[kinenbi] Yūbin seido shikō

📍Tōkyō | 24 de enero

Hoy 24 de enero no es una fecha cualquiera en el calendario japonés. Ese día de 1871 (Meiji 4), el naciente Estado moderno dio un paso decisivo hacia la comunicación nacional con la promulgación del Reglamento Postal (郵便規則). Con él, Japón dejó atrás siglos de dependencia del hikyaku, el sistema de mensajeros a pie o a caballo, y abrió la puerta a una red postal unificada, regular y estatal.

A partir del 1 de marzo de ese mismo año, el correo comenzó a operar entre Tokio, Kioto y Osaka, las arterias políticas y económicas del país. El trayecto entre Tokio y Osaka, que hoy se mide en horas, tomaba entonces 3 días y 6 horas. Para la época, sin embargo, aquello representaba una revolución logística: cartas con tarifas fijas, rutas estables y oficinas abiertas al público.

Detrás de esta transformación estuvo la visión de 前島密 (Maejima Hisoka, 1835–1919), político y reformador convencido de que la comunicación era la base de un Estado moderno. Su propuesta fue clara: crear un sistema postal nacional inspirado en modelos occidentales, pero adaptado a la realidad japonesa. Gracias a su impulso, se establecieron los primeros correos oficiales y se sentaron las bases de una red que pronto se expandiría.

La expansión no se limitó a las grandes ciudades. En un gesto pragmático, el gobierno solicitó a los nanushi —líderes comunitarios heredados del periodo Edo— que habilitaran sus propias casas como oficinas postales locales. En 1873 (Meiji 6), cerca de 1.100 nanushi aceptaron la propuesta, permitiendo que el correo llegara a pueblos y regiones remotas. Así, el sistema postal se extendió a Yokohama, Kobe, Nagasaki, Hakodate y Niigata, tejiendo una red verdaderamente nacional.

Por su legado, Maeshima Hisoka es recordado como el “padre del sistema postal japonés”. Su rostro inmortalizado en el sello ordinario de 1 yen simboliza mucho más que una estampilla: representa el inicio de una Japón conectado. Hoy, en el lugar donde se levantó el primer correo de Tokio, el actual 日本橋郵便局, una estela conmemorativa y un busto de Maeshima recuerdan que allí comenzó una de las infraestructuras más silenciosas, pero más decisivas, de la modernización japonesa.

📌 Hoy, cuando un mensaje cruza el país en segundos, el 24 de enero invita a mirar atrás: a una época en la que cada carta era un viaje, y cada sello, una promesa de conexión entre personas, ciudades y destinos.

📜 Marco legal

📌 Reglamento Postal de Japón (1871)

Nombre oficial:

郵便規則（ゆうびんきそく）

Rōmaji:

Yūbin Kisoku

Fecha de promulgación:

24 de enero de 1871 (Meiji 4)

Inicio de operaciones:

1 de marzo de 1871

Contenido clave:

Establece el sistema postal estatal moderno

Define rutas postales oficiales, tarifas y normas de entrega

Sustituye el sistema feudal de mensajeros privados (飛脚便)

Importancia histórica:

Es una de las primeras normas administrativas del Japón moderno y una pieza clave en la construcción del Estado centralizado durante la Restauración Meiji.

🧾 Términos clave

📬 郵便制度

Rōmaji: Yūbin seido

Significado: Sistema postal

👉 Conjunto de normas, oficinas y rutas que permiten el envío regular de cartas y documentos a nivel nacional.

🏃‍♂️ 飛脚便

Rōmaji: Hikyaku-bin

Significado: Servicio de mensajeros

👉 Sistema premoderno basado en corredores y caballos. Rápido para su época, pero costoso, irregular y limitado a élites.

🏛️ 郵便役所

Rōmaji: Yūbin yakusho

Significado: Oficina postal

👉 Primeros edificios públicos dedicados exclusivamente a la recepción y distribución de correo.

👤 名主

Rōmaji: Nanushi

Significado: Jefe comunitario local

👉 Figura clave del periodo Edo. Su cooperación permitió que el correo llegara rápidamente a zonas rurales.

👤 前島密

Rōmaji: Maejima Hisoka

Significado / Rol: Reformador y político

👉 Considerado el “padre del sistema postal japonés”, impulsor del modelo moderno inspirado en Occidente.

