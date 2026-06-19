[gaikokujin] ¡Tensión en un supermercado japonés!

Escándalo en Aichi: robó alcohol, atacó a una guardia y luego fue a la policía

📍Tōkyō | 19 de junio

Un hombre brasileño de 52 años fue detenido en la prefectura de Aichi, acusado de robar bebidas alcohólicas en un supermercado y agredir a una guardia de seguridad que intentó intervenir. El hecho ocurrió el 18 de junio, alrededor de la 1:00 de la tarde, en el supermercado Beisia Miyoshi, ubicado en la ciudad de Miyoshi, Aichi.

Según la policía, el sospechoso, identificado como Yamaguchi Alex Yuji, residente en Toyota y desempleado, habría tomado bebidas alcohólicas sin pagar. Cuando una guardia de seguridad de 68 años le llamó la atención, el hombre presuntamente la golpeó cerca del hombro derecho y escapó del lugar. La mujer sufrió una lesión leve en la muñeca.

Después del incidente, el sospechoso se presentó en la comisaría de Aichi diciendo que había tenido “un problema con una mujer en un supermercado”. Tras escuchar su versión y revisar los hechos, la policía procedió con su arresto. El hombre niega los cargos.

El caso recuerda que un “manbiki” o hurto en tienda puede agravarse mucho si durante la fuga hay violencia, amenazas o lesiones contra empleados, guardias o clientes. La investigación continuará para determinar exactamente qué ocurrió dentro del local.

Marco legal y sanciones

Posible delito Artículo Explicación sencilla Sanción posible Hurto / robo menor en tienda Art. 235 del Código Penal Tomar productos ajenos sin pagar. Hasta 10 años de prisión o multa de hasta 500,000 yenes. Lesiones Art. 204 Causar una herida o daño físico a otra persona. Hasta 15 años de prisión o multa de hasta 500,000 yenes. Agresión sin lesión Art. 208 Golpear o usar violencia sin causar una lesión comprobada. Hasta 2 años de prisión, multa de hasta 300,000 yenes u otras penas menores. Robo tras hurto / “jigo gōtō” Art. 238 Cuando alguien roba y luego usa violencia o amenazas para escapar, evitar ser detenido o conservar lo robado. Se trata como robo, un delito más grave. Robo con lesiones Art. 240 Si durante un robo o una situación equivalente alguien resulta herido. Cadena perpetua o prisión de al menos 6 años.

Punto clave: aunque al inicio parezca un caso de “hurto en tienda”, si hay violencia contra una guardia y una lesión, la calificación penal puede agravarse. La decisión final dependerá de la investigación policial y de la fiscalía.

Términos clave

Japonés Rōmaji Significado 万引き manbiki Hurto en tienda / robar productos sin pagar 警備員 keibiin Guardia de seguridad 暴行 bōkō Agresión física ケガ / 怪我 kega Herida o lesión 傷害 shōgai Delito de lesiones 事後強盗 jigo gōtō Robo tras hurto, cuando se usa violencia para escapar 容疑者 yōgisha Sospechoso 否認 hinin Negar los cargos

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