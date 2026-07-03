[jishin jōhō] Iwate bajo vigilancia

Alerta sísmica en el norte de Japón: los temblores avanzan hacia el sureste

Tōkyō | 3 de julio

La actividad sísmica frente a la costa de Iwate, en el noreste de Japón, continúa en un estado activo tras el fuerte terremoto ocurrido el 25 de junio, que alcanzó una magnitud estimada de M7.2 y provocó una intensidad máxima de shindo 6 fuerte.

Desde entonces, la zona no ha vuelto completamente a la calma.

De acuerdo con la información meteorológica y sísmica japonesa, después del sismo principal se han registrado varios movimientos importantes. El 28 de junio ocurrió otro terremoto de M6.1, con una intensidad máxima de shindo 5 débil, y la noche del 1 de julio se produjo nuevamente un sismo de M6.1 frente a Iwate.

En total, los terremotos sentidos por la población, es decir, aquellos con shindo 1 o más, ya superan los 20 eventos. Incluso durante la mañana de este viernes 3 de julio, se registró un nuevo temblor de M3.9, con intensidad máxima de shindo 1.

Aunque este último movimiento fue leve, confirma que la actividad sísmica en la zona sigue presente.

Lo que más llama la atención de los especialistas es que el área donde se están produciendo los epicentros parece estar expandiéndose hacia el sureste. Esa dirección se acerca a la zona relacionada con el gran terremoto de M7.7 ocurrido el 20 de abril, lo que mantiene bajo vigilancia a la costa del Pacífico en el norte de Japón.

Por otro lado, también se observa algo importante: en la zona del llamado terremoto de Sanriku Haruka-oki de 1994, la actividad reciente no ha sido tan intensa como en las áreas cercanas. Sin embargo, han pasado más de 30 años desde aquel evento, y los expertos recuerdan que no se puede descartar la posibilidad de un nuevo sismo importante en el futuro.

En Japón, este tipo de información no busca generar pánico, sino reforzar la prevención.

Para quienes viven en Iwate, Aomori, Miyagi y otras zonas del noreste japonés, es recomendable revisar una vez más la mochila de emergencia, confirmar rutas de evacuación y hablar con la familia sobre qué hacer si ocurre un terremoto fuerte o una alerta de tsunami.

La tierra sigue moviéndose bajo el Pacífico. Y aunque no se puede predecir exactamente cuándo ocurrirá el próximo gran sismo, sí se puede estar mejor preparado.

Punto clave para residentes extranjeros

Si vives en Japón, es muy importante entender una diferencia básica cuando ocurre un terremoto: magnitud e intensidad sísmica shindo no significan lo mismo. En las noticias japonesas suelen aparecer juntas, pero cada una responde a una pregunta distinta. La magnitud responde: “¿qué tan grande fue el terremoto en su origen?”. El shindo, en cambio, responde: “¿qué tan fuerte se sintió ese terremoto en el lugar donde estoy?”.

La magnitud mide la energía liberada por el sismo en el punto donde comenzó, ya sea bajo tierra o bajo el mar. Por eso se expresa con la letra M, como M5.0, M6.1 o M7.2. Mientras más alta es la magnitud, más grande fue el terremoto en su fuente. Es como medir el “tamaño real” del fenómeno. Sin embargo, una magnitud alta no siempre significa que todas las ciudades sentirán un movimiento muy fuerte, porque también influyen la distancia al epicentro, la profundidad del sismo y el tipo de suelo.

El shindo, por otro lado, es la escala que usa Japón para indicar la fuerza del movimiento en cada zona. Es decir, mide cómo se sintió el temblor en la superficie. Por eso, un mismo terremoto puede tener una sola magnitud, por ejemplo M6.1, pero diferentes intensidades shindo según el lugar: shindo 5 débil cerca del epicentro, shindo 3 en una ciudad más alejada y shindo 1 en otra región donde apenas se percibió. Esta escala es muy útil para la vida diaria porque nos ayuda a saber qué tan fuerte fue el movimiento en nuestra ciudad, barrio o prefectura.

Un ejemplo sencillo: imagina que tiras una piedra grande en un estanque. La piedra representa la magnitud, es decir, la fuerza del golpe inicial. Pero las ondas que llegan a cada parte del estanque no tienen la misma intensidad. Cerca del punto donde cayó la piedra, el agua se mueve mucho; más lejos, las ondas se sienten más suaves. Eso se parece al shindo: indica qué tan fuerte llegó el movimiento a cada lugar.

Por eso, un terremoto grande que ocurre lejos, especialmente en el mar, puede tener una magnitud alta, pero sentirse relativamente débil en tierra firme. Al contrario, un sismo de menor magnitud, pero muy cercano y poco profundo, puede sentirse con mucha fuerza y causar más susto o incluso daños locales. Esta es una de las razones por las que en Japón no basta con mirar solo la magnitud: también hay que revisar el shindo máximo y las zonas donde se registró.

Para los residentes extranjeros en Japón, esta diferencia es clave al leer alertas o noticias. Si escuchas “M7.2”, estás oyendo el tamaño del terremoto. Pero si escuchas “shindo 6 fuerte”, eso indica que en algún lugar el movimiento fue extremadamente intenso y pudo causar daños. En una emergencia, el dato más práctico para saber cómo actuar suele ser el shindo de tu zona, porque te dice qué tan fuerte se sintió el sismo donde estás.

En resumen: la magnitud mide el terremoto en su origen; el shindo mide cómo se sintió en cada lugar. Ambos datos son importantes, pero no sirven para lo mismo. La magnitud ayuda a entender el tamaño general del evento, mientras que el shindo ayuda a evaluar el impacto directo en la población. Por eso, cuando ocurra un sismo en Japón, mira los dos datos: M para saber qué tan grande fue, y shindo para saber qué tan fuerte se sintió cerca de ti.

Recomendaciones básicas

Revisa tu mochila de emergencia con agua, comida, linterna, radio, baterías y documentos importantes.

con agua, comida, linterna, radio, baterías y documentos importantes. Confirma dónde está tu refugio de evacuación más cercano.

más cercano. Ten cargado el celular y una batería portátil.

Aprende las alertas básicas: 地震 , 津波 , 避難 .

, , . Si estás cerca del mar y sientes un sismo fuerte o largo, aléjate de la costa sin esperar demasiado.

Cuadro de términos clave

Japonés Lectura Español sencillo 岩手県沖 Iwate-ken oki Frente a la costa de la prefectura de Iwate 地震活動 Jishin katsudō Actividad sísmica 震源域 Shingen-iki Zona del epicentro o área donde se originan los sismos 南東方向 Nantō hōkō Dirección sureste マグニチュード Magunichūdo Magnitud del terremoto 震度 Shindo Intensidad sísmica sentida en Japón 最大震度 Saidai shindo Intensidad máxima registrada 有感地震 Yūkan jishin Terremoto sentido por las personas 三陸はるか沖地震 Sanriku Haruka-oki jishin Terremoto frente a Sanriku Haruka-oki 備え Sonae Preparación o prevención

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