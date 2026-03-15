[kinenbi] Kutsu no hi

De sandalias tradicionales a zapatos occidentales

📍Tōkyō | 15 de marzo

Cada 15 de marzo, Japón conmemora el 「靴の日」(Kutsu no Hi — Día del Calzado), una fecha que recuerda el nacimiento de la industria moderna de zapatos en el país. La efeméride fue establecida en 1932 (Showa 7) por la Federación Japonesa del Calzado, en memoria de un acontecimiento clave ocurrido el 15 de marzo de 1870 (Meiji 3): la apertura de la primera fábrica japonesa de zapatos occidentales, conocida como 「伊勢勝造靴場」(Isegatsu Zōkutsu-jō), fundada en Tsukiji Irifune, Tokio, por el empresario 西村勝三 (Nishimura Katsuzō).

En aquel momento Japón atravesaba una rápida modernización tras la Restauración Meiji. Aunque los zapatos occidentales —llamados entonces “西洋草履” (sandalias occidentales)— ya habían llegado al país durante el final del período Edo, no se adaptaban bien a la forma del pie japonés, que tradicionalmente estaba acostumbrado a sandalias como geta o zōri.

La creación de la fábrica respondió a una necesidad muy concreta: producir botas militares adecuadas para soldados japoneses. La iniciativa fue impulsada por 大村益次郎 (Ōmura Masujirō), considerado el padre del Ejército Imperial Japonés, quien observó que las botas importadas eran demasiado grandes para los soldados. Así nació la idea de fabricar calzado occidental adaptado a la anatomía japonesa, marcando el punto de partida de toda una industria.

Hoy, en el barrio de 入船三丁目 (Irifune 3-chōme), en el distrito de Chūō, Tokio, se levanta un monumento que recuerda este origen, con la inscripción 「靴業発祥の地」— “Lugar de nacimiento de la industria del calzado en Japón”.

El texto del monumento menciona además el título histórico 「兵部大輔」(Hyōbu Taifu), cargo del antiguo Ministerio de Guerra (兵部省) que ocupó Ōmura Masujirō y que equivaldría aproximadamente a un viceministro de defensa en términos actuales.

👟 Otros “días del calzado” en Japón

Japón posee varias fechas simbólicas dedicadas al mundo de los zapatos:

Fecha Nombre Significado 2月22日 スニーカーの日 Día de las zapatillas deportivas 3月15日 靴の日 / 靴の記念日 Origen de la industria del calzado en Japón 9月2日 ダイアナの靴の日 Día de la marca Diana 9月28日 くつやの日 Día de las zapaterías 11月9日 いい靴の日 “Buen calzado” (juego de números 11-9)

🏛️ Contexto histórico

La introducción del calzado occidental fue uno de los muchos símbolos de la modernización acelerada del Japón de la era Meiji, junto con la adopción de uniformes militares, trajes occidentales y nuevas industrias manufactureras.

Lo que comenzó como una necesidad militar terminó dando origen a una poderosa industria del calzado japonés, que décadas después produciría marcas y diseños reconocidos en todo el mundo.

📰 Términos clave

Kanji Rōmaji Desglose del término Significado en español 靴の日 kutsu no hi 靴 (kutsu: zapatos) + の (partícula posesiva) + 日 (hi: día) Día del calzado 靴の記念日 kutsu no kinenbi 靴 (zapatos) + の (de) + 記念(conmemoración) + 日 (día) Día conmemorativo del calzado 日本靴連盟 Nihon Kutsu Renmei 日本 (Japón) + 靴 (zapatos) + 連盟(federación) Federación Japonesa del Calzado 伊勢勝造靴場 Isegatsu Zōkutsu-jō 伊勢勝 (Isegatsu: nombre de la fábrica) + 造 (fabricar) + 靴 (zapatos) + 場 (lugar) Fábrica Isegatsu de fabricación de zapatos 西洋靴 seiyō kutsu 西洋 (Occidente) + 靴 (zapatos) Zapatos occidentales 西洋草履 seiyō zōri 西洋 (occidental) + 草履 (sandalia tradicional) Sandalias occidentales (término antiguo para zapatos europeos) 製靴産業 seika sangyō 製 (fabricación) + 靴 (zapatos) + 産業(industria) Industria del calzado 靴業発祥の地 kutsugyō hasshō no chi 靴業 (industria del calzado) + 発祥(origen) + の (de) + 地 (lugar) Lugar de nacimiento de la industria del calzado 兵部省 Hyōbushō 兵 (soldado) + 部 (departamento) + 省(ministerio) Antiguo Ministerio de Guerra de Japón 兵部大輔 Hyōbu Taifu 兵部 (Ministerio de Guerra) + 大輔 (gran asistente / alto cargo) Alto funcionario del Ministerio de Guerra 軍靴 gunkutsu 軍 (ejército) + 靴 (botas) Botas militares 日本陸軍 Nihon Rikugun 日本 (Japón) + 陸軍 (ejército de tierra) Ejército Imperial Japonés

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