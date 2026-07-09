Tokio felicita a Keiko Fujimori

Una historia escrita entre dos países: Tokio reconoce el puente nikkei que une a Japón y Perú

La comunidad nikkei vuelve a ser protagonista de una relación construida con esfuerzo y esperanza.

La elección presidencial abre una oportunidad para profundizar los intercambios entre ambas sociedades.

📍Tokio | 9 de julio

Una carta fue enviada desde la capital japonesa con un mensaje especial para el Perú.

El Gobierno Metropolitano de Tokio envió sus felicitaciones oficiales a la presidenta electa Keiko Sofía Fujimori Higuchi tras su elección como nueva jefa de Estado del país sudamericano.

El documento, fechado el 7 de julio de 2026 y firmado por la gobernadora Koike Yuriko, transmite sus mejores deseos para la futura gestión presidencial y resalta una relación que va mucho más allá de la política: la amistad histórica entre Japón y Perú.

“Un vínculo construido durante generaciones”

En la carta, Koike expresa su confianza en que, bajo el liderazgo de Keiko Fujimori, el Perú pueda continuar avanzando hacia un mayor desarrollo y prosperidad.

Pero el mensaje no se queda solamente en un saludo institucional.

Detrás de las palabras oficiales aparece una historia compartida entre dos pueblos. Una historia hecha de migración, esfuerzo y convivencia.

La gobernadora recuerda especialmente el papel de la comunidad nikkei peruana, formada por más de 200.000 personas, que durante generaciones se convirtió en un verdadero puente humano entre Japón y Perú.

Familias que mantienen tradiciones japonesas en tierras peruanas. Jóvenes que llevan apellidos japoneses y cultura peruana al mismo tiempo. Historias de abuelos inmigrantes que cruzaron el océano buscando nuevas oportunidades…

Todo eso forma parte de este vínculo que Tokio quiso destacar.

Peruanos en Tokio: una comunidad que también acerca a ambos países

La carta también menciona la presencia de la comunidad peruana en Japón.

Actualmente, más de 2.000 ciudadanos peruanos viven en Tokio, participando en distintos sectores de la sociedad japonesa, especialmente en actividades culturales y de intercambio.

Para las autoridades metropolitanas, esa convivencia diaria tiene un valor especial.

Porque la relación entre países no solo se construye con acuerdos oficiales o reuniones diplomáticas. También se construye en los barrios, en las escuelas, en los lugares de trabajo… en la vida cotidiana.

Cada peruano que vive en Japón y cada japonés que conoce la cultura peruana forma parte de ese intercambio.

Una amistad que comenzó hace más de 150 años

Las relaciones diplomáticas entre Japón y Perú comenzaron en 1873.

Desde entonces, ambos países han desarrollado una relación considerada una de las más antiguas entre Japón y América Latina.

Con el paso del tiempo, la inmigración japonesa al Perú dio origen a una de las comunidades nikkei más importantes del mundo fuera de Japón.

Por otro lado, miles de peruanos llegaron posteriormente a Japón para trabajar y construir una nueva vida, fortaleciendo los lazos económicos, culturales y familiares entre ambas sociedades.

Una historia de ida y vuelta… de personas que cruzaron fronteras y terminaron uniendo dos países.

Marco legal: ¿qué significa esta carta oficial?

Un mensaje diplomático, no un acuerdo internacional

La carta enviada por Tokio es una felicitación oficial de carácter protocolar.

Es decir, representa un gesto institucional de amistad y reconocimiento, pero no es un tratado internacional ni crea obligaciones legales entre Japón y Perú.

El papel de Tokio en las relaciones internacionales

En Japón, la política exterior corresponde principalmente al Gobierno Nacional, especialmente al Primer Ministro y al Ministerio de Asuntos Exteriores (Gaimushō).

Sin embargo, los gobiernos locales, como el Gobierno Metropolitano de Tokio, pueden desarrollar actividades de:

Cooperación internacional

Intercambio cultural

Diplomacia regional

Relaciones de amistad con otros países y ciudades

Siempre dentro de sus competencias administrativas.

¿Cuál es el objetivo del mensaje de Tokio?

La carta busca:

✅ Fortalecer la amistad entre Japón y Perú

✅ Reconocer oficialmente la elección presidencial peruana

✅ Destacar el aporte de las comunidades nikkei y peruana en ambos países

✅ Promover nuevos intercambios culturales, económicos y sociales

Términos clave 🇯🇵

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