[kinenbi] Sawā no hi

El popular “sour” japonés gana protagonismo en hogares, bares y celebraciones cotidianas

📍Tokio | 30 de junio

Hay días que pasan casi desapercibidos… y otros que, sin hacer ruido, terminan colándose en la vida cotidiana. En Japón, el día 30 de cada mes es uno de esos.

No es un feriado oficial ni mucho menos. Pero en bares, hogares y pequeños encuentros después del trabajo, se repite una misma escena: un brindis con sour (サワー), esa bebida ligera, fresca, con soda y un toque cítrico que ya forma parte del día a día.

🗾 Una idea sencilla… pero con corazón

Detrás de esta iniciativa está la empresa de bebidas con sede en Kioto, Takara Shuzo Co., Ltd..

Y la idea, la verdad, es bastante bonita: cerrar el mes reuniéndose con alguien —amigos, familia, compañeros— y compartir un vaso.

Nada complicado. Nada formal. Solo un momento para decir: “oye, seguimos aquí”.

El juego de palabras también tiene su encanto…

“sa (3) – wa (0)”, el famoso “30”, que en realidad quiere transmitir algo simple: conexión entre personas.

La fecha, por cierto, fue reconocida oficialmente en 2019. Desde entonces, ha ido ganando su propio espacio, casi sin darse cuenta.

🍋 Un sabor que también llega a casa

Y aquí viene lo interesante… porque esto no se queda solo en los bares.

Uno de los productos más conocidos es el “Takara Shochu para Lemon Sour”, pensado para recrear en casa ese sabor que normalmente encuentras servido con hielo en un izakaya.

La receta no tiene misterio, pero tiene su magia:

shochu como base

limón recién exprimido

agua con gas

Y ya está. Simple… pero sorprendentemente bueno.

Es de esas bebidas que uno prueba en una noche tranquila y piensa: “ah, esto sí que entra fácil”.

También existe su versión lista para tomar, el “Takara Strong Lemon Sour”. Más intenso, más directo, de esos que encuentras en cualquier konbini cuando el día ha sido largo y solo quieres algo frío, sin complicarte.

🍸 Pero… ¿qué es exactamente un sour?

El sour es un cóctel sencillo, casi cotidiano en Japón, inspirado en mezclas occidentales.

Se prepara combinando:

alcohol destilado (como shochu)

jugo de cítricos (limón, pomelo…)

un toque dulce opcional

soda o agua con gas

Y aunque el nombre en inglés significa “ácido”, aquí no se entiende así. En Japón, el sour es más bien una bebida refrescante, ligera, fácil de compartir.

🍹 Sabores que ya son parte de la rutina

Hay muchas versiones… y cada una tiene su momento:

🍋 Lemon Sour — el clásico, el más popular

🍊 Grapefruit Sour — un poco más amargo, más adulto

🍑 Ume Sour — con ciruela japonesa, suave y muy aromático

🌙 Un pequeño ritual moderno

Quizá lo interesante de todo esto no es la bebida en sí… sino lo que representa.

Un vaso, una mesa, una conversación que se alarga un poco más de lo previsto. Y de fondo, ese gesto tan simple de compartir.

Porque a veces, el final del mes no necesita grandes celebraciones. Solo algo frío en la mano… y buena compañía.

©NoticiasNippon