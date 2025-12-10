[gasorin kakaku]  El combustible japonés toca piso

El fin de una era fiscal hace temblar las gasolineras: Japón registra la mayor caída de precios en años

📍Tōkyō | 10 de diciembre

El último informe del Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) confirmó una señal que ya venía asomándose desde mediados de noviembre: la gasolina en Japón sigue bajando, y lo hace con fuerza.

🔻 Un precio histórico a la baja

Al 8 de diciembre, el precio promedio nacional del litro de gasolina regular cayó a 163,7 yenes, bajando 1,1 yenes respecto a la semana previa. No es solo otra variación semanal: se trata del nivel más bajo desde octubre de 2021, es decir, 4 años y 2 meses de retroceso acumulado.

Esta tendencia descendente no es casual. Marca el efecto directo de la estrategia del gobierno para preparar un cambio histórico: la abolición de la “tasa impositiva provisional” de la gasolina, vigente desde 1974.

Para evitar distorsiones, el Ejecutivo viene aumentando progresivamente los subsidios por litro, funcionando como un puente fiscal temporal.

🏛️ Subsidios que crecen, precios que aflojan

La fase actual del programa escalonado avanza con precisión quirúrgica:

El 11 de diciembre se sumarán 5,1 yenes adicionales por litro en subsidios.

Esto empuja a las distribuidoras a ajustar precios a la baja, suavizando el impacto para consumidores y gasolineros.

El resultado será visible a corto plazo: los precios seguirán cayendo en las próximas semanas, según la propia proyección del METI.

🌍 El petróleo global también colabora

Aunque el componente fiscal explica gran parte del descenso, la escena internacional también juega a favor.

El mercado del crudo se ha mantenido estable, evitando presiones alcistas y permitiendo que los subsidios surtan efecto sin contrapesos externos.

📉 Cinco semanas consecutivas de descenso

El dato del 8 de diciembre completa una racha de cinco semanas seguidas de caída en el precio de la gasolina.

Por prefecturas, el mapa se movió casi al unísono:

🔻 45 prefecturas bajaron precios

➖ 2 se mantuvieron estables

🟢 Ninguna subió

Los extremos del país:

🟦 Más barata: Aichi, con 157,2 yenes por litro

🔴 Más cara: Kagoshima, con 175 yenes

⛽ Otros combustibles también retroceden

Diesel: 146,5 yenes (−0,7 yen)

Keroseno: 2.200 yenes por tanque de 18 L (−3 yenes)

En pleno invierno japonés, esta baja del keroseno supone un alivio concreto para miles de hogares que dependen de estufas tradicionales.

📘 Marco legal

1. Antiguo impuesto provisional (旧暫定税率 )

Introducido en 1974 durante la crisis del petróleo.

Aunque “provisional”, fue renovado repetidamente durante cinco décadas.

Añadía 25,1 yenes por litro al impuesto de la gasolina.

Su abolición estaba pendiente desde hace años, pero requería medidas que evitaran desequilibrios en el mercado.

2. Subsidio a mayoristas de combustible (元売り補助金)

Basado en lineamientos del METI (Ministerio de Economía, Comercio e Industria):

Permite compensar la diferencia entre el precio deseado por el Gobierno y el precio real del petróleo.

Se activa especialmente en contextos de volatilidad internacional.

En esta ocasión, se usa para compensar el impacto de eliminar el impuesto sin generar pérdidas a gasolineros.

3. Medidas transitorias para evitar «distorsiones de inventario»

Las gasolineras suelen comprar combustible con anticipación.

Si el impuesto se eliminara de golpe, tendrían que vender inventario caro a precios bajos.

Por eso, el Gobierno: incrementó los subsidios gradualmente desde el 13 de noviembre, y los alineó exactamente al monto del impuesto (25,1 yenes) tres semanas antes de la abolición oficial.



4. Impacto legal y económico esperado

Eliminación efectiva del impuesto al cierre de 2025.

Reducción sostenida del precio al consumidor en un mercado controlado y sin fluctuaciones bruscas.

