El Mundial terminó, pero el odio siguió jugando

Las redes sociales ensombrecen la fiesta del fútbol

📍Tokio | 20 de julio

España levantó el trofeo. Argentina se quedó a un paso de la gloria. Millones de aficionados disfrutaron durante semanas del mayor espectáculo del fútbol mundial. Sin embargo, cuando el balón dejó de rodar, quedó al descubierto una cara mucho menos deportiva del Mundial 2026: los insultos, ataques personales, imágenes falsas y mensajes de odio contra futbolistas, entrenadores y árbitros en las redes sociales.

La Copa Mundial de Norteamérica concluyó el 19 de julio con el segundo título mundial de España, tras vencer 1-0 a Argentina en la prórroga. Pero mientras unos celebraban y otros lamentaban la derrota, en internet comenzó otro partido… uno en el que, muchas veces, desapareció el respeto.

Messi, blanco de ataques y montajes falsos

Uno de los jugadores más atacados, según la información proporcionada, fue Lionel Messi, estrella de la selección argentina y subcampeón del torneo.

Durante el Mundial circularon acusaciones de que Argentina había sido favorecida por los árbitros o que contaba con el respaldo de la FIFA. Tras la final, la situación fue todavía más lejos: aparecieron imágenes falsas y manipuladas de Messi, acompañadas de comentarios destinados a ridiculizarlo, además de burlas relacionadas con su estatura.

Aquí aparece un problema cada vez más serio: la inteligencia artificial y las herramientas de edición permiten fabricar imágenes falsas muy convincentes, que pueden difundirse rápidamente y ser utilizadas para humillar o desacreditar a una persona.

La rivalidad deportiva, en esos casos, deja de ser simplemente fútbol.

🇯🇵 Japón: Tanaka Ao, atacado después de la eliminación

Japón tampoco escapó de esta situación.

Según el texto de referencia, después de la derrota ante Brasil en los octavos de final, las redes sociales del internacional japonés Tanaka Ao (田中碧) recibieron numerosos mensajes críticos.

Una jugada en la que Japón perdió el balón terminó relacionada con el gol decisivo del encuentro. Y, como suele ocurrir en las redes sociales después de una derrota dolorosa, algunos aficionados buscaron rápidamente a un responsable.

Las críticas futbolísticas son parte natural del deporte. Un hincha puede cuestionar un pase, una decisión táctica o el rendimiento de un jugador. El problema comienza cuando la crítica se transforma en insulto, humillación, amenaza o ataque directo contra la dignidad de una persona.

También se produjeron reacciones desmedidas alrededor de comentarios atribuidos al japonés Kento Shiogai (塩貝健人) antes del partido contra Brasil. Lo que comenzó como una polémica futbolística habría terminado convirtiendo algunos espacios de redes sociales en enfrentamientos entre usuarios de ambos países.

Y ahí aparece una línea que nunca debería cruzarse: una rivalidad entre selecciones no justifica atacar o despreciar a toda una nacionalidad.

🇺🇸 El caso Balogun y una polémica que llegó a la política

Otro episodio mencionado involucra al estadounidense Folarin Balogun.

De acuerdo con el material proporcionado, una controversia por una suspensión deportiva y una supuesta intervención política provocó una enorme reacción en internet. También circularon imágenes falsas relacionadas con el episodio.

Más allá de la discusión sobre las decisiones deportivas —que pueden y deben ser debatidas—, nuevamente el futbolista terminó situado en el centro de una tormenta digital.

El propio jugador describió posteriormente la situación como extremadamente difícil.

🇰🇷 Corea del Sur: de la decepción a las amenazas

En Corea del Sur, la eliminación en la primera fase también habría provocado una fuerte reacción pública.

Según el texto aportado, las críticas contra el entonces seleccionador Hong Myung-bo (洪明甫) llegaron incluso al terreno de las amenazas después de su salida del cargo.

