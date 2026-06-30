[tenki yohō] martes 30 de junio

El calor se mantiene en gran parte del país, mientras fuertes lluvias afectarán al sur de Kyushu

📍Tōkyō | 30 de junio

Hoy el tiempo en Japón… viene con ese contraste que ya casi se siente típico de finales de junio. La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) nos cuenta que un potente sistema de alta presión se va a extender desde el norte cubriendo gran parte del archipiélago. Y eso, en palabras simples, significa algo bastante claro: cielos más abiertos, más sol, más estabilidad… especialmente en Hokkaido, en la zona del mar de Japón en Tohoku y también en buena parte del centro del país. Es de esos días en los que uno mira al cielo por la mañana y piensa: “hoy sí, hoy toca salir sin paraguas”.

Pero —y aquí viene el giro— la atmósfera no está del todo tranquila. Sigue muy, muy húmeda, como si el aire pesara un poco más de lo normal, ¿sabes? Por la tarde, ese calor acumulado puede hacer que se formen nubes de tormenta en zonas montañosas e interiores. No sería raro ver algún chubasco repentino, de esos que llegan sin avisar… un trueno lejano, lluvia corta pero intensa, y luego otra vez el silencio. Así de cambiante puede ponerse el día en algunas áreas del país.

Mientras tanto, en el suroeste la historia es otra. Shikoku y Kyushu seguirán bajo un cielo mucho más cerrado, más gris, más inestable. La lluvia no se va del todo… se queda, insiste. En especial en el sur de Kyushu, donde las precipitaciones pueden ser más fuertes y persistentes. Es de esos días en los que el paraguas no es opcional, sino compañero obligatorio desde la mañana hasta la noche.

Y claro, en medio de todo esto, hay una excepción que parece vivir en su propio verano: Okinawa. Allí el ambiente sigue plenamente veraniego, con ese cielo más abierto, más brillante, más tropical. Mientras el resto del país alterna entre sol, nubes y lluvia, Okinawa se mantiene en otro ritmo… como si el verano ya hubiera llegado sin pedir permiso.

En resumen… Japón se divide hoy en tres “caras” del tiempo: un norte y centro más estables y soleados gracias al alta presión, un oeste y sur marcado por la lluvia y la humedad, y un Okinawa que ya respira verano completo. Un día cambiante, sí… pero muy típico de esta temporada en la que el cielo nunca se queda quieto demasiado tiempo.

☀️ Panorama general por regiones

🌴 Okinawa

Será la región con el tiempo más estable del país. Predominará el cielo despejado durante toda la jornada y el calor continuará siendo intenso.

Naha

☀️ Soleado

🌡️ Máxima: 32°C

🌡️ Mínima: 27°C

☔ Probabilidad de lluvia: 0%

Será una jornada muy calurosa y húmeda, por lo que aumenta el riesgo de golpe de calor.

🌧️ Kyushu

Una masa de aire muy húmeda favorecerá lluvias frecuentes, especialmente en el sur.

Fukuoka

☁️➡️☂️ Nuboso con lluvia

🌡️ 27°C / 22°C

☔ 80%

Las lluvias aumentarán durante el día.

Kagoshima

☔ Lluvias durante gran parte de la jornada

🌡️ 27°C / 23°C

☔ 100%

Es la ciudad con el mayor riesgo de precipitaciones. Localmente podrían registrarse lluvias intensas.

🌧️ Shikoku

Kochi

☁️ con lluvias

🌡️ 28°C / 21°C

☔ 70%

Predominará un ambiente húmedo e inestable durante buena parte del día.

🌤️ Chugoku

Hiroshima

🌤️ Sol entre nubes

🌡️ 30°C / 21°C

☔ 20%

Será una jornada bastante agradable durante la mañana, aunque por la tarde podrían desarrollarse algunas nubes de evolución.

🌤️ Kansai

Osaka

⛅ Intervalos de nubes y sol

🌡️ 29°C / 23°C

☔ 20%

El tiempo será estable, aunque el calor y la humedad seguirán siendo elevados.

🌤️ Tokai

Nagoya

⛅ Nubes y claros

🌡️ 28°C / 22°C

☔ 20%

Existe posibilidad de lluvias aisladas en zonas montañosas durante la tarde.

🌤️ Hokuriku

Kanazawa

🌤️ Parcialmente soleado

🌡️ 29°C / 21°C

☔ 40%

El ambiente será cálido, aunque durante la tarde aumenta la posibilidad de chubascos.

Niigata

🌤️ Sol con algunas nubes

🌡️ 26°C / 19°C

☔ 20%

Tiempo relativamente estable y temperaturas agradables.

🌤️ Kanto

Tokio

⛅ Nubes y claros

🌡️ 28°C / 21°C

☔ 40%

El sol dominará buena parte del día, aunque por la tarde podrían aparecer nubes de desarrollo con alguna lluvia aislada.

🌤️ Tohoku

Sendai

🌤️ Parcialmente soleado

🌡️ 27°C / 19°C

☔ 30%

Se espera una jornada tranquila con temperaturas cercanas a los valores normales para finales de junio.

🌤️ Hokkaido

Sapporo

⛅ Nubes y claros

🌡️ 27°C / 15°C

☔ 30%

El tiempo será agradable, con temperaturas templadas y baja probabilidad de precipitaciones.

Kushiro

☁️ Mayormente nublado

🌡️ 18°C / 13°C

☔ 30%

Seguirá siendo una de las ciudades más frescas del país.

📚 Términos clave

Japonés Rōmaji Español 高気圧 kōkiatsu Sistema de alta presión 晴れ hare Cielo despejado 曇り kumori Nublado 雨 ame Lluvia にわか雨 niwaka ame Chubasco pasajero 雷雨 raiu Tormenta eléctrica 雨雲 amagumo Nube de lluvia 湿った空気 shimetta kūki Aire húmedo 山沿い yamazoi Zona montañosa 内陸 nairiku Interior del territorio 真夏日 manatsubi Día con temperatura igual o superior a 30°C 熱中症 necchūshō Golpe de calor 降水確率 kōsui kakuritsu Probabilidad de lluvia 気温 kion Temperatura

En resumen

El martes será un día de contrastes meteorológicos en Japón. Mientras gran parte del norte y del centro disfrutará de intervalos de sol y temperaturas cálidas, el sur de Kyushu continuará bajo la influencia de lluvias persistentes y localmente intensas. En el resto del país, la humedad favorecerá la formación de tormentas aisladas durante la tarde, por lo que conviene mantenerse atento a los cambios repentinos del tiempo.

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