El sabor tradicional de Japón será más caro

El aumento del costo de alimentos y producción vuelve a impactar en los hogares japoneses

Tōkyō | 17 de julio

La empresa japonesa Mizkan Holdings, conocida por sus productos de vinagre, salsas y condimentos utilizados diariamente en la cocina japonesa, anunció que aumentará los precios de 67 productos de uso doméstico a partir del 1 de septiembre.

Entre los productos afectados se encuentran diferentes tipos de vinagre japonés (お酢 / osu) y salsas para fideos (つゆ / tsuyu). Los incrementos estarán entre 7% y 26%, debido principalmente al aumento del precio de las materias primas y al incremento de los costos de producción.

Uno de los productos más conocidos, el vinagre de cereales de 500 mililitros (穀物酢 / kokumotsu-su), pasará de 194 yenes a 224 yenes, mientras que la salsa “Oi Katsuo Tsuyu 2倍” (追いがつおつゆ2倍) subirá de 401 yenes a 444 yenes.

Más presión sobre el presupuesto familiar

Mizkan explicó que la decisión responde al fuerte aumento de los precios de ingredientes como cereales, azúcares y productos del mar, además de mayores gastos relacionados con mano de obra, transporte y distribución.

La compañía señaló que esta será la primera subida de precios de sus productos de vinagre desde diciembre de 2024, reflejando la presión que continúa afectando a la industria alimentaria japonesa.

Para muchos hogares en Japón, donde productos como el vinagre y el tsuyu forman parte de la cocina diaria —desde preparar sushi, encurtidos, sopas y platos tradicionales—, el nuevo ajuste representa otro cambio en el costo de vida.

Contexto: Japón continúa enfrentando la inflación alimentaria

Durante los últimos años, numerosas empresas japonesas han aplicado aumentos de precios debido al encarecimiento de materias primas importadas, energía, transporte y salarios.

Aunque la inflación en Japón ha mostrado señales de moderación en algunos sectores, los alimentos y productos de consumo cotidiano siguen siendo una de las principales preocupaciones de los hogares.

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