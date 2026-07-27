El verano japonés golpea con fuerza

«El horno de Japón” se intensifica: 196 localidades superan los 35 °C y 500 puntos registran día de pleno verano
📍Tokio, 27 de julio
Japón vivió este lunes una de las jornadas más calurosas del verano, con temperaturas que alcanzaron niveles excepcionales principalmente en Kyūshū, Shikoku y la región de Chūgoku. Según los datos de observación meteorológica mostrados por la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), la ciudad de Hita (日田市, prefectura de Ōita) alcanzó una máxima de 40,0 °C, convirtiéndose en el punto más caluroso del país durante la jornada.
El intenso calor provocó que 196 puntos de observación superaran los 35 °C, condición conocida en Japón como 猛暑日 (mōshobi, día de calor extremo), mientras que alrededor de 500 localidades alcanzaron temperaturas superiores a los 30 °C, consideradas 真夏日 (manatsubi, día de pleno verano).
Para residentes extranjeros en Japón, especialmente quienes trabajan al aire libre, tienen niños pequeños o personas mayores a su cargo, las autoridades recuerdan que estos niveles de temperatura pueden representar un riesgo serio de golpe de calor (熱中症・ねっちゅうしょう / netchūshō) incluso durante actividades normales.
🌡️ Ranking nacional de temperaturas máximas (27 de julio)
|Puesto
|Prefectura
|Ciudad
|Punto de observación
|Máxima
|🥇 1
|Ōita
|Hita
|Hita (日田)
|40,0 °C
|🥈 2
|Fukuoka
|Kurume
|Kurume (久留米)
|39,8 °C
|🥉 3
|Kōchi
|Shimanto
|Ekawasaki (江川崎)
|39,6 °C
|4
|Fukuoka
|Asakura
|Asakura (朝倉)
|39,2 °C
|5
|Hiroshima
|Akitakata
|Kake (加計)
|39,1 °C
|6
|Saga
|Shiroishi
|Shiroishi (白石)
|38,8 °C
|7
|Fukuoka
|Yame
|Kurogi (黒木)
|38,8 °C
|8
|Saga
|Saga
|Saga (佐賀)
|38,8 °C
|9
|Kagoshima
|Kimotsuki
|Kimozuki-Maeda (肝付前田)
|38,7 °C
|10
|Kumamoto
|Kōsa
|Kōsa (甲佐)
|38,6 °C
🗾 Kyūshū en situación crítica: primer “mōshobi” del verano
La región de Kyūshū (九州) fue la zona más afectada por el calor extremo.
Los mapas meteorológicos muestran una amplia franja de temperaturas superiores a los 35 °C extendiéndose por:
- Fukuoka (福岡県)
- Saga (佐賀県)
- Kumamoto (熊本県)
- Ōita (大分県)
- Kagoshima (鹿児島県)
- Miyazaki (宮崎県)
La combinación de:
- aire cálido y húmedo procedente del sur,
- fuerte radiación solar,
- cielos despejados durante gran parte del día,
- acumulación de calor urbano,
favoreció un rápido aumento de las temperaturas.
🌆 Tokio también bajo un calor intenso
Aunque Tokio no alcanzó los valores extremos de Kyūshū, la capital registró:
🌡️ 30,7 °C
La humedad elevada hizo que la sensación térmica fuera considerablemente mayor, especialmente en zonas con mucha concentración urbana como:
- Shinjuku
- Shibuya
- Ikebukuro
- Ueno
- Asakusa
En las ciudades japonesas, el llamado efecto “isla de calor urbana” (ヒートアイランド現象 / hīto airando genshō) provoca que las temperaturas nocturnas permanezcan elevadas, dificultando la recuperación del cuerpo.
🏝️ Récord histórico en Ogasawara
La isla de Chichijima (父島) registró:
🌡️ 34,4 °C
alcanzando un máximo histórico de observación para ese punto.
Aunque la temperatura absoluta parece menor que los 40 °C del continente, en zonas insulares tropicales la combinación de calor y humedad puede aumentar significativamente el riesgo de agotamiento.
⚠️ Riesgo de golpe de calor: recomendaciones para residentes extranjeros
🚨 Síntomas de alerta
Preste atención si aparece:
- mareo o sensación de debilidad
- dolor de cabeza
- náuseas
- sudoración excesiva o ausencia de sudor
- confusión
- dificultad para caminar
En Japón, ante síntomas graves se debe llamar al:
📞 119 — Ambulancia (救急車 / kyūkyūsha)
🧊 Recomendaciones prácticas en Japón
✅ Beber agua frecuentemente aunque no tenga sed
✅ Consumir bebidas con sales minerales (経口補水液・けいこうほすいえき / keikō hosui eki)
✅ Evitar salir entre las 11:00 y 15:00 cuando la radiación solar es más fuerte
✅ Usar sombrilla, sombrero o ropa ligera
✅ Utilizar aire acondicionado sin esperar a sentirse mal
✅ Tener especial cuidado con:
- bebés
- personas mayores
- trabajadores de construcción
- repartidores
- agricultores
- personas que hacen deporte al aire libre
📌 Diferencia de términos meteorológicos japoneses
|Japonés
|Rōmaji
|Español
|猛暑日
|mōshobi
|Día de calor extremo (35 °C o más)
|真夏日
|manatsubi
|Día de pleno verano (30 °C o más)
|夏日
|natsubi
|Día veraniego (25 °C o más)
|熱中症
|netchūshō
|Golpe de calor / trastornos por calor
|高温注意情報
|kōon chūi jōhō
|Aviso por altas temperaturas
|暑さ指数
|atsusa shisū
|Índice de calor (WBGT)
|湿度
|shitsudo
|Humedad
|体感温度
|taikan ondo
|Sensación térmica
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