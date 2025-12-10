[gasorin kakaku]  El combustible japonés toca piso

El fin de una era fiscal hace temblar las gasolineras: Japón registra la mayor caída de precios en años
📍Tōkyō | 10 de diciembre
El último informe del Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) confirmó una señal que ya venía asomándose desde mediados de noviembre: la gasolina en Japón sigue bajando, y lo hace con fuerza.
🔻 Un precio histórico a la baja
Al 8 de diciembre, el precio promedio nacional del litro de gasolina regular cayó a 163,7 yenes, bajando 1,1 yenes respecto a la semana previa. No es solo otra variación semanal: se trata del nivel más bajo desde octubre de 2021, es decir, 4 años y 2 meses de retroceso acumulado.
Esta tendencia descendente no es casual. Marca el efecto directo de la estrategia del gobierno para preparar un cambio histórico: la abolición de la “tasa impositiva provisional” de la gasolina, vigente desde 1974.
Para evitar distorsiones, el Ejecutivo viene aumentando progresivamente los subsidios por litro, funcionando como un puente fiscal temporal.
🏛️ Subsidios que crecen, precios que aflojan
La fase actual del programa escalonado avanza con precisión quirúrgica:
-
El 11 de diciembre se sumarán 5,1 yenes adicionales por litro en subsidios.
-
Esto empuja a las distribuidoras a ajustar precios a la baja, suavizando el impacto para consumidores y gasolineros.
El resultado será visible a corto plazo: los precios seguirán cayendo en las próximas semanas, según la propia proyección del METI.
🌍 El petróleo global también colabora
Aunque el componente fiscal explica gran parte del descenso, la escena internacional también juega a favor.
El mercado del crudo se ha mantenido estable, evitando presiones alcistas y permitiendo que los subsidios surtan efecto sin contrapesos externos.
📉 Cinco semanas consecutivas de descenso
El dato del 8 de diciembre completa una racha de cinco semanas seguidas de caída en el precio de la gasolina.
Por prefecturas, el mapa se movió casi al unísono:
-
🔻 45 prefecturas bajaron precios
-
➖ 2 se mantuvieron estables
-
🟢 Ninguna subió
Los extremos del país:
-
🟦 Más barata: Aichi, con 157,2 yenes por litro
-
🔴 Más cara: Kagoshima, con 175 yenes
⛽ Otros combustibles también retroceden
-
Diesel: 146,5 yenes (−0,7 yen)
-
Keroseno: 2.200 yenes por tanque de 18 L (−3 yenes)
En pleno invierno japonés, esta baja del keroseno supone un alivio concreto para miles de hogares que dependen de estufas tradicionales.
📘 Marco legal
1. Antiguo impuesto provisional (旧暫定税率 )
-
Introducido en 1974 durante la crisis del petróleo.
-
Aunque “provisional”, fue renovado repetidamente durante cinco décadas.
-
Añadía 25,1 yenes por litro al impuesto de la gasolina.
-
Su abolición estaba pendiente desde hace años, pero requería medidas que evitaran desequilibrios en el mercado.
2. Subsidio a mayoristas de combustible (元売り補助金)
Basado en lineamientos del METI (Ministerio de Economía, Comercio e Industria):
-
Permite compensar la diferencia entre el precio deseado por el Gobierno y el precio real del petróleo.
-
Se activa especialmente en contextos de volatilidad internacional.
-
En esta ocasión, se usa para compensar el impacto de eliminar el impuesto sin generar pérdidas a gasolineros.
3. Medidas transitorias para evitar «distorsiones de inventario»
-
Las gasolineras suelen comprar combustible con anticipación.
-
Si el impuesto se eliminara de golpe, tendrían que vender inventario caro a precios bajos.
-
Por eso, el Gobierno:
-
incrementó los subsidios gradualmente desde el 13 de noviembre,
-
y los alineó exactamente al monto del impuesto (25,1 yenes) tres semanas antes de la abolición oficial.
-
4. Impacto legal y económico esperado
-
Eliminación efectiva del impuesto al cierre de 2025.
-
Reducción sostenida del precio al consumidor en un mercado controlado y sin fluctuaciones bruscas.
©2025 NoticiasNippon