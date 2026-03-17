[kyōnokion] Japón se divide en dos estaciones

Primavera adelantada golpea el oeste: temperaturas superan los 20 ° C en marzo

📍Tōkyō | 17 de marzo

Este martes el país presenta un contraste muy marcado: mientras el oeste vive un adelanto de la primavera, el norte continúa bajo condiciones frías propias del invierno.

En el oeste de Japón y la región de Tokai, el sol permitió una subida clara de temperaturas. Muchas zonas superaron los 15 °C, y en algunos puntos incluso se registraron valores por encima de los 20 °C, algo más típico de abril que de mediados de marzo.

Los valores más destacados fueron:

Egawasaki (Kochi): 21.2 °C

Kahoku (Kumamoto): 20.6 °C

🌇 Tokio: leve aumento tras una mañana nublada

En la región de Kanto, la jornada comenzó con nubes, pero el regreso del sol elevó la temperatura.

Tokio alcanzó 16.1 °C, unos 2 °C más que ayer

Se trata de un ascenso moderado, pero indica una transición progresiva hacia un clima más templado.

❄️ Hokkaido: el frío sigue presente

En el norte, especialmente en Hokkaido, el aire frío mantiene las temperaturas bajas.

Monbetsu registró 3.8 °C, lo que representa una caída de 2.5 °C respecto al día anterior

Algunas zonas del norte siguen con condiciones cercanas al invierno, e incluso posibilidad de nieve.

🔎 Claves del día

Hoy Japón muestra una clara división climática:

Región Situación Oeste y Tokai Ambiente primaveral 🌸 Kanto Transición variable 🌤️ Hokkaido Frío invernal ❄️

📌 Análisis

Este tipo de contraste es típico de marzo en Japón, pero hoy es especialmente evidente. Mientras en el sur ya se percibe la llegada de la primavera, el norte continúa con temperaturas bajas.

Para quienes viven en Japón, esto significa:

Cambios bruscos de temperatura según la región

Mayor riesgo de resfriados

Necesidad de ajustar la ropa durante el día

🧭 Conclusión

Japón avanza hacia la primavera, pero de forma desigual. El oeste ya siente el calor del cambio, mientras el norte sigue anclado en el frío.

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