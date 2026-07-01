Japón: lluvias fuertes en el oeste y calor húmedo en casi todo el país

📍Tōkyō | 1 de julio

Este miércoles, salir de casa en Japón requerirá mirar bien el cielo… y llevar paraguas en buena parte del país.

La Agencia Meteorológica de Japón prevé que el frente de lluvias de la temporada, conocido como tsuyu, siga avanzando hacia el norte y se extienda sobre gran parte del oeste de Japón. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues lluvia, mucha humedad y, en algunas zonas, precipitaciones que podrían volverse intensas.

La mayor atención estará puesta en el norte de Kyushu, donde existe riesgo de lluvias de nivel de advertencia. En ciudades como Fukuoka, la probabilidad de lluvia llega al 100 %, con una temperatura de 26°C / 23°C. En Kagoshima, el ambiente será más caluroso, con 31°C / 24°C y un 70 % de probabilidad de lluvia.

También se espera una jornada complicada en Shikoku y Chūgoku. En Kōchi, el pronóstico marca 24°C / 22°C y 90 %de lluvia, mientras que en Hiroshima la probabilidad sube al 100 %. Atención con las tormentas eléctricas y las lluvias repentinas.

En Kansai, Osaka amanecerá con muchas nubes y la lluvia irá ganando fuerza hacia la tarde o noche. La temperatura será de 26°C / 23°C, con 90 % de probabilidad de lluvia. En Tokai, Nagoya tendrá 29°C / 22°C y también un 100 % de probabilidad, así que el paraguas será casi obligatorio.

En Hokuriku, Kanazawa tendrá lluvias frecuentes, con 29°C / 21°C y 90 %. Más al norte, Niigata tendrá algunos claros, aunque no se descartan chubascos aislados: 26°C / 18°C, con 30 % de lluvia.

En Tokio, el cielo estará mayormente nublado. No se esperan lluvias continuas, pero sí alguna lluvia aislada, especialmente durante la tarde. La capital tendrá 28°C / 22°C y una probabilidad de lluvia del 30 %. O sea… no es día de confiarse demasiado.

En Sendai, el tiempo será variable, con nubes, momentos de sol y posibles chubascos. La temperatura será de 27°C / 21°C, con 30 % de probabilidad de lluvia.

En Hokkaidō, el ambiente será más fresco y agradable. Sapporo tendrá sol entre nubes, 25°C / 15°C y 20 % de lluvia. Kushiro, la ciudad más fresca del mapa, marcará 19°C / 12°C, con 30 % de probabilidad.

Y en Okinawa, otro mundo: Naha tendrá cielo soleado, 32°C / 27°C y 0 % de lluvia. Tiempo de verano total, pero con mucho cuidado por el golpe de calor.

El punto clave del día será el calor húmedo. Aunque en algunas ciudades las temperaturas no parezcan extremas, la humedad hará que el cuerpo sienta más calor del que marca el termómetro. Hidratación, ropa ligera y pausas bajo sombra serán importantes, especialmente para quienes trabajan o se desplazan al aire libre.

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