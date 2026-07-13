La magia de Disney en Japón tendrá un nuevo precio

¡Golpe al bolsillo de las familias! Disney Japón anuncia la entrada más cara de su historia

📍Tōkyō | 13 de Julio

Visitar Tokyo Disney Resort sigue siendo, para muchas familias, uno de esos planes que se preparan con ilusión: elegir la fecha, revisar el clima, pensar en las atracciones… y, claro, organizar el presupuesto.

Pues bien, desde octubre, esa visita será un poco más cara.

La empresa operadora Oriental Land Company anunció que aumentará el precio máximo de las entradas de Tokyo Disneyland y Tokyo DisneySea. El pase de un día para adultos podrá llegar hasta los 12.400 yenes, es decir, 1.500 yenes más que el límite actual.

En el caso de los niños de entre 4 y 12 años, la tarifa máxima subirá 300 yenes, hasta alcanzar los 5.900 yenes.

Eso sí, el precio más alto no se aplicará todos los días. Entrará en vigor principalmente durante las fechas de mayor demanda, cuando los parques reciben más visitantes.

Un ejemplo claro será el popular evento Disney Halloween. El 10 de octubre, la entrada para adultos costará 11.900 yenes y, al día siguiente, el 11 de octubre, llegará al nuevo máximo de 12.400 yenes.

En otras palabras… elegir bien la fecha podrá marcar una diferencia importante para el bolsillo.

Oriental Land explicó que la subida está relacionada con las nuevas experiencias ofrecidas dentro de los parques. En los últimos años se han inaugurado nuevas áreas, se han renovado instalaciones y se han añadido más servicios para los visitantes.

La empresa también señaló que deben afrontar mayores costes de personal, mantenimiento y gestión. Por ese motivo, decidió revisar sus tarifas después de tres años sin modificar el precio máximo.

Desde 2021, Disney Japón utiliza un sistema de precios variables. Esto significa que la entrada no cuesta lo mismo todos los días: el valor cambia según la fecha, la temporada y la cantidad de visitantes esperada.

Actualmente existen seis niveles de precios, que van desde los 7.900 hasta los 10.900 yenes. Sin embargo, con la nueva tarifa, la diferencia entre los días más económicos y los más caros será todavía mayor.

Y la entrada no es el único gasto que ha aumentado.

En junio, el precio del estacionamiento subió 1.000 yenes tanto para automóviles normales como para vehículos grandes. Además, a finales de agosto terminará el pase gratuito conocido como 40周年記念プライオリティパス, que permitía acceder con prioridad a determinadas atracciones.

Después de su eliminación, los pases de acceso rápido disponibles dentro de los parques pasarán a ser completamente de pago.

Para una pareja, quizá el aumento pueda parecer manejable. Pero pensemos en una familia con dos adultos y dos niños: entradas, transporte, comida, recuerdos… al final del día, la cuenta puede crecer bastante.

Aun así, Tokyo Disney Resort seguirá siendo un lugar especial para miles de personas. La magia continúa, sí… pero desde octubre será necesario preparar con más cuidado el calendario y, sobre todo, el presupuesto.

⚖️ Marco legal y empresarial

Concepto Japonés Rōmaji Explicación Libertad de precios 価格設定の自由 Kakaku settei no jiyū Las empresas privadas pueden fijar precios dentro del marco comercial japonés Protección al consumidor 消費者保護 Shōhisha hogo Obligación de informar claramente precios y condiciones Precio variable 変動料金制 Hendō ryōkin-sei Sistema permitido donde el precio cambia según demanda Información previa 事前表示 Jizen hyōji Los precios deben ser comunicados antes de la compra Competencia comercial 競争政策 Kyōsō seisaku Evita prácticas que perjudiquen injustamente a los consumidores

📌 Cuadro de términos clave

Japonés Rōmaji Significado Uso 東京ディズニーリゾート Tōkyō Dizunī Rizōto Tokio Disney Resort Complejo turístico de Disney en Chiba 入場券 Nyūjōken Entrada / boleto Documento para ingresar a un lugar 1デーパスポート Ichi-dē pasupōto Pase de un día Entrada válida por una jornada 価格改定 Kakaku kaitei Revisión de precios Cambio oficial de tarifas 変動価格制 Hendō kakaku-sei Sistema de precios variables Precio según demanda y fecha 需要が高い日 Juyō ga takai hi Día de alta demanda Fechas con muchos visitantes 人件費 Jinkenhi Costos laborales Gastos relacionados con empleados 管理費 Kanrihi Gastos de mantenimiento/gestión Costos operativos 優先入場 Yūsen nyūjō Entrada prioritaria Acceso rápido o preferente 有料化 Yūryōka Convertirse en servicio de pago Algo que antes era gratuito pasa a costar

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