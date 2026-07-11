Brasileños son nuevamente detenidos por robo

Entraron con una palanca y arrasaron una casa de empeño en Chiba

Robaron relojes y joyas, pero aseguran que nunca recibieron el pago prometido

De Osaka a Tokio: la policía sigue la pista de una banda dedicada al robo de relojes

📍Tōkyō | 11 de julio

Cuatro hombres de nacionalidad brasileña fueron nuevamente detenidos por su presunta participación en el robo a una casa de empeño de Matsudo, en la prefectura de Chiba.

Según la investigación, el grupo habría ingresado por la fuerza al establecimiento y se habría llevado relojes, collares y otros artículos valorizados en aproximadamente 2,89 millones de yenes.

Medios japoneses destacan que la operación estuvo a cargo de un equipo conjunto de la Policía Metropolitana de Tokio y la Policía de Chiba. Los cuatro son investigados por los presuntos delitos de robo e ingreso ilegal a un edificio.

Entre los detenidos se encuentra Kusaba Yusef Miya Abdullah Akio, de 25 años, (クサバ・ユセフ・ミヤ・アブドゥラ・アキオ被告（25) ,ciudadano brasileño y trabajador del sector de pintura, residente en la ciudad de Toyonaka, prefectura de Osaka. El joven ya había sido acusado formalmente en otro caso de robo.

Entraron en plena madrugada

El hecho ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada del 1 de octubre de 2025.

A esa hora, cuando casi toda la ciudad dormía y las calles estaban prácticamente vacías, los sospechosos habrían roto con palancas y otras herramientas una ventana del primer piso del local.

Luego ingresaron al establecimiento y, según la policía, se llevaron 32 artículos. Entre ellos había relojes de pulsera, collares y otros objetos de valor.

El monto total de lo robado alcanzaría los 2.890.000 yenes.

Los cuatro hombres habrían reconocido los hechos durante los interrogatorios.

Kusaba declaró ante los investigadores:

“Me dijeron que podía ganar dinero robando. Participé porque quería recibir una recompensa”.

Sin embargo…, el dinero prometido nunca habría llegado.

De acuerdo con la policía, los sospechosos no recibieron ningún pago por participar en el robo.

También son investigados por otro golpe en Tokio

Este no sería el único caso.

Los cuatro hombres ya habían sido detenidos anteriormente por su presunta participación en otro robo, ocurrido pocos días después en una tienda de relojes del distrito de Taitō, en Tokio.

En aquella ocasión, cada integrante habría tenido una función diferente. Algunos se encargaron de conducir el vehículo utilizado para escapar, mientras que otros ingresaron directamente al establecimiento.

Todo parece indicar que había una especie de reparto de tareas: conductores, ejecutores y personas encargadas de dar las órdenes.

Pero ocurrió lo mismo que en Matsudo. Según la investigación, tampoco recibieron la recompensa que les habían prometido.

¿Una red criminal Tokuryū detrás de los robos?

La División de Investigación Criminal Número 3 de la Policía Metropolitana sospecha que ambos casos podrían estar relacionados con una red criminal conocida en Japón como Tokuryū.

Estos grupos funcionan de una manera diferente a las bandas tradicionales. No siempre tienen una estructura fija ni miembros que se conozcan entre sí.

Muchas veces, las personas son reclutadas mediante redes sociales o aplicaciones de mensajería. Reciben una tarea concreta —por ejemplo, conducir un automóvil, vigilar un local o cometer el robo— y después desaparecen del grupo.

Es una forma de operar rápida, anónima y difícil de seguir.

La policía continuará investigando para identificar a los posibles reclutadores, coordinadores y autores intelectualesque habrían dado las instrucciones.

Por ahora, los cuatro hombres permanecen bajo investigación.

Es importante recordar que una detención o una confesión policial no equivale automáticamente a una condena definitiva. La responsabilidad penal y las posibles sanciones deberán ser establecidas por un tribunal japonés.

⚖️ Marco legal y posibles sanciones en Japón

Conducta investigada Norma aplicable Posible sanción Robo o hurto de objetos— 窃盗罪 Artículo 235 del Código Penal japonés Hasta 10 años de prisión o multa de hasta 500.000 yenes Ingreso ilegal a un establecimiento — 建造物侵入罪 Artículo 130 del Código Penal Hasta 3 años de prisión o multa de hasta 100.000 yenes. Participación conjunta— 共同正犯 Artículo 60 del Código Penal Quienes ejecutan el delito conjuntamente pueden responder como autores, aunque hayan cumplido funciones distintas Varios delitos o varios hechos — 併合罪 Artículos 45 y siguientes El tribunal puede tratar los hechos como delitos concurrentes y calcular una pena conjunta conforme a las reglas legales. Daños al local Puede evaluarse según los daños causados a ventanas, vitrinas u otros bienes Podrían añadirse responsabilidades penales o civiles dependiendo de las pruebas y de los cargos presentados

¿Podrían recibir simplemente 13 años?

No necesariamente. Aunque el robo contempla hasta 10 años y el ingreso ilegal hasta 3 años, las penas no se suman automáticamente. El tribunal analiza la participación de cada acusado, antecedentes, número de hechos, daños causados, planificación, confesión, reparación económica y demás circunstancias.

También puede existir obligación de devolver los bienes o indemnizar al establecimiento por los productos sustraídos y los daños ocasionados.

¿Por qué no se revela la identidad de los otros tres detenidos?

En este caso, lo más probable es que los medios japoneses han aplicado una fórmula muy común: menciona a uno de los detenidos como figura principal del caso y luego utiliza la expresión 「ら4人」 —“él y otros tres”.

Eso puede ocurrir por varias razones:

La policía pudo haber entregado los datos completos, pero el medio optó por no reproducir todos los nombres .

. Los otros tres quizá cumplían funciones secundarias —como conductor o apoyo— y sus identidades no eran esenciales para explicar la noticia.

También puede existir alguna razón de protección especial, por ejemplo, si uno fuera menor de edad . Sin embargo, el texto no indica que ese sea el caso.

. Sin embargo, el texto no indica que ese sea el caso. A veces los medios evitan ampliar datos personales cuando la investigación todavía está abierta o cuando los cargos contra cada integrante no están igualmente definidos.

📘 Términos clave

Japonés Rōmaji Español sencillo 質店 shichiten Casa de empeño 窃盗 settō Robo o hurto 窃盗罪 settō-zai Delito de robo 建造物侵入 kenzōbutsu shinnyū Ingreso ilegal a un edificio 再逮捕 sai-taiho Nueva detención por otro caso 容疑者 yōgisha Sospechoso 被告 hikoku Acusado formalmente en un proceso penal 容疑を認める yōgi o mitomeru Admitir la acusación 実行役 jikkō-yaku Persona que ejecuta directamente el delito 運転役 unten-yaku Conductor encargado del traslado o fuga 指示役 shiji-yaku Persona que da las órdenes 報酬 hōshū Pago o recompensa 余罪 yozai Otros posibles delitos 匿名・流動型犯罪グループ tokumei ryūdō-gata hanzai gurūpu Grupo criminal anónimo y cambiante トクリュウ Tokuryū Nombre abreviado de este tipo de red criminal

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