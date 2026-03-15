Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Efemérides

[kinenbi] Kutsu no hi

PorNoticiasNippon

Mar 15, 2026 #Día del Zapato, #efemérides, #Kinenbi, #kutsu no hi, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #記念日, #靴の日

De sandalias tradicionales a zapatos occidentales

📍Tōkyō  | 15 de marzo

Cada 15 de marzo, Japón conmemora el 「靴の日」(Kutsu no Hi — Día del Calzado), una fecha que recuerda el nacimiento de la industria moderna de zapatos en el país. La efeméride fue establecida en 1932 (Showa 7) por la Federación Japonesa del Calzado, en memoria de un acontecimiento clave ocurrido el 15 de marzo de 1870 (Meiji 3): la apertura de la primera fábrica japonesa de zapatos occidentales, conocida como 「伊勢勝造靴場」(Isegatsu Zōkutsu-jō), fundada en Tsukiji Irifune, Tokio, por el empresario 西村勝三 (Nishimura Katsuzō).

En aquel momento Japón atravesaba una rápida modernización tras la Restauración Meiji. Aunque los zapatos occidentales —llamados entonces “西洋草履” (sandalias occidentales)— ya habían llegado al país durante el final del período Edo, no se adaptaban bien a la forma del pie japonés, que tradicionalmente estaba acostumbrado a sandalias como geta o zōri.

La creación de la fábrica respondió a una necesidad muy concreta: producir botas militares adecuadas para soldados japoneses. La iniciativa fue impulsada por 大村益次郎 (Ōmura Masujirō), considerado el padre del Ejército Imperial Japonés, quien observó que las botas importadas eran demasiado grandes para los soldados. Así nació la idea de fabricar calzado occidental adaptado a la anatomía japonesa, marcando el punto de partida de toda una industria.

Hoy, en el barrio de 入船三丁目 (Irifune 3-chōme), en el distrito de Chūō, Tokio, se levanta un monumento que recuerda este origen, con la inscripción 「靴業発祥の地」— “Lugar de nacimiento de la industria del calzado en Japón”.

El texto del monumento menciona además el título histórico 「兵部大輔」(Hyōbu Taifu), cargo del antiguo Ministerio de Guerra (兵部省) que ocupó Ōmura Masujirō y que equivaldría aproximadamente a un viceministro de defensa en términos actuales.

 

👟 Otros “días del calzado” en Japón

Japón posee varias fechas simbólicas dedicadas al mundo de los zapatos:

Fecha

Nombre

Significado

222

スニーカーの日

Día de las zapatillas deportivas

315

靴の日 / 靴の記念日

Origen de la industria del calzado en Japón

92

ダイアナの靴の日

Día de la marca Diana

928

くつやの日

Día de las zapaterías

119

いい靴の日

“Buen calzado” (juego de números 11-9)

 

🏛️ Contexto histórico

La introducción del calzado occidental fue uno de los muchos símbolos de la modernización acelerada del Japón de la era Meiji, junto con la adopción de uniformes militares, trajes occidentales y nuevas industrias manufactureras.

Lo que comenzó como una necesidad militar terminó dando origen a una poderosa industria del calzado japonés, que décadas después produciría marcas y diseños reconocidos en todo el mundo.

 

📰 Términos clave

Kanji

Rōmaji

Desglose del término

Significado en español

靴の日

kutsu no hi

(kutsu: zapatos) + (partícula posesiva) + (hi: día)

Día del calzado

靴の記念日

kutsu no kinenbi

(zapatos) + (de) + 記念(conmemoración) + (día)

Día conmemorativo del calzado

日本靴連盟

Nihon Kutsu Renmei

日本 (Japón) + (zapatos) + 連盟(federación)

Federación Japonesa del Calzado

伊勢勝造靴場

Isegatsu Zōkutsu-jō

伊勢勝 (Isegatsu: nombre de la fábrica) + (fabricar) + (zapatos) + (lugar)

Fábrica Isegatsu de fabricación de zapatos

西洋靴

seiyō kutsu

西洋 (Occidente) + (zapatos)

Zapatos occidentales

西洋草履

seiyō zōri

西洋 (occidental) + 草履 (sandalia tradicional)

Sandalias occidentales (término antiguo para zapatos europeos)

製靴産業

seika sangyō

(fabricación) + (zapatos) + 産業(industria)

Industria del calzado

靴業発祥の地

kutsugyō hasshō no chi

靴業 (industria del calzado) + 発祥(origen) + (de) + (lugar)

Lugar de nacimiento de la industria del calzado

兵部省

Hyōbushō

(soldado) + (departamento) + (ministerio)

Antiguo Ministerio de Guerra de Japón

兵部大輔

Hyōbu Taifu

兵部 (Ministerio de Guerra) + 大輔 (gran asistente / alto cargo)

Alto funcionario del Ministerio de Guerra

軍靴

gunkutsu

(ejército) + (botas)

Botas militares

日本陸軍

Nihon Rikugun

日本 (Japón) + 陸軍 (ejército de tierra)

Ejército Imperial Japonés

©2026 NoticiasNippon

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Efemérides

[kinenbi] Howaitodē

Mar 14, 2026 NoticiasNippon
Efemérides

[kinenbi]   Sandoitchidē

Mar 13, 2026 NoticiasNippon
Efemérides

[kinenbi]   mosu no hi

Mar 12, 2026 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Efemérides

[kinenbi] Kutsu no hi

2026-03-15 NoticiasNippon No hay comentarios
Previsión del tiempo

[tenkiyohō] domingo 15 de marzo

2026-03-15 NoticiasNippon No hay comentarios
Corea del Norte

[kitachōsen] nueva provocación

2026-03-14 NoticiasNippon No hay comentarios
Crisis del arroz

[kome kiki] precio baja por cuarta semana consecutiva

2026-03-14 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.