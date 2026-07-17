Un festejo que podría salir caro:

Los gestos políticos en la cancha vuelven a poner a prueba la neutralidad que exige la FIFA

📍Tokio | 17 de julio

La celebración de algunos jugadores de Argentina tras el partido frente a Inglaterra volvió a abrir un debate que el fútbol internacional conoce desde hace años: ¿hasta dónde pueden llegar las manifestaciones políticas dentro de una competencia oficial?

Después del encuentro, varios futbolistas argentinos posaron con una pancarta que hacía referencia a las Islas Malvinas, territorio cuya soberanía es disputada entre Argentina y el Reino Unido. La imagen se difundió rápidamente en redes sociales y generó preguntas sobre si la FIFA podría iniciar un procedimiento disciplinario.

El caso recordó inmediatamente un antecedente muy conocido. Durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012, el futbolista surcoreano Park Jong-woo mostró un cartel con un mensaje relacionado con la disputa territorial entre Corea del Sur y Japón por las islas conocidas como Dokdo (독도) en Corea y Takeshima (竹島) en Japón.

Tras una investigación, la FIFA determinó que Park había infringido las normas disciplinarias y los reglamentos del torneo olímpico, al considerar que realizó una manifestación política en el terreno de juego. Como consecuencia, el organismo decidió suspenderlo por dos partidos, además de imponer otras medidas relacionadas con el procedimiento disciplinario.

Ahora la atención se centra en saber si el organismo aplicará un criterio similar respecto al caso argentino. Hasta el momento, no existe un anuncio oficial de la FIFA informando la apertura de un expediente disciplinario ni la imposición de sanciones contra los jugadores que aparecieron con la pancarta.

La FIFA mantiene desde hace años el principio de que el fútbol debe permanecer neutral desde el punto de vista político, y sus reglamentos permiten investigar conductas que puedan interpretarse como mensajes políticos, ideológicos o territoriales durante las competiciones oficiales. Sin embargo, cada caso se analiza de manera individual, considerando el contexto, el momento en que ocurrió la acción, el reglamento aplicable al torneo y las pruebas disponibles.

En consecuencia, no puede afirmarse que los jugadores argentinos serán sancionados. La posibilidad existe únicamente si la FIFA decide abrir un procedimiento disciplinario y concluye que hubo una infracción a sus normas. Hasta que eso ocurra, cualquier afirmación sobre un castigo sería especulativa.

Marco legal y posibles sanciones

Reglamento aplicable

Código Disciplinario de la FIFA.

Reglamento de la competición correspondiente.

Principio de neutralidad política promovido por la FIFA.

Posibles consecuencias (si la FIFA determina una infracción)

Advertencia.

Multa económica.

Suspensión de uno o más partidos.

Otras medidas disciplinarias previstas en el reglamento.

Precedente relevante

Londres 2012 – Park Jong-woo (Corea del Sur)

Mostró un cartel político sobre la disputa Dokdo/Takeshima .

. La FIFA concluyó que infringió sus reglamentos.

Sanción: suspensión de dos partidos.

Situación actual del caso argentino

Estado: No hay confirmación oficial de una investigación ni de sanciones anunciadas por la FIFA. Por ello, no es posible concluir que recibirán un castigo.

Términos clave

Japonés Rōmaji Español 国際サッカー連盟 Kokusai Sakkā Renmei FIFA 懲戒処分 Chōkai shobun Sanción disciplinaria 規律委員会 Kiritsu iinkai Comisión Disciplinaria 政治的メッセージ Seijiteki messēji Mensaje político 領土問題 Ryōdo mondai Disputa territorial 中立 Chūritsu Neutralidad 大会規則 Taikai kisoku Reglamento del torneo 調査 Chōsa Investigación

©️2026 Noticias Nippon