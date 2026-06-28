[jishin jōhō] remecida en Tōhoku

Magnitud 6.1 frente a la costa de Iwate: no hay riesgo de tsunami

📍Tōkyō | 28 de junio

La Agencia Meteorológica de Japón informó que a las 5:21 a. m. del domingo 28 de junio se registró un sismo con epicentro frente a la costa de Iwate, a unos 40 km de profundidad. La magnitud estimada fue de 6.1 y la intensidad máxima alcanzó shindo 5 débil, un nivel que puede provocar caída de objetos, dificultad para caminar con normalidad y fuerte percepción del movimiento dentro de viviendas y edificios. No hay riesgo de tsunami.

Zonas con mayor sacudida

La intensidad 5 débil se observó en Hachinohe, prefectura de Aomori, y en Fudai, prefectura de Iwate. La sacudida fue especialmente fuerte en la región de Sanpachi-Kamikita, en Aomori, y en la costa norte de Iwate.

Con intensidad 4 se reportaron movimientos en varias zonas de Aomori e Iwate. En Aomori: Misawa, Hiranai, Noheji, Shichinohe, Rokunohe, Tōhoku, Oirase, Higashidōri, Sannohe, Gonohe, Nanbu y Hashikami. En Iwate: Morioka, Hachimantai, Takizawa, Yahaba, Karumai y Noda.

Temblor sentido en el norte y noreste de Japón

La intensidad 3 se registró en una amplia zona que incluyó Hokkaidō, Miyagi y Akita. Entre las ciudades y municipios reportados están Hakodate y Niikappu en Hokkaidō; Ishinomaki, Tome, Kurihara, Ōsaki, Marumori, Wakuya y Misato en Miyagi; además de Ōdate, Kazuno, Daisen, Kitaakita y Mitane en Akita.

En Iwate también se sintió con intensidad 3 en Miyako, Hanamaki, Kitakami, Kuji, Tōno, Ichinoseki, Kamaishi, Ninohe, Ōshū, Shizukuishi, Kuzumaki, Iwate, Shiwa, Kanegasaki, Hiraizumi, Sumita, Ōtsuchi, Iwaizumi, Tanohata, Kunohe, Hirono e Ichinohe.

Qué significa shindo 5 débil

En Japón, la escala shindo mide la intensidad del movimiento en cada lugar, no el tamaño total del terremoto. Por eso, aunque la magnitud fue 6.1, lo más importante para la población es la intensidad local. Un shindo 5 débil indica una sacudida fuerte: los objetos pueden caer, los muebles pueden moverse y algunas personas pueden sentir miedo o dificultad para mantenerse estables.

Recomendaciones para residentes extranjeros

Aunque no se emitió alerta de tsunami, se recomienda revisar fuentes oficiales, confirmar que no haya fugas de gas, asegurar muebles y objetos pesados, preparar una mochila de emergencia y evitar difundir información no verificada. En caso de réplicas, protéjase debajo de una mesa resistente, aléjese de ventanas y siga las indicaciones de las autoridades locales.

Términos clave

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