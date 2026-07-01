[jishin jōhō]  remecida en Kyushu

Fuerte sismo de Shindo 4 sacude Miyazaki y se siente en gran parte del oeste de Japón

📍Tōkyō | 1 de julio

La mañana del primer día de julio comenzó con un fuerte susto para miles de personas en Kyushu. A las 8:40 a. m., un terremoto de magnitud 5,1 sacudió la prefectura de Miyazaki, despertando a quienes aún estaban en casa y sorprendiendo a muchos cuando ya se dirigían al trabajo o a la escuela.

De acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), el epicentro se ubicó en la zona de llanura del norte de Miyazaki, a una profundidad aproximada de 10 kilómetros. Al tratarse de un sismo superficial, las sacudidas se sintieron con mayor intensidad cerca del epicentro. La máxima intensidad registrada fue Shindo 4, y el sistema de Alerta Temprana de Terremotos (緊急地震速報) se activó apenas unos segundos antes del movimiento más fuerte, enviando avisos a teléfonos móviles, televisores, radios y otros dispositivos.

La buena noticia es que, tras la evaluación de las autoridades, no existe riesgo de tsunami, por lo que no fue necesario emitir ninguna alerta para las zonas costeras.

¿Por qué en Japón se habla de «Shindo» y no solo de magnitud?

Para quienes llevan poco tiempo viviendo en Japón, es normal escuchar primero la palabra Shindo antes que la magnitud del terremoto. Y tiene una explicación sencilla.

La magnitud indica cuánta energía liberó el sismo en su origen. En este caso fue de 5,1. En cambio, el Shindo muestra qué tan fuerte se movió realmente el suelo en cada ciudad o localidad, que es lo que las personas sienten.

Un Shindo 4 significa que el movimiento ya es bastante evidente. La mayoría de las personas lo perciben claramente; las lámparas y objetos colgantes se balancean con fuerza, algunos libros, vajillas o adornos pueden caer de los estantes y muchas personas sienten dificultad para mantenerse completamente estables durante algunos segundos.

Aunque este nivel normalmente no provoca daños importantes en los edificios modernos de Japón, sí puede ocasionar pequeños accidentes dentro de las viviendas o comercios, especialmente por la caída de objetos.

📍 Las zonas donde el terremoto golpeó con mayor fuerza

🔴 Shindo 4 (máxima intensidad)

Las sacudidas más intensas se registraron en el norte de la prefectura de Miyazaki, tanto en la zona de llanura como en la zona montañosa, muy cerca del epicentro.

Entre las principales ciudades y municipios que alcanzaron Shindo 4 se encuentran:

Nobeoka

Hyuga

Saito

Kawaminami

Tsuno

Kadogawa

Misato

Fue precisamente en estas localidades donde el movimiento se sintió con mayor fuerza.

🟠 Shindo 3

A medida que aumentaba la distancia respecto al epicentro, la intensidad disminuyó, aunque el sismo continuó sintiéndose claramente en buena parte de Kyushu.

Prefectura de Miyazaki

Las ciudades y municipios que registraron Shindo 3 fueron:

Miyazaki

Miyakonojo

Kobayashi

Takaharu

Kunitomi

Aya

Takanabe

Shintomi

Kijo

Morotsuka

Shiiba

Takachiho

Hinokage

Gokase

Prefectura de Nagasaki

En la Península de Shimabara, el movimiento alcanzó Shindo 3 en:

Unzen

Minamishimabara

Prefectura de Kumamoto

Las sacudidas fueron ampliamente percibidas en numerosas ciudades, entre ellas:

Distritos Norte y Sur de Kumamoto

Yatsushiro

Kamiamakusa

Uki

Koshi

Misato

Ubuyama

Takamori

Nishihara

Kashima

Yamato

Prefectura de Oita

Saiki

Taketa

Prefectura de Kagoshima

Isa

El temblor se sintió mucho más allá de Miyazaki

Aunque el epicentro estuvo en Miyazaki, el terremoto pudo sentirse en una extensa parte del oeste de Japón.

Se registró Shindo 2 en sectores de:

Fukuoka

Saga

Yamaguchi

Ehime

Kochi

Además de numerosas localidades de:

Kumamoto

Oita

Kagoshima

Incluso ciudades más alejadas, como algunas zonas de Hiroshima y Shimane, reportaron Shindo 1, demostrando el amplio alcance que puede tener un terremoto superficial.

La alerta temprana volvió a demostrar su importancia

Uno de los aspectos más destacados de este sismo fue la rápida actuación del sistema japonés de Alerta Temprana de Terremotos (EEW).

Este mecanismo analiza automáticamente las primeras ondas sísmicas y, cuando detecta un terremoto importante, envía avisos casi instantáneos a teléfonos móviles, estaciones de tren, canales de televisión y radio.

Aunque en ocasiones solo ofrece unos pocos segundos de anticipación, ese breve tiempo puede marcar una gran diferencia para protegerse, detener maquinaria, reducir la velocidad de los trenes o simplemente buscar un lugar seguro.

Sin riesgo de tsunami

Tras analizar el evento, la Agencia Meteorológica de Japón confirmó que este terremoto no reúne las condiciones para generar un tsunami. Por ello, no se emitieron alertas costeras y las autoridades pidieron mantener la calma, aunque recomendaron permanecer atentos ante la posibilidad de réplicas durante las próximas horas.

Como suele ocurrir después de un sismo de esta intensidad, se aconseja asegurar los objetos que hayan quedado inestables dentro de casa y seguir únicamente la información difundida por los canales oficiales.

Para quienes viven en Japón, este episodio vuelve a recordar una realidad cotidiana del país: los terremotos forman parte de la vida diaria, pero también lo hace uno de los sistemas de monitoreo y alerta sísmica más avanzados del mundo, diseñado para proteger a la población y reducir riesgos ante este tipo de fenómenos.

🧾 Términos clave

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