[kyō no kion] Fenómeno histórico de días calurosos

Cambio climático retrasa el otoño en Japón: calor fuera de temporada preocupa a expertos

📍Tōkyō | 26 de septiembre

Hoy viernes, gran parte de Japón vivió un duro regreso del calor veraniego, con temperaturas que se acercaron a los 35℃ en varias regiones. La Agencia Meteorológica de Japón reportó que más de 300 puntos de observación superaron los 30℃, lo que se conoce como 真夏日 (manatsu-bi, día de pleno verano).

Se trata de un evento poco común: desde que en 2010 se adoptó el método actual de estadísticas, esta es apenas la sexta vez en septiembre que se registran más de 300 lugares en manatsu-bi hacia finales de mes.

📊 Panorama general

Máxima nacional : Kuwana (Mie) con 34.5℃ a las 13:34 .

Tres localidades alcanzaron los 34.0℃ o más , quedando muy cerca del umbral de 猛暑日 (mōshobi, ≥35℃) .

Más de 300 puntos en todo el país superaron los 30℃, un fenómeno poco frecuente a finales de septiembre.

La mayoría de las observaciones muestran valores entre 6 y 8℃ por encima del promedio estacional, confirmando una anomalía térmica significativa.

🌡️ Ranking de temperaturas más altas

Kuwana (Mie) → 34.5℃ (+7.6℃ respecto a la media / +8.2℃ vs ayer) Minami-Ise ( Mie) → 34.3℃ (+8.2℃ / +5.5℃) Kimitsuki-Maeda (Kagoshima) → 34.0℃ (+6.0℃ / +4.0℃) Kōsa (Kumamoto) → 34.0℃ (+5.9℃ / +0.9℃) Sakuma (Hamamatsu, Shizuoka) → 34.0℃ (+7.3℃ / +6.0℃) Tenryū (Hamamatsu, Shizuoka) → 33.8℃ (+6.6℃ / +4.3℃) Ashimine (Naha, Okinawa) → 33.6℃ (+2.9℃ / -0.2℃) Ōbu (Aichi) → 33.6℃ (+5.9℃ / +7.1℃) Nambu (Yamanashi) → 33.6℃ (+7.4℃ / +4.9℃) Mishima (Shizuoka) → 33.6℃ (+6.0℃ / +4.7℃) Hamamatsu-Chūō (Shizuoka) → 33.6℃ (+6.7℃ / +4.3℃)

📈 Comparaciones relevantes

Kuwana (Mie) registró +8.2℃ respecto a ayer , mostrando el salto térmico más notable.

Ōbu (Aichi) también se disparó con +7.1℃ en un día , pasando de un ambiente agradable a calor intenso.

Hamamatsu-Chūō (Shizuoka) se acercó a su récord de 41.1℃ en 2020/08/17 , aunque sin romperlo.

Naha (Okinawa) es el único punto del ranking donde la temperatura fue ligeramente inferior a la de ayer (-0.2℃), lo que refleja la diferencia climática con el archipiélago principal.

☀️ Causas meteorológicas

En los niveles medios de la atmósfera (unos 1,500 metros de altura), ingresó aire cálido con temperaturas de +18℃ o más, similar a pleno verano. Al combinarse con cielos despejados en amplias zonas, el aire caliente se tradujo en temperaturas máximas que rondaron o superaron los 34℃.

📉 Perspectivas para mañana (27 de septiembre)

La masa de aire cálido se desplazará hacia el sur , por lo que el calor se modera ligeramente .

Aun así, ciudades como Nagoya y Osaka volverán a superar los 30℃ , manteniendo condiciones de manatsu-bi.

Tokio se quedará en torno a 28℃ debido a más nubosidad.

En Kyushu y Shikoku , aunque las nubes serán abundantes, la sensación seguirá siendo bochornosa y húmeda , con temperaturas cercanas a los 30℃.

Hokkaidō y el norte de Japón disfrutarán de un clima más fresco y llevadero.

🌍 Contexto

Este episodio de calor tardío muestra cómo los extremos climáticos se hacen más frecuentes en Japón. Para la población:

En la calle, muchos comentaban que “parece agosto otra vez” , mientras compraban bebidas isotónicas en los konbini.

En Hamamatsu, varias escuelas decidieron acortar actividades al aire libre, recordando que incluso a finales de septiembre, el riesgo de golpe de calor (熱中症) sigue presente.

El contraste entre la imagen otoñal en escaparates (kabocha, dulces de otoño, promociones de Halloween) y el bochorno casi tropical en las calles refuerza la sensación de un Japón donde las estaciones se desdibujan cada vez más.

