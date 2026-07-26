Japón arde bajo un calor extremo

Shikoku roza los 40 °C y más de 200 puntos superan los 35 °C

📍Tokio, 26 de julio

Japón volvió a vivir este domingo una jornada marcada por un calor sofocante. Desde primeras horas de la tarde, amplias zonas del oeste y centro del país quedaron bajo temperaturas extremadamente elevadas, con varios puntos acercándose peligrosamente a los 40 °C.

El registro más alto se observó en Nakamura, ciudad de Shimanto, prefectura de Kōchi, donde el termómetro alcanzó los 39,4 °C a las 13:11.

Muy cerca quedó Fuchū, en Hiroshima, con 39,3 °C, mientras que Kurisugawa, en Tanabe, prefectura de Wakayama, llegó a 39,0 °C.

Son cifras que reflejan algo más que un día caluroso de verano. En varias localidades, las máximas estuvieron entre 5 y casi 8 grados por encima de lo habitual para esta época del año.

El oeste de Japón concentró el calor más intenso

El mapa meteorológico del domingo 26 de julio muestra una extensa franja de calor intenso desde Kyūshū y Shikoku hasta Chūgoku, Kinki y Tōkai.

A las 15:00, se contabilizaban 205 puntos con temperaturas de 35 °C o más, mientras 488 puntos habían superado los 30 °C.

En Japón, una jornada con máxima de 35 °C o más recibe el nombre de 猛暑日 — mōshobi, una expresión que podría traducirse como “día de calor extremo”.

Entre los principales registros de la jornada destacan:

Localidad Prefectura Máxima Nakamura, Shimanto Kōchi 39,4 °C Fuchū Hiroshima 39,3 °C Kurisugawa, Tanabe Wakayama 39,0 °C Nishimera Miyazaki 38,6 °C Kimotsukimaeda Kagoshima 38,4 °C Ekawasaki, Shimanto Kōchi 38,4 °C Mino Gifu 38,4 °C Kamikitayama Nara 38,3 °C Kuwana Mie 38,2 °C Nagoya Aichi 38,2 °C Gifu Gifu 38,2 °C

Nakamura, casi 7 grados por encima de lo normal

El dato de Nakamura, en Kōchi, resulta especialmente significativo.

Sus 39,4 °C estuvieron aproximadamente 6,9 °C por encima del promedio normal para la fecha.

En Kurisugawa, Wakayama, la diferencia fue todavía mayor: +7,7 °C respecto de lo habitual.

Esto ayuda a comprender por qué la jornada fue meteorológicamente excepcional. No se trató simplemente del calor típico de finales de julio, sino de temperaturas extraordinariamente elevadas incluso para el verano japonés.

Nagoya suma siete días consecutivos de calor extremo

La situación también fue especialmente dura en Nagoya.

La ciudad alcanzó 38,2 °C, unos 5,5 grados por encima de la temperatura habitual, y acumuló además su séptimo día consecutivo con máximas de 35 °C o más.

Siete días seguidos de calor extremo significan que el cuerpo tiene menos oportunidades para recuperarse, especialmente cuando las noches permanecen cálidas y las viviendas no logran enfriarse completamente.

El riesgo aumenta para quienes trabajan al aire libre, adultos mayores, niños pequeños y personas que realizan actividad física intensa.

Tokio quedó lejos de los 40 °C, pero el calor siguió siendo importante

En Tokio, la temperatura indicada alrededor de las 15:00 era de 32,8 °C.

Comparada con los 39 °C registrados en el oeste del país, puede parecer una cifra moderada. Sin embargo, más de 30 °C combinados con alta humedad pueden generar una sensación térmica mucho más intensa.

Por eso, durante el verano japonés no basta con mirar únicamente la temperatura.

También es importante prestar atención al WBGT, conocido en Japón como 暑さ指数 — atsusa shisū, un índice que tiene en cuenta factores como la temperatura, la humedad y la radiación solar.

El peligro también existe dentro de casa

Uno de los errores más comunes es pensar que el golpe de calor ocurre únicamente bajo el sol.

En Japón, muchas personas sufren problemas relacionados con el calor dentro de sus viviendas, especialmente adultos mayores que utilizan poco el aire acondicionado.

Una habitación cerrada, con alta humedad y escasa circulación de aire, puede acumular calor rápidamente.

Por eso, durante jornadas cercanas a los 40 °C, el aire acondicionado deja de ser simplemente una cuestión de comodidad. Puede convertirse en una medida importante de protección.

También conviene evitar mantener las habitaciones cerradas durante largos periodos sin ventilación adecuada.

Qué hacer en jornadas de calor extremo

Cuando las temperaturas superan ampliamente los 35 °C, lo más recomendable es reducir las actividades exteriores durante las horas centrales del día.

Es importante beber agua con frecuencia, incluso antes de sentir sed, buscar lugares con sombra y realizar descansos regulares.

Quienes trabajan en construcción, reparto, agricultura, fábricas sin climatización o cualquier actividad exterior deben prestar especial atención a síntomas como:

mareos, dolor de cabeza, náuseas, debilidad intensa, calambres, desorientación o dificultad para mantenerse en pie.

Cuando aparecen síntomas graves, la prioridad es trasladar a la persona a un lugar fresco, enfriar su cuerpo y solicitar ayuda médica.

Un verano que exige precaución

Las cifras del 26 de julio dejan una imagen contundente.

39,4 °C en Kōchi.

39,3 °C en Hiroshima.

39,0 °C en Wakayama.

Más de 200 puntos por encima de los 35 °C.

Casi 500 estaciones superando los 30 °C.

Detrás de esos números hay trabajadores que pasan horas bajo el sol, familias que salen durante las vacaciones escolares, adultos mayores que permanecen solos en casa y residentes extranjeros que quizá todavía no están acostumbrados a la combinación japonesa de calor y humedad.

Y ahí está la clave.

En jornadas como esta, el calor no debe tomarse como una simple molestia propia del verano.

Debe tratarse como un riesgo meteorológico real, frente al cual la hidratación, el descanso, el aire acondicionado y la atención a las alertas oficiales pueden marcar una diferencia importante.

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