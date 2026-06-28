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[jishin jōhō] remecida en Tōhoku

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Jun 28, 2026 ##SHINDO 5, ##震度5, #Iwate, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #Sismo Japón, #Tohoku, #地震, #地震情報, #防災

 

Magnitud 6.1 frente a la costa de Iwate: no hay riesgo de tsunami

📍Tōkyō  | 28 de junio

La Agencia Meteorológica de Japón informó que a las 5:21 a. m. del domingo 28 de junio se registró un sismo con epicentro frente a la costa de Iwate, a unos 40 km de profundidad. La magnitud estimada fue de 6.1 y la intensidad máxima alcanzó shindo 5 débil, un nivel que puede provocar caída de objetos, dificultad para caminar con normalidad y fuerte percepción del movimiento dentro de viviendas y edificios. No hay riesgo de tsunami.

 

Zonas con mayor sacudida

La intensidad 5 débil se observó en Hachinohe, prefectura de Aomori, y en Fudai, prefectura de Iwate. La sacudida fue especialmente fuerte en la región de Sanpachi-Kamikita, en Aomori, y en la costa norte de Iwate.

Con intensidad 4 se reportaron movimientos en varias zonas de Aomori e Iwate. En Aomori: Misawa, Hiranai, Noheji, Shichinohe, Rokunohe, Tōhoku, Oirase, Higashidōri, Sannohe, Gonohe, Nanbu y Hashikami. En Iwate: Morioka, Hachimantai, Takizawa, Yahaba, Karumai y Noda.

 

Temblor sentido en el norte y noreste de Japón

La intensidad 3 se registró en una amplia zona que incluyó Hokkaidō, Miyagi y Akita. Entre las ciudades y municipios reportados están Hakodate y Niikappu en Hokkaidō; Ishinomaki, Tome, Kurihara, Ōsaki, Marumori, Wakuya y Misato en Miyagi; además de Ōdate, Kazuno, Daisen, Kitaakita y Mitane en Akita.

En Iwate también se sintió con intensidad 3 en Miyako, Hanamaki, Kitakami, Kuji, Tōno, Ichinoseki, Kamaishi, Ninohe, Ōshū, Shizukuishi, Kuzumaki, Iwate, Shiwa, Kanegasaki, Hiraizumi, Sumita, Ōtsuchi, Iwaizumi, Tanohata, Kunohe, Hirono e Ichinohe.

 

Qué significa shindo 5 débil

En Japón, la escala shindo mide la intensidad del movimiento en cada lugar, no el tamaño total del terremoto. Por eso, aunque la magnitud fue 6.1, lo más importante para la población es la intensidad local. Un shindo 5 débil indica una sacudida fuerte: los objetos pueden caer, los muebles pueden moverse y algunas personas pueden sentir miedo o dificultad para mantenerse estables.

 

Recomendaciones para residentes extranjeros

Aunque no se emitió alerta de tsunami, se recomienda revisar fuentes oficiales, confirmar que no haya fugas de gas, asegurar muebles y objetos pesados, preparar una mochila de emergencia y evitar difundir información no verificada. En caso de réplicas, protéjase debajo de una mesa resistente, aléjese de ventanas y siga las indicaciones de las autoridades locales.

Términos clave

Japonés

Rōmaji

Español

地震

jishin

Terremoto

震度

shindo

Intensidad sísmica

震度5

shindo go-jaku

Intensidad 5 débil

震源地

shingenchi

Epicentro

岩手県沖

Iwate-ken oki

Frente a la costa de Iwate

津波

tsunami

Tsunami

心配なし

shinpai nashi

Sin preocupación / Sin riesgo

気象庁

Kishōchō

Agencia Meteorológica de Japón (JMA)

マグニチュード

magunichūdo

Magnitud

余震

yoshin

Réplica

震源の深さ

shingen no fukasa

Profundidad del epicentro

観測

kansoku

Observación / Registro

沿岸

engan

Zona costera

内陸

nairiku

Interior (zona continental)

避難

hinan

Evacuación

防災

bōsai

Prevención y gestión de desastres

緊急地震速報

kinkyū jishin sokuhō

Alerta Temprana de Terremotos

揺れ

yure

Sacudida / Movimiento sísmico

安全確認

anzen kakunin

Verificación de seguridad

災害

saigai

Desastre

 

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