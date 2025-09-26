Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Temperaturas

[kyō no kion] Fenómeno histórico de días calurosos

PorNoticiasNippon

Sep 26, 2025

Cambio climático retrasa el otoño en Japón: calor fuera de temporada preocupa a expertos

 

📍Tōkyō | 26 de septiembre

Hoy viernes, gran parte de Japón vivió un duro regreso del calor veraniego, con temperaturas que se acercaron a los 35℃ en varias regiones. La Agencia Meteorológica de Japón  reportó que más de 300 puntos de observación superaron los 30℃, lo que se conoce como 真夏日 (manatsu-bi, día de pleno verano).

Se trata de un evento poco común: desde que en 2010 se adoptó el método actual de estadísticas, esta es apenas la sexta vez en septiembre que se registran más de 300 lugares en manatsu-bi hacia finales de mes.

 

📊 Panorama general

  • Máxima nacional:  Kuwana (Mie) con 34.5℃ a las 13:34.

  • Tres localidades alcanzaron los 34.0℃ o más, quedando muy cerca del umbral de 猛暑日 (mōshobi, ≥35℃).

  • Más de 300 puntos en todo el país superaron los 30℃, un fenómeno poco frecuente a finales de septiembre.

  • La mayoría de las observaciones muestran valores entre 6 y 8℃ por encima del promedio estacional, confirmando una anomalía térmica significativa.

🌡️ Ranking de temperaturas más altas  

  1. Kuwana (Mie)34.5℃ (+7.6℃ respecto a la media / +8.2℃ vs ayer)

  2. Minami-Ise ( Mie)34.3℃ (+8.2℃ / +5.5℃)

  3. Kimitsuki-Maeda (Kagoshima)34.0℃ (+6.0℃ / +4.0℃)

  4. Kōsa (Kumamoto)34.0℃ (+5.9℃ / +0.9℃)

  5. Sakuma (Hamamatsu, Shizuoka)34.0℃ (+7.3℃ / +6.0℃)

  6. Tenryū (Hamamatsu, Shizuoka)33.8℃ (+6.6℃ / +4.3℃)

  7. Ashimine (Naha, Okinawa)33.6℃ (+2.9℃ / -0.2℃)

  8. Ōbu (Aichi)33.6℃ (+5.9℃ / +7.1℃)

  9. Nambu (Yamanashi)33.6℃ (+7.4℃ / +4.9℃)

  10. Mishima (Shizuoka)33.6℃ (+6.0℃ / +4.7℃)

  11. Hamamatsu-Chūō (Shizuoka)33.6℃ (+6.7℃ / +4.3℃)

📈 Comparaciones relevantes

  • Kuwana (Mie) registró +8.2℃ respecto a ayer, mostrando el salto térmico más notable.

  • Ōbu (Aichi) también se disparó con +7.1℃ en un día, pasando de un ambiente agradable a calor intenso.

  • Hamamatsu-Chūō (Shizuoka) se acercó a su récord de 41.1℃ en 2020/08/17, aunque sin romperlo.

  • Naha (Okinawa) es el único punto del ranking donde la temperatura fue ligeramente inferior a la de ayer (-0.2℃), lo que refleja la diferencia climática con el archipiélago principal.

 

☀️ Causas meteorológicas

En los niveles medios de la atmósfera (unos 1,500 metros de altura), ingresó aire cálido con temperaturas de +18℃ o más, similar a pleno verano. Al combinarse con cielos despejados en amplias zonas, el aire caliente se tradujo en temperaturas máximas que rondaron o superaron los 34℃.

 

📉 Perspectivas para mañana (27 de septiembre)

  • La masa de aire cálido se desplazará hacia el sur, por lo que el calor se modera ligeramente.

  • Aun así, ciudades como Nagoya y Osaka volverán a superar los 30℃, manteniendo condiciones de manatsu-bi.

  • Tokio se quedará en torno a 28℃ debido a más nubosidad.

  • En Kyushu y Shikoku, aunque las nubes serán abundantes, la sensación seguirá siendo bochornosa y húmeda, con temperaturas cercanas a los 30℃.

  • Hokkaidō y el norte de Japón disfrutarán de un clima más fresco y llevadero.

 

🌍 Contexto

Este episodio de calor tardío muestra cómo los extremos climáticos se hacen más frecuentes en Japón. Para la población:

  • En la calle, muchos comentaban que “parece agosto otra vez”, mientras compraban bebidas isotónicas en los konbini.

  • En Hamamatsu, varias escuelas decidieron acortar actividades al aire libre, recordando que incluso a finales de septiembre, el riesgo de golpe de calor (熱中症) sigue presente.

El contraste entre la imagen otoñal en escaparates (kabocha, dulces de otoño, promociones de Halloween) y el bochorno casi tropical en las calles refuerza la sensación de un Japón donde las estaciones se desdibujan cada vez más.

 

 

©NoticiasNippon

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Temperaturas

[kyō no kion] Octubre aún lejano

Sep 25, 2025 NoticiasNippon
Temperaturas

[kyō no kion] miércoles 24 de septiembre

Sep 24, 2025 NoticiasNippon
Temperaturas

[kyō no kion] calor sorpresivo en pleno equinoccio

Sep 21, 2025 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Chinos

[gaikokujin] detenidos por robo de cobre

2025-09-26 NoticiasNippon No hay comentarios
Temperaturas

[kyō no kion] Fenómeno histórico de días calurosos

2025-09-26 NoticiasNippon No hay comentarios
Convivencia

[kusei shūrō seido] Cambio en la política de mano de obra migrante

2025-09-26 NoticiasNippon No hay comentarios
Efemérides

[kinenbi] Furo no hi

2025-09-26 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.