El verano japonés golpea con fuerza

«El horno de Japón” se intensifica: 196 localidades superan los 35 °C y 500 puntos registran día de pleno verano

📍Tokio, 27 de julio

Japón vivió este lunes una de las jornadas más calurosas del verano, con temperaturas que alcanzaron niveles excepcionales principalmente en Kyūshū, Shikoku y la región de Chūgoku. Según los datos de observación meteorológica mostrados por la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), la ciudad de Hita (日田市, prefectura de Ōita) alcanzó una máxima de 40,0 °C, convirtiéndose en el punto más caluroso del país durante la jornada.

El intenso calor provocó que 196 puntos de observación superaran los 35 °C, condición conocida en Japón como 猛暑日 (mōshobi, día de calor extremo), mientras que alrededor de 500 localidades alcanzaron temperaturas superiores a los 30 °C, consideradas 真夏日 (manatsubi, día de pleno verano).

Para residentes extranjeros en Japón, especialmente quienes trabajan al aire libre, tienen niños pequeños o personas mayores a su cargo, las autoridades recuerdan que estos niveles de temperatura pueden representar un riesgo serio de golpe de calor (熱中症・ねっちゅうしょう / netchūshō) incluso durante actividades normales.

🌡️ Ranking nacional de temperaturas máximas (27 de julio)

Puesto Prefectura Ciudad Punto de observación Máxima 🥇 1 Ōita Hita Hita (日田) 40,0 °C 🥈 2 Fukuoka Kurume Kurume (久留米) 39,8 °C 🥉 3 Kōchi Shimanto Ekawasaki (江川崎) 39,6 °C 4 Fukuoka Asakura Asakura (朝倉) 39,2 °C 5 Hiroshima Akitakata Kake (加計) 39,1 °C 6 Saga Shiroishi Shiroishi (白石) 38,8 °C 7 Fukuoka Yame Kurogi (黒木) 38,8 °C 8 Saga Saga Saga (佐賀) 38,8 °C 9 Kagoshima Kimotsuki Kimozuki-Maeda (肝付前田) 38,7 °C 10 Kumamoto Kōsa Kōsa (甲佐) 38,6 °C

🗾 Kyūshū en situación crítica: primer “mōshobi” del verano

La región de Kyūshū (九州) fue la zona más afectada por el calor extremo.

Los mapas meteorológicos muestran una amplia franja de temperaturas superiores a los 35 °C extendiéndose por:

Fukuoka (福岡県)

Saga (佐賀県)

Kumamoto (熊本県)

Ōita (大分県)

Kagoshima (鹿児島県)

Miyazaki (宮崎県)

La combinación de:

aire cálido y húmedo procedente del sur,

fuerte radiación solar,

cielos despejados durante gran parte del día,

acumulación de calor urbano,

favoreció un rápido aumento de las temperaturas.

🌆 Tokio también bajo un calor intenso

Aunque Tokio no alcanzó los valores extremos de Kyūshū, la capital registró:

🌡️ 30,7 °C

La humedad elevada hizo que la sensación térmica fuera considerablemente mayor, especialmente en zonas con mucha concentración urbana como:

Shinjuku

Shibuya

Ikebukuro

Ueno

Asakusa

En las ciudades japonesas, el llamado efecto “isla de calor urbana” (ヒートアイランド現象 / hīto airando genshō) provoca que las temperaturas nocturnas permanezcan elevadas, dificultando la recuperación del cuerpo.

🏝️ Récord histórico en Ogasawara

La isla de Chichijima (父島) registró:

🌡️ 34,4 °C

alcanzando un máximo histórico de observación para ese punto.

Aunque la temperatura absoluta parece menor que los 40 °C del continente, en zonas insulares tropicales la combinación de calor y humedad puede aumentar significativamente el riesgo de agotamiento.

⚠️ Riesgo de golpe de calor: recomendaciones para residentes extranjeros

🚨 Síntomas de alerta

Preste atención si aparece:

mareo o sensación de debilidad

dolor de cabeza

náuseas

sudoración excesiva o ausencia de sudor

confusión

dificultad para caminar

En Japón, ante síntomas graves se debe llamar al:

📞 119 — Ambulancia (救急車 / kyūkyūsha)

🧊 Recomendaciones prácticas en Japón

✅ Beber agua frecuentemente aunque no tenga sed

✅ Consumir bebidas con sales minerales (経口補水液・けいこうほすいえき / keikō hosui eki)

✅ Evitar salir entre las 11:00 y 15:00 cuando la radiación solar es más fuerte

✅ Usar sombrilla, sombrero o ropa ligera

✅ Utilizar aire acondicionado sin esperar a sentirse mal

✅ Tener especial cuidado con:

bebés

personas mayores

trabajadores de construcción

repartidores

agricultores

personas que hacen deporte al aire libre

📌 Diferencia de términos meteorológicos japoneses

Japonés Rōmaji Español 猛暑日 mōshobi Día de calor extremo (35 °C o más) 真夏日 manatsubi Día de pleno verano (30 °C o más) 夏日 natsubi Día veraniego (25 °C o más) 熱中症 netchūshō Golpe de calor / trastornos por calor 高温注意情報 kōon chūi jōhō Aviso por altas temperaturas 暑さ指数 atsusa shisū Índice de calor (WBGT) 湿度 shitsudo Humedad 体感温度 taikan ondo Sensación térmica

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