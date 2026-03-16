[kinenbi]   Jūrokudango no hi

Dieciséis bolitas para llamar a los dioses: Japón revive un ritual agrícola milenario

📍Tōkyō | 16 de marzo

Cada 16 de marzo, en distintas regiones rurales del norte de Japón —especialmente en Tohoku y Hokuriku— se celebra una antigua tradición conocida como 十六団子の日 (Jūroku Dango no Hi), el Día de las Dieciséis Bolitas de Mochi. Esta fecha marca simbólicamente el momento en que, según la creencia popular, el dios de los arrozales desciende desde la montaña para iniciar la temporada agrícola de primavera.

En pequeños hogares y comunidades agrícolas, las familias preparan dieciséis dango (団子), pequeñas bolitas hechas de arroz o mochi, que se colocan como ofrenda para recibir al Ta no Kami, la deidad protectora del cultivo del arroz. El número 16 no es casual: representa la plenitud y el ciclo completo que se espera para la cosecha del año.

La tradición tiene raíces profundas en la cosmovisión agrícola japonesa, que durante siglos ha considerado que las montañas son morada de los dioses. Con la llegada de la primavera, se cree que estas deidades descienden a los campos para proteger los arrozales y asegurar una cosecha abundante.

Antiguamente, los campesinos realizaban mochitsuki (餅つき) —la preparación tradicional de mochi golpeando arroz con mortero (臼, usu) y mazo de madera (杵, kine)—. El sonido rítmico de estos golpes tenía un significado simbólico: avisar al dios de los campos que era el día de viajar entre la montaña y los arrozales.

Una vez preparado el mochi, se dividía en dieciséis pequeñas esferas, llamadas 十六団子 (Jūroku Dango). Estas se colocaban en un altar doméstico o frente a los campos como ofrenda. Después del ritual, los dango se compartían entre los miembros de la familia, convirtiéndose también en comida ceremonial de temporada.

El ciclo espiritual no termina en primavera. Según la tradición, el 16 de octubre o el 16 de noviembre se repite el mismo ritual, pero con un significado inverso: es el momento en que el dios regresa a la montaña después de haber protegido los cultivos durante todo el año.

Así, en el calendario agrícola japonés, los dieciséis dango no solo representan comida ritual, sino también un puente entre la naturaleza, la espiritualidad y la vida campesina, recordando la profunda relación que Japón ha mantenido históricamente con el arroz, la tierra y las estaciones.

📚 Términos clave de la tradición

Kanji Rōmaji Desglose Significado 十六 団子 jūroku dango 十六 ( dieciséis) + 団子 ( bolitas de arroz) Ofrenda tradicional de 16 bolitas de mochi 田の神 ta no kami 田 ( arrozal) + 神 ( dios) Deidad protectora de los campos de arroz 餅 つき mochitsuki 餅 ( mochi) + つき ( golpear o machacar) Preparación tradicional del mochi 杵 kine — Mazo de madera usado para machacar arroz 臼 usu — Mortero grande usado en el mochitsuki 年 中 行事 nenchū gyōji 年 中 ( durante el año) + 行事 ( evento) Celebración o tradición anual

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