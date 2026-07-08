Mos Burger sube sus precios en el archipiélago

Desde el 15 de julio, varias hamburguesas y acompañamientos costarán más por el aumento de los costos

📍Tōkyō | 8 de julio

Los amantes de Mos Burger deberán preparar un poco más de presupuesto. La empresa Mos Food Services, operadora de la popular cadena de hamburguesas en Japón, anunció que a partir del 15 de julio aumentará el precio de varios de sus productos más vendidos debido al continuo incremento en los costos de producción.

La tradicional Mos Burger pasará de 470 a 500 yenes, lo que representa un aumento de 30 yenes. Asimismo, la Teriyaki Burger subirá 20 yenes y costará 490 yenes, mientras que el Mos Chicken también aumentará 20 yenes, alcanzando los 340 yenes.

Los incrementos también afectarán a algunos acompañamientos y bebidas. Las papas fritas (French Fries) y los refrescos subirán entre 10 y 30 yenes, dependiendo del producto.

Según la empresa, el aumento se debe a que durante un largo período han seguido creciendo los costos de las materias primas, la mano de obra y los combustibles, situación que ya no puede compensarse únicamente con medidas internas de ahorro. Entre los insumos que más se han encarecido destacan la carne de res y el aceite utilizado para freír.

Como medida para reducir el impacto en los consumidores, Mos Burger mantendrá sin cambios el precio de los productos tamaño L, buscando que sigan ofreciendo una mejor relación entre cantidad y precio. También permanecerán sin aumento algunos productos, como la sopa de maíz (Corn Soup).

Para muchas familias y trabajadores en Japón, este ajuste se suma a la serie de incrementos de precios que distintos restaurantes y cadenas de comida rápida han aplicado durante el último año debido a la inflación.

⚖️ Marco legal

El aumento de precios en Japón es una decisión comercial permitida bajo la Ley Antimonopolio (独占禁止法 / Dokusen Kinshi Hō) y la Ley de Prevención de Representaciones Engañosas y Premios (景品表示法 / Keihin Hyōji Hō), siempre que la empresa informe correctamente los nuevos precios y no incurra en publicidad engañosa. No existe un control estatal general de precios para este tipo de productos, por lo que las empresas pueden ajustar sus tarifas en función del incremento de sus costos operativos.

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