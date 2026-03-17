[kyōnokion] Japón se divide en dos estaciones

Primavera adelantada golpea el oeste: temperaturas superan los 20 °C en marzo
📍Tōkyō | 17 de marzo
Este martes el país presenta un contraste muy marcado: mientras el oeste vive un adelanto de la primavera, el norte continúa bajo condiciones frías propias del invierno.
En el oeste de Japón y la región de Tokai, el sol permitió una subida clara de temperaturas. Muchas zonas superaron los 15 °C, y en algunos puntos incluso se registraron valores por encima de los 20 °C, algo más típico de abril que de mediados de marzo.
Los valores más destacados fueron:
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Egawasaki (Kochi): 21.2 °C
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Kahoku (Kumamoto): 20.6 °C
🌇 Tokio: leve aumento tras una mañana nublada
En la región de Kanto, la jornada comenzó con nubes, pero el regreso del sol elevó la temperatura.
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Tokio alcanzó 16.1 °C, unos 2 °C más que ayer
Se trata de un ascenso moderado, pero indica una transición progresiva hacia un clima más templado.
❄️ Hokkaido: el frío sigue presente
En el norte, especialmente en Hokkaido, el aire frío mantiene las temperaturas bajas.
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Monbetsu registró 3.8 °C, lo que representa una caída de 2.5 °C respecto al día anterior
Algunas zonas del norte siguen con condiciones cercanas al invierno, e incluso posibilidad de nieve.
🔎 Claves del día
Hoy Japón muestra una clara división climática:
|Región
|Situación
|Oeste y Tokai
|Ambiente primaveral 🌸
|Kanto
|Transición variable 🌤️
|Hokkaido
|Frío invernal ❄️
📌 Análisis
Este tipo de contraste es típico de marzo en Japón, pero hoy es especialmente evidente. Mientras en el sur ya se percibe la llegada de la primavera, el norte continúa con temperaturas bajas.
Para quienes viven en Japón, esto significa:
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Cambios bruscos de temperatura según la región
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Mayor riesgo de resfriados
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Necesidad de ajustar la ropa durante el día
🧭 Conclusión
Japón avanza hacia la primavera, pero de forma desigual. El oeste ya siente el calor del cambio, mientras el norte sigue anclado en el frío.
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