

 

⛽ Otros combustibles también retroceden

  • Diesel: 146,5 yenes (−0,7 yen)

  • Keroseno: 2.200 yenes por tanque de 18 L (−3 yenes)

En pleno invierno japonés, esta baja del keroseno supone un alivio concreto para miles de hogares que dependen de estufas tradicionales.

 

📘 Marco legal

1. Antiguo impuesto provisional (旧暫定税率 )

  • Introducido en 1974 durante la crisis del petróleo.

  • Aunque “provisional”, fue renovado repetidamente durante cinco décadas.

  • Añadía 25,1 yenes por litro al impuesto de la gasolina.

  • Su abolición estaba pendiente desde hace años, pero requería medidas que evitaran desequilibrios en el mercado.

2. Subsidio a mayoristas de combustible (元売り補助金)

Basado en lineamientos del METI (Ministerio de Economía, Comercio e Industria):

  • Permite compensar la diferencia entre el precio deseado por el Gobierno y el precio real del petróleo.

  • Se activa especialmente en contextos de volatilidad internacional.

  • En esta ocasión, se usa para compensar el impacto de eliminar el impuesto sin generar pérdidas a gasolineros.

3. Medidas transitorias para evitar «distorsiones de inventario»

  • Las gasolineras suelen comprar combustible con anticipación.

  • Si el impuesto se eliminara de golpe, tendrían que vender inventario caro a precios bajos.

  • Por eso, el Gobierno:

    • incrementó los subsidios gradualmente desde el 13 de noviembre,

    • y los alineó exactamente al monto del impuesto (25,1 yenes) tres semanas antes de la abolición oficial.

4. Impacto legal y económico esperado

  • Eliminación efectiva del impuesto al cierre de 2025.

  • Reducción sostenida del precio al consumidor en un mercado controlado y sin fluctuaciones bruscas.

 

