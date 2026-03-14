[kinenbi] Howaitodē

💝 3月14日 — White Day en Japón: el día en que el amor regresa

📍Tōkyō | 14 de marzo

Un mes después del torbellino de chocolates que invade Japón cada 14 de febrero, llega un momento más silencioso pero profundamente simbólico: White Day (ホワイトデー). En esta fecha, los hombres que recibieron chocolates en San Valentín devuelven el gesto con dulces blancos, pequeños regalos o palabras que buscan equilibrar el intercambio emocional iniciado semanas antes.

Las vitrinas de pastelerías y grandes almacenes japoneses se llenan estos días de caramelos brillantes, marshmallows suaves y chocolates blancos, cuidadosamente empaquetados con cintas elegantes. Cada dulce encierra un mensaje implícito: gratitud, afecto o incluso amor. En una sociedad donde muchas emociones se expresan de forma indirecta, estos pequeños obsequios se convierten en un lenguaje social cargado de significado.

La tradición nació en Japón durante la década de 1970, cuando la creciente popularidad del Valentine’s Day generó entre los jóvenes la idea de responder a los regalos recibidos. Las empresas de dulces vieron en ese impulso una oportunidad y comenzaron a promover un “día de devolución”. En 1978, la Asociación Nacional de Fabricantes de Dulces (全飴協) institucionalizó la fecha como el “día para regalar caramelos”, celebrándose oficialmente el primer White Day en 1980.

Sin embargo, la historia tiene varias versiones. Algunas empresas, como Fujiya y el fabricante de marshmallows Eiwaya, ya habían promovido campañas de “Return Valentine” en 1973, vendiendo marshmallows como respuesta al chocolate recibido. Otra narrativa apunta a la histórica confitería Ishimura Manseido, en Fukuoka, que lanzó el concepto del “Marshmallow Day” en 1978: un dulce blanco que “envuelve con suavidad” el chocolate recibido en San Valentín.

Hoy, décadas después, White Day se ha convertido en una tradición única del calendario japonés, un reflejo de cómo Japón adapta influencias extranjeras y las transforma en rituales culturales propios. Cada 14 de marzo, entre escaparates blancos y dulces delicados, miles de personas repiten un gesto simple pero profundamente humano: agradecer el cariño recibido y devolverlo con dulzura.

📌 Términos clave de la tradición

Kanji / Katakana Rōmaji Significado ホワイトデー Howaito Dē White Day, día de devolución del regalo バレンタインデー Barentain Dē Día de San Valentín お返し Okaeshi Regalo de devolución o reciprocidad キャンデー Kyandē Caramelo マシュマロ Mashumaro Marshmallow ホワイトチョコレート Howaito chokorēto Chocolate blanco



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