Cuando una derrota deportiva termina generando intimidaciones o amenazas contra jugadores y entrenadores, el problema ya no pertenece únicamente al fútbol. Puede convertirse en un asunto de seguridad y, dependiendo de las circunstancias y la legislación aplicable, tener consecuencias legales.

📱 FIFA refuerza la vigilancia del odio digital

La magnitud del fenómeno preocupa desde hace tiempo a la FIFA.

Durante la fase de grupos del Mundial 2026, su Servicio de Protección en las Redes Sociales informó que analizó más de seis millones de publicaciones y comentarios. Unas 225.000 fueron enviadas a revisión humana y 89.000 fueron confirmadas como ofensivas. Aproximadamente 1.000 cuentas fueron derivadas para investigaciones adicionales. La FIFA señaló además que el abuso racista representaba alrededor del 11 % del contenido ofensivo detectado en esa etapa.

Estas cifras oficiales de la fase de grupos permiten dimensionar el problema, aunque no equivalen exactamente al dato de más de siete millones de contenidos dañinos durante todo el torneo mencionado en el texto proporcionado; ese balance final concreto requeriría confirmación en el informe definitivo de FIFA.

Desde la puesta en marcha de su sistema de protección en 2022, la organización asegura haber eliminado más de 30 millones de publicaciones y comentarios ofensivos en más de 50 idiomas.

El mensaje que deja este Mundial parece claro: la tecnología puede ayudar a detectar el abuso, pero ninguna herramienta puede sustituir completamente la responsabilidad de quien está detrás de una pantalla.

⚖️ Marco legal en Japón: ¿un insulto en redes sociales puede tener consecuencias?

Sí. En Japón, escribir en internet no significa estar automáticamente protegido por el anonimato. Dependiendo del contenido y de las circunstancias, una publicación puede generar consecuencias penales o civiles.

Concepto Japonés Explicación sencilla Difamación 名誉毀損 (meiyo kison) La difusión pública de hechos que dañen la reputación de una persona puede generar responsabilidad legal, dependiendo del caso. Insulto 侮辱 (bujoku) Los ataques públicos contra una persona también pueden constituir delito aunque no se atribuyan hechos concretos. Responsabilidad civil 損害賠償 (songai baishō) La víctima puede reclamar una indemnización cuando se reconoce una vulneración de sus derechos. Identificación del autor 発信者情報開示(hasshinsha jōhō kaiji) En determinadas condiciones legales, una víctima puede solicitar información que permita identificar al autor de una publicación anónima. Solicitud de eliminación 削除要請 (sakujo yōsei) Una persona afectada puede buscar la retirada de contenidos que vulneren sus derechos.

En Japón, la pena prevista para el delito de insulto (侮辱罪) fue endurecida en 2022 hasta un máximo de un año de prisión o una multa de hasta 300.000 yenes, además de otras penas previstas legalmente. El Ministerio de Justicia también explica que las víctimas de determinadas vulneraciones de derechos en internet pueden solicitar, bajo los requisitos establecidos por la ley, la divulgación de información sobre quien realizó una publicación.

Esto no significa que toda crítica deportiva sea ilegal. Decir que un futbolista jugó mal, cuestionar una decisión del entrenador o criticar una actuación arbitral forma parte del debate público. La evaluación jurídica cambia cuando aparecen elementos como difamación, insultos graves, amenazas, discriminación o vulneraciones de derechos, y cada situación debe analizarse individualmente.

Términos clave

Japonés Rōmaji Español 誹謗中傷 hibō chūshō Difamación, calumnias y ataques maliciosos 名誉毀損 meiyo kison Difamación / daño al honor 侮辱 bujoku Insulto 殺害予告 satsugai yokoku Amenaza de muerte 偽画像 nise gazō Imagen falsa o manipulada SNS esu enu esu Redes sociales 批判 hihan Crítica 責任 sekinin Responsabilidad 発信者情報開示 hasshinsha jōhō kaiji Divulgación de información del autor 損害賠償 songai baishō Indemnización por daños 選手 senshu Jugador / deportista 審判 shinpan Árbitro

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