¿El Mundial más grande de la historia?

CONMEBOL impulsa una Copa del Mundo con 64 selecciones para celebrar el centenario en 2030

📍Nueva York | 20 de julio

El fútbol mundial podría estar a las puertas de otra transformación histórica. Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, volvió a poner sobre la mesa una ambiciosa propuesta: que la Copa Mundial de 2030 se dispute con 64 selecciones, coincidiendo con los 100 años del nacimiento del torneo más importante del fútbol.

A través de sus redes sociales, el dirigente sudamericano lanzó un mensaje cargado de simbolismo: “¡El próximo se juega en casa!”, destacando el regreso de la Copa del Mundo a Uruguay, Argentina y Paraguay para los partidos conmemorativos del centenario.

La propuesta, sin embargo, todavía no constituye una decisión oficial de la FIFA. Domínguez está impulsando la ampliación a 64 participantes, una posibilidad que también ha sido mencionada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien señaló que el tema deberá ser analizado y discutido por los organismos correspondientes.

De concretarse, sería un nuevo salto gigantesco para la competición. Qatar 2022 marcó la despedida del formato de 32 selecciones, utilizado desde Francia 1998, mientras que el Mundial 2026 estrenó la participación de 48 equipos. Ahora, apenas cuatro años después, la discusión apunta a elevar esa cifra hasta 64 países.

El Mundial de 2030 tendrá, además, una organización absolutamente inédita. España, Portugal y Marruecos serán los principales anfitriones, mientras que Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán un partido conmemorativo cada uno como homenaje al centenario de la competición. Uruguay tendrá un protagonismo especialmente simbólico: allí se disputó la primera Copa del Mundo en 1930 y la selección local se convirtió en el primer campeón mundial de la historia.

La idea de CONMEBOL busca que aquella celebración sea todavía más grande. Un Mundial con 64 selecciones abriría las puertas a más países y convertiría la edición del centenario en la más amplia de todos los tiempos.

Pero el debate apenas comienza. Una expansión de semejante magnitud obligaría a revisar el sistema de clasificación, la distribución de cupos entre las confederaciones, el formato de competencia y el número total de partidos.

Lo que sí está claro es que el fútbol mundial continúa creciendo. Pasó de 32 selecciones en 2022 a 48 en 2026… y ahora aparece en el horizonte la posibilidad de llegar a 64 en 2030.

¿Será el Mundial del centenario el más grande de toda la historia?

Por ahora es una propuesta. Pero la discusión ya está instalada.

El sueño de CONMEBOL es enorme: celebrar los 100 años de la Copa del Mundo llevando el Mundial a una dimensión nunca antes vista.

Sin embargo , la información oficial vigente establece que España, Portugal y Marruecos son los anfitriones principales, con un partido conmemorativo en cada uno de los tres países sudamericanos: Argentina, Paraguay y Uruguay.

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