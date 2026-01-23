[kinenbi]   Denshi mēru no hi

Antes de los chats, hubo un correo: Japón celebra el valor de escribir

📍Tōkyō | 23 de enero

En una época dominada por mensajes instantáneos y redes sociales, Japón dedica este 23 de enero a recordar uno de los pilares silenciosos de la comunicación digital moderna: el correo electrónico. La fecha se conoce como Día del Correo Electrónico (子メールの日), una conmemoración que invita a volver la mirada a los orígenes de la vida conectada y a reflexionar sobre cómo cambió la forma de escribir, trabajar y relacionarse.

La efeméride fue establecida en 1994 (Heisei 6) por el Eジャパン協議会 —entonces conocido como Consejo de Mensajería Electrónica— a partir de un juego de palabras muy japonés: “ii fumi” (いいふみ, “buen mensaje” o “buen escrito”), que surge de leer 1 (ii) y 23 (fumi). No es una coincidencia aislada: desde 1979, el día 23 de cada mes también es “el día de la carta” (ふみの日), una tradición impulsada por el antiguo Ministerio de Correos, y el 23 de julio se celebra además el “Fumizuki Fumi no Hi”, reforzando el valor cultural de la escritura.

Detrás de esta conmemoración está una organización con fuerte anclaje institucional. El E Japan kyōgi-kai (Eジャパン協議) tiene su secretaría dentro del Centro para la Promoción del Multimedia, una fundación vinculada al Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón. Desde allí, el consejo ha promovido investigaciones, desarrollo de aplicaciones y campañas de concientización orientadas a construir una sociedad altamente informatizada. Su rol fue clave durante la expansión de la estrategia gubernamental e-Japan, que buscó posicionar al país como una potencia tecnológica de primer nivel, con la participación de unas 120 empresas y organizaciones.

El correo electrónico, también conocido como E-mail, proviene del inglés electronic mail. Desde los primeros días de internet, se consolidó como una herramienta capaz de enviar textos, imágenes y datos a través de redes informáticas, utilizando protocolos como UUCP o SMTP. Su gran revolución fue el tiempo: enviar un mensaje al otro lado del planeta pasó a tomar apenas segundos o minutos, lo mismo que escribirle a alguien en la habitación contigua.

Más allá de la tecnología, el e-mail dejó huella en la cultura popular. Hubo una época en la que hacerse amigos por correo electrónico era una tendencia en sí misma, y términos como “meru-tomo” (amigos por mail) formaron parte del lenguaje cotidiano. Hoy, aunque muchas conversaciones migraron a otras plataformas, el correo sigue siendo una herramienta esencial en la vida laboral, institucional y personal.

El calendario japonés suma otras fechas relacionadas con el mundo digital: el 29 de octubre, considerado el cumpleaños de Internet, y el 21 de noviembre, el Día del Internet. Todas ellas recuerdan que, antes de la inmediatez absoluta, hubo un mensaje bien escrito, enviado con cuidado, que viajó por la red como una carta moderna. El 23 de enero, Japón celebra justamente eso: el valor de comunicarse con palabras.

🧾 Marco legal e institucional

Eje institucional / legal Qué regula o promueve Aplicación al caso del “Día del Correo Electrónico” Política nacional de informatización Impulsa el uso de tecnologías digitales en la sociedad japonesa El correo electrónico es una de las primeras herramientas que permitió la digitalización de la comunicación cotidiana Estrategia e-Japan Convertir a Japón en una potencia líder en tecnologías de la información El e-mail fue una infraestructura básica para comercio electrónico, administración digital y educación Promoción de telecomunicaciones Fomento de redes, protocolos y servicios de comunicación El desarrollo y estandarización del correo electrónico forma parte de esta política Instituciones vinculadas al MIC Supervisión y coordinación de iniciativas digitales El Día del Correo Electrónico se inscribe en actividades de concientización tecnológica Protección de comunicaciones electrónicas Garantía de estabilidad y fiabilidad de los sistemas Refuerza la confianza social en el uso del correo electrónico como medio formal

📘 Términos clave

Japonés Rōmaji Significado Uso y contexto en la noticia 電子メール denshi mēru Correo electrónico Eje central de la conmemoración del 23 de enero Eメール ī mēru E-mail Forma abreviada y de uso cotidiano 子メールの日 ko mēru no hi Día del Correo Electrónico Nombre oficial de la efeméride 語呂合わせ goroawase Juego de palabras numérico Origen del 1-23 leído como “ii fumi” いいふみ ii fumi Buen mensaje / buena carta Concepto simbólico detrás de la fecha ふみの日 fumi no hi Día de la carta Celebración mensual relacionada con la escritura 高度情報通信社会 kōdo jōhō tsūshin shakai Sociedad avanzada de la información Objetivo estratégico del Estado japonés 通信手段 tsūshin shudan Medio de comunicación El e-mail como base histórica de internet プロトコル purotokoru Protocolo Reglas técnicas como SMTP o UUCP

©2026 NoticiasNippon