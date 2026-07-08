Enviar paquetes será más caro

Golpe al bolsillo familiar: mandar cajas por Japan Post costará más desde octubre

📍Tōkyō | 8 de julio

Japón volverá a sentir el peso de la inflación en un lugar muy cotidiano: el envío de paquetes.

Japan Post anunció que desde el 1 de octubre de 2026 aumentará la tarifa básica de Yu-Pack（ゆうパック）, su conocido servicio de encomiendas nacionales. El incremento será de aproximadamente 10% en promedio, aunque el monto final dependerá del tamaño del paquete y del destino del envío.

Un ejemplo claro: enviar una caja de hasta 60 centímetros (suma de sus tres lados) desde Kantō hacia Kinki pasará de 990 yenes a 1.090 yenes. Es decir, 100 yenes más por un envío pequeño. Para muchas familias, estudiantes, trabajadores extranjeros y pequeños vendedores por internet, la diferencia puede parecer reducida al principio, pero se acumula cuando se realizan varios envíos cada mes.

La empresa explicó que la medida responde al aumento de costos operativos, especialmente por el incremento de la mano de obra, la logística y el mantenimiento del servicio. Japan Post señaló que continuará buscando mayor eficiencia, pero justificó el ajuste como necesario para mantener un servicio estable y de calidad en el futuro.

El aumento no se limitará a los paquetes comunes. También subirán las tarifas de Golf Yu-Pack, Ski Yu-Pack y Airport Yu-Pack, servicios utilizados para enviar equipaje deportivo o maletas al aeropuerto. Además, el servicio Yu-Packet（ゆうパケット）, utilizado para paquetes pequeños, también tendrá modificaciones. Algunos reportes indican que podría establecerse una tarifa uniforme de 360 yenes, mientras que otros servicios relacionados con envíos pequeños serán revisados.

Detrás de este anuncio existe un problema más profundo: Japan Post enfrenta una reducción de la rentabilidad de su negocio postal y logístico. La cantidad de cartas enviadas continúa disminuyendo y el crecimiento del volumen de paquetes no logra compensar completamente el aumento de gastos. Según la información difundida, esta división registró un déficit operativo de 11.800 millones de yenes en el año fiscal terminado en marzo de 2026.

Para los residentes hispanohablantes en Japón, el cambio tendrá un impacto práctico. Enviar regalos, documentos, ropa, alimentos no perecederos o productos vendidos mediante aplicaciones de segunda mano será más caro desde octubre. También puede afectar a pequeños negocios, emprendimientos latinos y personas que utilizan con frecuencia el servicio postal dentro de Japón.

La recomendación es sencilla: antes de enviar un paquete, conviene comparar tamaño, peso y destino; revisar si existen descuentos por llevar el paquete directamente a una oficina postal; y confirmar la tarifa actualizada en la página oficial de Japan Post cuando se acerque la fecha del cambio.

Marco legal en Japón

En Japón, Yu-Pack no es considerado una carta ordinaria, sino un servicio de paquetería y transporte de carga. Por ello, además de las normas generales del sistema postal de Japan Post, está relacionado con el marco regulatorio del transporte de mercancías.

El Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón (MLIT) utiliza el término 宅配便（takuhai-bin / servicio de paquetería） para referirse a servicios comerciales de transporte de carga, generalmente de hasta 30 kg por unidad, ofrecidos bajo una marca o denominación específica.

En la práctica, una empresa puede modificar sus tarifas cuando enfrenta un aumento de costos económicos, pero debe cumplir con las normas de transporte, los avisos oficiales, las condiciones del servicio y las obligaciones de información al consumidor.

Para los usuarios, el punto más importante es que la nueva tarifa debe ser comunicada de forma clara antes de su entrada en vigor.

Aumento de tarifas en pocas palabras

Desde cuándo:

Desde el 1 de octubre de 2026.

Qué sube:

La tarifa básica de Yu-Pack aumentará en promedio 10%.

Ejemplo:

Kantō → Kinki, paquete de hasta 60 cm:

990 yenes → 1.090 yenes.

A quién afecta:

Familias, estudiantes, trabajadores extranjeros, pequeños negocios, vendedores por internet y personas que envían paquetes dentro de Japón.

Qué hacer:

Revisar tarifas antes de enviar, medir bien la caja, evitar embalajes innecesariamente grandes y comparar servicios si se hacen envíos frecuentes.

Términos clave

Japonés Rōmaji Español sencillo 日本郵便 Nihon Yūbin Japan Post / Correo de Japón ゆうパック Yū Pakku Servicio de paquetes nacionales 基本運賃 Kihon unchin Tarifa básica 値上げ Neage Aumento de precio 荷物 Nimotsu Paquete / equipaje 関東 Kantō Región de Tokio y alrededores 近畿 Kinki Región de Osaka, Kioto, Nara, Hyōgo ゆうパケット Yū Paketto Servicio para paquetes pequeños 空港ゆうパック Kūkō Yū Pakku Envío de equipaje al aeropuerto ゴルフゆうパック Gorufu Yū Pakku Envío de equipaje de golf スキーゆうパック Sukī Yū Pakku Envío de equipaje de esquí 人件費 Jinkenhi Costo de personal 物流 Butsuryū Logística 宅配便 Takuhai-bin Servicio de entrega de paquetes 貨物 Kamotsu Carga / mercancía

©2026 NoticiasNippon