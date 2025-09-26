[kyō no kion] Fenómeno histórico de días calurosos

Cambio climático retrasa el otoño en Japón: calor fuera de temporada preocupa a expertos
📍Tōkyō | 26 de septiembre
Hoy viernes, gran parte de Japón vivió un duro regreso del calor veraniego, con temperaturas que se acercaron a los 35℃ en varias regiones. La Agencia Meteorológica de Japón reportó que más de 300 puntos de observación superaron los 30℃, lo que se conoce como 真夏日 (manatsu-bi, día de pleno verano).
Se trata de un evento poco común: desde que en 2010 se adoptó el método actual de estadísticas, esta es apenas la sexta vez en septiembre que se registran más de 300 lugares en manatsu-bi hacia finales de mes.
📊 Panorama general
-
Máxima nacional: Kuwana (Mie) con 34.5℃ a las 13:34.
-
Tres localidades alcanzaron los 34.0℃ o más, quedando muy cerca del umbral de 猛暑日 (mōshobi, ≥35℃).
-
Más de 300 puntos en todo el país superaron los 30℃, un fenómeno poco frecuente a finales de septiembre.
-
La mayoría de las observaciones muestran valores entre 6 y 8℃ por encima del promedio estacional, confirmando una anomalía térmica significativa.
🌡️ Ranking de temperaturas más altas
-
Kuwana (Mie) → 34.5℃ (+7.6℃ respecto a la media / +8.2℃ vs ayer)
-
Minami-Ise ( Mie) → 34.3℃ (+8.2℃ / +5.5℃)
-
Kimitsuki-Maeda (Kagoshima) → 34.0℃ (+6.0℃ / +4.0℃)
-
Kōsa (Kumamoto) → 34.0℃ (+5.9℃ / +0.9℃)
-
Sakuma (Hamamatsu, Shizuoka) → 34.0℃ (+7.3℃ / +6.0℃)
-
Tenryū (Hamamatsu, Shizuoka) → 33.8℃ (+6.6℃ / +4.3℃)
-
Ashimine (Naha, Okinawa) → 33.6℃ (+2.9℃ / -0.2℃)
-
Ōbu (Aichi) → 33.6℃ (+5.9℃ / +7.1℃)
-
Nambu (Yamanashi) → 33.6℃ (+7.4℃ / +4.9℃)
-
Mishima (Shizuoka) → 33.6℃ (+6.0℃ / +4.7℃)
-
Hamamatsu-Chūō (Shizuoka) → 33.6℃ (+6.7℃ / +4.3℃)
📈 Comparaciones relevantes
-
Kuwana (Mie) registró +8.2℃ respecto a ayer, mostrando el salto térmico más notable.
-
Ōbu (Aichi) también se disparó con +7.1℃ en un día, pasando de un ambiente agradable a calor intenso.
-
Hamamatsu-Chūō (Shizuoka) se acercó a su récord de 41.1℃ en 2020/08/17, aunque sin romperlo.
-
Naha (Okinawa) es el único punto del ranking donde la temperatura fue ligeramente inferior a la de ayer (-0.2℃), lo que refleja la diferencia climática con el archipiélago principal.
☀️ Causas meteorológicas
En los niveles medios de la atmósfera (unos 1,500 metros de altura), ingresó aire cálido con temperaturas de +18℃ o más, similar a pleno verano. Al combinarse con cielos despejados en amplias zonas, el aire caliente se tradujo en temperaturas máximas que rondaron o superaron los 34℃.
📉 Perspectivas para mañana (27 de septiembre)
-
La masa de aire cálido se desplazará hacia el sur, por lo que el calor se modera ligeramente.
-
Aun así, ciudades como Nagoya y Osaka volverán a superar los 30℃, manteniendo condiciones de manatsu-bi.
-
Tokio se quedará en torno a 28℃ debido a más nubosidad.
-
En Kyushu y Shikoku, aunque las nubes serán abundantes, la sensación seguirá siendo bochornosa y húmeda, con temperaturas cercanas a los 30℃.
-
Hokkaidō y el norte de Japón disfrutarán de un clima más fresco y llevadero.
🌍 Contexto
Este episodio de calor tardío muestra cómo los extremos climáticos se hacen más frecuentes en Japón. Para la población:
-
En la calle, muchos comentaban que “parece agosto otra vez”, mientras compraban bebidas isotónicas en los konbini.
-
En Hamamatsu, varias escuelas decidieron acortar actividades al aire libre, recordando que incluso a finales de septiembre, el riesgo de golpe de calor (熱中症) sigue presente.
El contraste entre la imagen otoñal en escaparates (kabocha, dulces de otoño, promociones de Halloween) y el bochorno casi tropical en las calles refuerza la sensación de un Japón donde las estaciones se desdibujan cada vez más.
