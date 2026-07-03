[jishin jōhō] remecida en Okinawa

Japón reporta sismo superficial M6.4 en el mar de Okinawa: posible leve variación del nivel del mar

📍Tōkyō | 2 de julio

Un sismo de magnitud 6.4 se registró este viernes 3 de julio de 2026, alrededor de las 13:05, con epicentro en el mar al noroeste de Miyakojima, en la prefectura de Okinawa, según informó la Agencia Meteorológica de Japón — JMAa las 13:11.

El punto de origen fue ubicado en Miyakojima Hokusei-oki, es decir, frente al noroeste de la isla de Miyakojima, en las coordenadas aproximadas 26.0° norte y 125.8° este. La profundidad fue descrita como “muy superficial”, un dato importante porque los sismos poco profundos suelen sentirse con mayor claridad cerca de la zona afectada.

Sin embargo, pese a que la magnitud fue considerable, la intensidad sísmica máxima observada en tierra fue shindo 3, una sacudida considerada moderada dentro de la escala japonesa. Esto significa que muchas personas pudieron sentir claramente el movimiento en interiores, pero generalmente no se esperan daños estructurales importantes.

La zona donde se registró la intensidad más alta fue Kumejima, una isla ubicada al oeste de la isla principal de Okinawa. En concreto, la JMA informó shindo 3 en el pueblo de Kumejima, especialmente en el punto de observación de Kumejima-chō Higa.

En otras áreas de Okinawa, el movimiento fue menor. Se reportó shindo 2 en puntos de Naha, Itoman, Nanjō, Nishihara, Yonabaru, Tonaki, Kumejima y Yaese. En la práctica, esto pudo sentirse como una vibración clara, similar al paso de un camión pesado o a un balanceo breve dentro de edificios.

También se registró shindo 1 en lugares como Naha, Aeropuerto de Naha, Nago, Uruma, varias zonas de Miyakojima, Zamami y Aguni. En estos casos, el movimiento suele ser leve y muchas personas pueden no notarlo, especialmente si están caminando o en movimiento.

La JMA indicó que, debido a este terremoto, podrían producirse leves variaciones del nivel del mar en las costas japonesas, pero aclaró que no existe preocupación por daños. Es decir, no se emitió una alerta de tsunami destructivo.

Para los residentes hispanohablantes en Japón, la clave de esta información está en diferenciar entre magnitud e intensidad shindo. La magnitud 6.4 describe la energía liberada por el sismo en el epicentro; en cambio, el shindo indica cómo se sintió el movimiento en cada ciudad o localidad. En este caso, aunque la magnitud fue fuerte, el impacto percibido en zonas habitadas fue moderado, con máximo shindo 3.

Aun así, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a nuevas informaciones oficiales, especialmente en zonas costeras de Okinawa y en las islas cercanas al epicentro, ya que después de un sismo de esta magnitud pueden registrarse réplicas.

Regiones y ciudades afectadas

Intensidad máxima: shindo 3

Prefectura de Okinawa

Kumejima-chō Punto observado: Kumejima-chō Higa



Shindo 2

Prefectura de Okinawa

Naha-shi : Minatomachi

: Minatomachi Itoman-shi : Shiozakichō

: Shiozakichō Nanjō-shi : Tamagusuku, Chinen Kudeken, Sashiki, Shinzato

: Tamagusuku, Chinen Kudeken, Sashiki, Shinzato Nishihara-chō : Yonashiro

: Yonashiro Yonabaru-chō : Ue-Yonabaru

: Ue-Yonabaru Tonaki-son

Kumejima-chō : Yamashiro, Janadō, Nakadomari

: Yamashiro, Janadō, Nakadomari Yaese-chō: Gushichan

Shindo 1

Prefectura de Okinawa

Naha-shi : Higawa

: Higawa Aeropuerto de Naha

Nago-shi

Uruma-shi

Miyakojima-shi : Hirara Shimozato, Gusukube Fukukita, Hirara Ikema, Ueno Shinzato, Hirara Karimata, Gusukube Fukunishi

: Hirara Shimozato, Gusukube Fukukita, Hirara Ikema, Ueno Shinzato, Hirara Karimata, Gusukube Fukunishi Zamami-son

Aguni-son

Explicación sencilla: ¿por qué M6.4 pero solo shindo 3?

La magnitud mide la energía liberada por el sismo. Por eso, un M6.4 puede sonar fuerte —y lo es—, pero el impacto real depende de varios factores: distancia del epicentro, profundidad, tipo de suelo y dirección de las ondas sísmicas.

En este caso, el epicentro estuvo en el mar, al noroeste de Miyakojima, y aunque fue muy superficial, las zonas habitadas más cercanas registraron una intensidad máxima de shindo 3. Por eso, el movimiento se sintió en varias partes de Okinawa, pero sin llegar a niveles de daño severo.

Recomendación para residentes

Aunque no hay preocupación por daños graves ni alerta de tsunami destructivo, conviene revisar lo básico: asegurar objetos que puedan caer, confirmar rutas de evacuación y seguir únicamente fuentes oficiales como la JMA, gobiernos locales y medios confiables.

En Okinawa, especialmente en islas como Kumejima, Miyakojima, Tonaki, Zamami y Aguni, es importante mantenerse atento a posibles réplicas durante las próximas horas.

Teniendo en cuenta que Japón se encuentra ubicada en el Círculo de Fuego del Pacífico, reportaremos detalladamente los sismos de intensidad (shindo) 3 o superior.

©2026 NoticiasNippon