Japón se convierte en un horno gigante

El termómetro se vuelve loco: Japón vive la semana más calurosa jamás registrada y nadie está a salvo, ni siquiera de noche

📍Tokio | 25 de julio

El ranking nacional de temperaturas máximas de la Agencia Meteorológica de Japón, actualizado hoy a las 19:40, confirma lo que muchos residentes ya sentían en la piel: este 25 de julio ha sido, otra vez, un día de calor extremo.

La ciudad de Mino, en la prefectura de Gifu, encabeza la tabla con 40,8 °C, registrados a las 14:47. Le sigue muy de cerca Tajimi, también en Gifu, con 40,7 °C, y en tercer lugar aparece Kuwana, en la prefectura de Mie, con 40,6 °C.

Completan el top 10: Hamamatsu (Shizuoka, 40,3 °C), Toyota y Okazaki (Aichi), Kofu (Yamanashi, 40,0 °C), Ekawasaki en Shimanto (Kochi, 39,8 °C), Nagoya (39,8 °C), Minokamo y la propia ciudad de Gifu (39,7 °C cada una). Es decir, las diez localidades más calurosas de todo el país se concentran en la región de Tokai y alrededores (Gifu, Aichi, Mie, Shizuoka), la típica zona donde el llamado efecto Föhn —viento cálido y seco que desciende de las montañas— dispara los termómetros por encima del resto del archipiélago.

Un dato que hace historia meteorológica

Según informó hoy la Asociación Meteorológica de Japón, si la temperatura nacional supera los 40 °C también hoy —como efectivamente ha ocurrido—, se trata del quinto día consecutivo de “extremadamente calurosos” (酷暑日, kokushobi, días con máxima ≥40 °C) desde el 21 de julio, algo que nunca se había registrado desde que existen estadísticas oficiales. Además, muchas de las estaciones ya amanecieron con más de 29-30 °C a las 6 de la mañana, señal de que ni siquiera de madrugada hay tregua.

Otro detalle que llama la atención en la tabla: la columna de “diferencia respecto al promedio histórico” (平年差) muestra desvíos de entre +6,9 °C y +9,0 °C sobre lo normal para esta época del año. No es un día caluroso más dentro de lo esperable: es un evento claramente anómalo.

Alerta de golpe de calor vigente en gran parte del país

Para hoy, el Ministerio de Medio Ambiente y la Agencia Meteorológica emitieron la Alerta de Precaución por Golpe de Calor (熱中症警戒アラート) en 37 prefecturas, desde Kanto hasta Okinawa, incluyendo Tokio, Aichi, Gifu, Mie, Osaka y Fukuoka, entre muchas otras. Esta alerta se activa cuando el índice WBGT (que combina temperatura, humedad y radiación) previsto alcanza niveles de “riesgo extremo”.

Recomendaciones oficiales para quienes viven en zonas con alerta:

•Evitar salidas innecesarias, especialmente entre las 11:00 y las 16:00.

•Usar aire acondicionado en interiores, de día y de noche (muchas muertes por golpe de calor en Japón ocurren dentro de casa, sin aire acondicionado encendido).

•Hidratarse con frecuencia, incluso sin sed, y reponer sales (bebidas isotónicas, no solo agua).

•Prestar especial atención a personas mayores, niños pequeños y mascotas.

•Revisar el índice WBGT de tu zona en el sitio del Ministerio de Medio Ambiente: wbgt.env.go.jp.

¿Por qué tanto calor en Tokai y Gifu?

Para quienes no están familiarizados con la geografía térmica japonesa: la zona de Gifu, Tajimi y Kuwana es célebre en el país por sus récords de calor casi todos los veranos. La combinación de estar rodeada de montañas, alejada del mar y expuesta a vientos cálidos que bajan por las laderas (efecto Föhn) crea un “bolsón” de calor que suele superar incluso a Tokio o a Osaka. Tajimi, de hecho, ostenta uno de los récords históricos de temperatura máxima en Japón.

Si vives en esta región o viajas por ella en los próximos días, conviene planificar actividades al aire libre para las primeras horas de la mañana o después del atardecer, y llevar siempre agua y protección solar.

Mini-glosario de vocabulario meteorológico japonés 🌡️

Términos de calor extremo

Japonés Lectura Significado 猛暑日 もうしょび (mōshobi) Día de calor intenso: máxima ≥35 °C 酷暑日 こくしょび (kokushobi) Día extremadamente caluroso: máxima ≥40 °C 真夏日 まなつび (manatsubi) Día de pleno verano: máxima ≥30 °C 熱帯夜 ねったいや (nettaiya) Noche tropical: mínima ≥25 °C (no baja el calor de noche) 猛烈な暑さ もうれつなあつさ (mōretsu na atsusa) “Calor feroz/violento”, expresión usada en pronósticos 災害級の暑さ さいがいきゅうのあつさ(saigaikyū no atsusa) “Calor de nivel catastrófico”, frase que usan los meteorólogos en olas de calor graves

Salud y prevención

Japonés Lectura Significado 熱中症 ねっちゅうしょう(necchūshō) Golpe de calor / insolación (término general) 熱中症警戒アラート ねっちゅうしょうけいかいアラート Alerta de Precaución por Golpe de Calor (aviso oficial diario) WBGT / 暑さ指数 あつさしすう (atsusa shisū) Índice de temperatura de globo húmedo (combina temperatura, humedad y radiación); ≥33 dispara la alerta 水分補給 すいぶんほきゅう (suibun hokyū) Hidratación / reposición de líquidos 塩分補給 えんぶんほきゅう (enbun hokyū) Reposición de sales 不要不急の外出 ふようふきゅうのがいしゅつ(fuyō fukyū no gaishutsu) Salidas no esenciales/urgentes (las que se recomienda evitar)

Fenómenos y datos

Japonés Lectura Significado フェーン現象 フェーンげんしょう (fēn genshō) Efecto Föhn: viento cálido que baja de montañas y dispara la temperatura 最高気温 さいこうきおん (saikō kion) Temperatura máxima del día 最低気温 さいていきおん (saitei kion) Temperatura mínima del día 平年差 へいねんさ (heinensa) Desviación respecto al promedio histórico (“normal”) 前日差 ぜんじつさ (zenjitsusa) Diferencia respecto al día anterior 速報値 そくほうち (sokuhōchi) Valor preliminar (puede corregirse después) 観測史上初 かんそくしじょうはつ (kansoku shijō hatsu) “Primera vez desde que hay registros”

Tip práctico: si en las noticias o en el móvil ves 熱中症警戒アラート con el nombre de tu prefectura, tómalo en serio: es el aviso oficial más alto de rutina (existe otro nivel superior, 熱中症特別警戒アラート, “alerta especial”, para emergencias aún más graves).

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