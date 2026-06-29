[kinenbi] Niku no hi

Un día para brindar por la carne y por las tradiciones que nos unen

📍Tōkyō | 29 de junio

En Japón hay días que, sin ser festivos oficiales, se han ganado un lugar especial en la vida cotidiana… y uno de los más curiosos es el llamado “Día de la Carne” (肉の日 / Niku no Hi).

Puede parecer simple, pero tiene su encanto. Todo nace de un juego de números muy japonés: el 29 se lee como “ni-ku”, que suena exactamente a “carne”. Y claro… a partir de ahí, la idea se extendió como pólvora.

Así, cada 29 de cada mes, muchas tiendas y restaurantes en todo el país aprovechan la fecha para lanzar descuentos, promociones especiales y menús que hacen difícil decir que no. Es de esos días en los que uno sale a la calle y, sin planearlo, termina pensando… “hoy toca carne, ¿no?”

Detrás de estas campañas están organizaciones del sector como la Federación Nacional de Cooperativas de Empresas Cárnicas (Zen-Niku-Ren) y JA Zen-Noh, que impulsan de forma conjunta la promoción del consumo de carne en Japón. No es solo marketing… también hay una estrategia clara de apoyo al sector.

Y aunque el 29 es el día “oficialmente popular”, hay otra fecha que también se ha colado en el calendario gastronómico: el 9 de febrero. No todas las asociaciones lo reconocen formalmente, pero en la práctica mucha gente ya lo vive como otro “día de la carne”. Curioso, ¿no? cómo una idea puede crecer así, casi sola.

Hoy en día, estas campañas llegan a unas 1,600 tiendas en todo Japón, desde supermercados de barrio hasta grandes cadenas de restaurantes y carnicerías. Es fácil encontrarlas… a veces basta con entrar a una estación y ver un cartel rojo anunciando ofertas del día.

Entre las marcas más conocidas está la cadena de parrillas Gyu-Kaku, que suele aprovechar la fecha con campañas bastante llamativas: desde wagyu con descuento, hasta menús “todo lo que puedas comer”, o incluso retos de grandes porciones para los más valientes. Sí… de esos que uno mira y piensa “¿de verdad alguien puede con esto?”

También han jugado con fechas especiales, como el 29 de febrero en años bisiestos, convirtiéndolo en eventos aún más exclusivos. Pequeños detalles que hacen que la gente lo espere con ganas.

Y lo interesante es que el “Día del Carne” no está solo. Japón ha ido construyendo todo un calendario gastronómico alrededor de los números:

8 de agosto : Día del Yakiniku (焼肉)

: Día del 29 de octubre : Día del pollo nacional (全国チキンデー)

: Día del 29 de noviembre: el famoso “Buen Día de la Carne” (いい肉の日)

Al final, más que simples promociones, estas fechas muestran algo muy japonés: esa mezcla entre tradición numérica, gastronomía y un toque de creatividad comercial que termina convirtiéndose en costumbre. Y lo más curioso… es que la gente lo espera, lo disfruta, y lo hace suyo sin pensarlo demasiado.

📘 Cuadro de términos clave

Español Japonés Romaji Significado Día del Carne 肉の日 Niku no Hi Fecha promocional del consumo de carne Carne 肉 Niku Alimento de origen animal Carne a la parrilla 焼き肉 Yakiniku Carne cocinada a la plancha o parrilla Asociación de carne 全肉連 Zen-Nikuren Federación nacional del sector cárnico JA Zen-Noh JA全農 JA Zen-Nō Cooperativa agrícola nacional Campaña キャンペーン Kyanpēn Promoción comercial

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