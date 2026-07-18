El yen débil vuelve a golpear el bolsillo

El iPhone 17 sube de precio mientras la histórica debilidad del yen encarece la compra de los nuevos modelos

Tokio | 18 de julio

La compra de un nuevo iPhone será más costosa para los consumidores en Japón. Según la información difundida este 18 de julio, Apple revisó al alza los precios de venta directa de varios modelos de la familia iPhone 17, en un contexto marcado por la fuerte depreciación del yen frente al dólar.

📰 La subida llega al iPhone 17

De acuerdo con el reporte de Jiji Press proporcionado, Apple modificó el 17 de julio los precios de sus teléfonos inteligentes vendidos directamente en Japón. El iPhone 17 estándar, en su versión de menor capacidad de 256 GB, pasó a costar 142.800 yenes, lo que representa un incremento de 13.000 yenes, aproximadamente un 10 %.

El ajuste también alcanzó a los modelos superiores. Según el mismo reporte, el iPhone 17 Pro aumentó alrededor de un 8 %, con un precio inicial de 194.800 yenes. El iPhone 17 Pro Max, de mayor tamaño, registró un incremento aproximado del 10 %, mientras que el delgado iPhone Air subió cerca de un 11 %.

También se habría encarecido el iPhone 17e, modelo presentado en marzo de 2026 como una alternativa más económica dentro de la familia. Según la información suministrada, su precio inicial pasó a 107.800 yenes, un incremento cercano al 8 %.

💴 ¿El responsable? La histórica debilidad del yen

Uno de los principales factores detrás del reajuste podría ser la fuerte depreciación de la moneda japonesa. El reporte señala que el dólar se encontraba alrededor de los 162 yenes, mientras que los precios de venta en Estados Unidos permanecieron sin cambios.

Para una empresa estadounidense que comercializa productos importados en Japón, un yen más débil puede aumentar el costo relativo de sus operaciones e ingresos cuando estos son convertidos a dólares. Por esta razón, las fluctuaciones del tipo de cambio pueden terminar reflejándose en los precios establecidos para el mercado japonés.

El impacto resulta especialmente visible en productos tecnológicos de alto valor. Un incremento de 13.000 yenes puede ser significativo para una familia o consumidor que había planificado renovar su teléfono, especialmente en un momento en que los hogares japoneses también enfrentan aumentos en alimentos, servicios y otros productos de consumo.

⚠️ Nota sobre los precios

Existe una discrepancia temporal en las páginas oficiales de Apple indexadas por los buscadores. Algunas páginas consultadas todavía muestran precios anteriores —por ejemplo, 129.800 yenes para el iPhone 17 y 99.800 yenes para el iPhone 17e—, mientras que otras fichas de compra indexadas muestran valores distintos. Esto puede deberse a que la actualización de precios es reciente y las páginas almacenadas por los buscadores aún no se han sincronizado completamente. Por ello, para una compra inmediata conviene comprobar el precio final directamente en la tienda oficial japonesa de Apple.

⚖️ Marco legal y derechos del consumidor en Japón

En Japón, las empresas privadas tienen, en términos generales, libertad para establecer y modificar los precios de venta de sus productos. Una subida de precio motivada por el tipo de cambio, los costos de importación o una estrategia comercial no constituye por sí misma una infracción legal.

Sin embargo, las empresas deben respetar las normas japonesas de protección al consumidor y evitar indicaciones de precios engañosas. Para quienes ya realizaron una compra, reservaron un producto o firmaron un contrato con una operadora de telefonía, las condiciones aplicables dependerán del momento de la contratación y de los términos específicos acordados. Un cambio en el precio oficial de Apple no significa necesariamente que un contrato existente pueda ser modificado automáticamente.

Los consumidores también deben tener en cuenta que los precios de Apple Store y los ofrecidos por operadores como docomo, au, SoftBank o Rakuten Mobile pueden ser diferentes debido a descuentos, planes de financiación, devolución del dispositivo o campañas promocionales.

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