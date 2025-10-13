[kyō no kion] se intensifica el cambio climático

El número de “días de verano” en octubre alcanza un récord sin precedentes desde que existen registros

📍Tōkyō | 13 de octubre

Hoy lunes, feriado nacional por el Día del Deporte (スポーツの日) y cierre del fin de semana largo, Japón vivió una jornada de calor inusual para esta época del año, con temperaturas que superaron los 30 °C en amplias zonas del país, especialmente al oeste de la región de Tōkai y en el sur de Kyūshū.

🔥 Temperaturas récord para mediados de octubre

A las 15:00 h, 150 localidades del país registraron temperaturas superiores a los 30 °C —conocidas como manatsubi (真夏日)—, un número que superó las 142 estaciones del domingo 12, marcando así el máximo histórico de “días de verano” en la segunda mitad de octubre desde que existen registros.

La temperatura más alta del día se observó en Kimitsuki Maeda (Kagoshima) con 33.6 °C, misma localidad que el domingo había establecido el día más tardío con temperatura de “verano extremo” (猛暑日) jamás registrado en Japón.

En Aki (Kōchi) se alcanzaron 32.3 °C, el valor más alto jamás observado en octubre desde el inicio de los registros meteorológicos en esa zona.

Otras ciudades del suroeste como Miyakojō (Miyazaki) y Naha (Okinawa) también superaron los 33 °C, mientras que Tokio registró 25.2 °C, alcanzando un “día veraniego” (natsubi) por primera vez en cinco días.

🌡️ Ranking de temperaturas más altas

Según el informe de la Agencia Meteorológica de Japón (気象庁), la mayoría de localidades se ubicaron en Kyūshū y Okinawa, regiones influenciadas por aire cálido del sur y cielos despejados tras el paso del tifón n.º 23 (Nakri), lo que favoreció la entrada de masas subtropicales

☀️ Perspectivas: el calor continuará en el oeste

Para el martes 14 de octubre, el pronóstico indica que las altas temperaturas persistirán en el oeste de Japón, mientras que en el norte y este las cifras volverán a los niveles normales de temporada.

Las temperaturas máximas previstas son:

Sapporo: 17 °C

Tokio: 22 °C

Osaka: 29 °C

Kagoshima: 31 °C

Aunque el calendario ya marca otoño, la sensación térmica sigue siendo veraniega en muchas regiones. Las autoridades recomiendan mantener precaución frente al golpe de calor (熱中症), especialmente en actividades deportivas o al aire libre por el Día del Deporte.

📰 En resumen

Japón vivió un Día del Deporte inusualmente caluroso, con nuevos récords de temperatura en octubre, particularmente en Kyūshū y Shikoku. Este fenómeno, impulsado por corrientes cálidas del Pacífico, pone de relieve los efectos cada vez más frecuentes del cambio climático en el archipiélago japonés, incluso en pleno otoño.

