[kyō no kion] Japón dividido por el clima

Cambio climático en Japón: octubre se comporta como pleno verano en el sur

📍Tōkyō | 14 de octubre

Ni el fin del feriado de tres días trajo alivio a las regiones del oeste y sur de Japón. Hoy martes, amplias zonas de Kyūshū y Okinawa registraron temperaturas superiores a los 30 °C, y en algunos puntos el termómetro superó los 33 °C, algo extremadamente inusual para mediados de octubre.

El calor más intenso se reportó en Kōsa (Kumamoto) con 33.5 °C, seguida por Ishigaki (Okinawa) y Inukai (Ōita), ambas con 33.3 °C.

Estas cifras no solo rompieron récords locales, sino que también marcaron nuevos máximos históricos para el mes de octubre, según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

📈 Récords de octubre pulverizados

El aire cálido de más de +15 °C a 1,500 m de altitud continúa estacionado sobre el oeste del país, manteniendo condiciones casi veraniegas.

Entre los puntos destacados:

Kōsa (Kumamoto) : 33.5 °C — nuevo récord absoluto de octubre.

Inukai (Ōita) : 33.3 °C — también récord histórico para el mes.

Naha (Okinawa): 33.3 °C — segunda temperatura más alta para octubre desde que hay registros (tras la del día 3 de este mes).

El calor ha sido tan persistente que en varias estaciones de Okinawa y Kyūshū se actualizaron los valores más altos de octubre desde que comenzaron los registros en los años 1970–1980.

🧥 Contraste marcado en el centro y este

Mientras el suroeste ardía, el centro y este de Japón vivieron un notable descenso térmico.

El avance de un frente nuboso redujo las temperaturas en Kantō y Tōkai, donde el día se sintió incluso fresco:

Tokio : 21.3 °C, unos 4 °C menos que el lunes.

Nagoya: 24.9 °C, con un descenso de 6 °C respecto al día anterior.

La diferencia térmica entre Kyūshū y Kantō superó los 10 °C, una muestra del fuerte contraste climático que atraviesa el archipiélago.

🌤️ Pronóstico para el 15 de octubre (miércoles)

El frente frío se desplazará más hacia el sur, debilitando el aire cálido en el oeste.

Aun así, las temperaturas seguirán por encima del promedio estacional:

Fukuoka : 28 °C

Osaka : 27 °C

Kagoshima: 30 °C (con cielo despejado, sensación calurosa al mediodía)

En el este, Tokio se mantendrá en torno a 22 °C, con un ambiente algo fresco; mientras que Sendai y Akita disfrutarán de un clima agradable, entre 22 °C y 23 °C, gracias al retorno del sol.

🧭 Contexto climático

El mes de octubre de 2025 está siendo uno de los más cálidos de las últimas décadas en el sur de Japón.

Meteorólogos explican que la persistencia de una masa de aire subtropical combinada con cielos despejados ha generado temperaturas comparables a las del verano, incluso rompiendo récords históricos en más de cinco prefecturas.

El fenómeno resalta la tendencia al calentamiento otoñal que el país ha vivido en los últimos años, una señal clara del cambio climático que cada vez prolonga más la sensación de verano en el archipiélago japonés.

