El sabor tradicional de Japón será más caro

El aumento del costo de alimentos y producción vuelve a impactar en los hogares japoneses
Tōkyō | 17 de julio
La empresa japonesa Mizkan Holdings, conocida por sus productos de vinagre, salsas y condimentos utilizados diariamente en la cocina japonesa, anunció que aumentará los precios de 67 productos de uso doméstico a partir del 1 de septiembre.
Entre los productos afectados se encuentran diferentes tipos de vinagre japonés (お酢 / osu) y salsas para fideos (つゆ / tsuyu). Los incrementos estarán entre 7% y 26%, debido principalmente al aumento del precio de las materias primas y al incremento de los costos de producción.
Uno de los productos más conocidos, el vinagre de cereales de 500 mililitros (穀物酢 / kokumotsu-su), pasará de 194 yenes a 224 yenes, mientras que la salsa “Oi Katsuo Tsuyu 2倍” (追いがつおつゆ2倍) subirá de 401 yenes a 444 yenes.
Más presión sobre el presupuesto familiar
Mizkan explicó que la decisión responde al fuerte aumento de los precios de ingredientes como cereales, azúcares y productos del mar, además de mayores gastos relacionados con mano de obra, transporte y distribución.
La compañía señaló que esta será la primera subida de precios de sus productos de vinagre desde diciembre de 2024, reflejando la presión que continúa afectando a la industria alimentaria japonesa.
Para muchos hogares en Japón, donde productos como el vinagre y el tsuyu forman parte de la cocina diaria —desde preparar sushi, encurtidos, sopas y platos tradicionales—, el nuevo ajuste representa otro cambio en el costo de vida.
Contexto: Japón continúa enfrentando la inflación alimentaria
Durante los últimos años, numerosas empresas japonesas han aplicado aumentos de precios debido al encarecimiento de materias primas importadas, energía, transporte y salarios.
Aunque la inflación en Japón ha mostrado señales de moderación en algunos sectores, los alimentos y productos de consumo cotidiano siguen siendo una de las principales preocupaciones de los hogares.
📌 Cuadro de términos clave
|Japonés
|Rōmaji
|Español
|値上げ
|Neage
|Aumento de precio
|価格高騰
|Kakaku kōtō
|Incremento elevado de precios
|原材料
|Genzairyō
|Materias primas
|生産コスト
|Seisan kosuto
|Costos de producción
|物流費
|Butsuryū-hi
|Costos logísticos / transporte
|人件費
|Jinkenhi
|Costos laborales
|お酢
|Osu
|Vinagre
|穀物酢
|Kokumotsu-su
|Vinagre de cereales
|つゆ
|Tsuyu
|Salsa base para fideos japoneses
|家庭用商品
|Kateiyō shōhin
|Productos para uso doméstico
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