[kyō no kion] Japón sintió dos almas climáticas

Del aliento blanco en Shinjuku al aire acondicionado en Naha: un país dividido por el calor

📍Tōkyō | 13 de noviembre

El archipiélago amaneció hoy dividido por una línea invisible pero brutal: en el norte y el este, el aire frío mordía la piel; en el sur, el calor tropical golpeaba como si el calendario se hubiera detenido en agosto. Fue un día en el que Japón dejó de ser un país de cuatro estaciones para convertirse en un territorio donde dos climas opuestos conviven en simultáneo.

🌬️ Kantō: frío inesperado, invierno adelantado

En Tokio, la mañana comenzó gris y pesada, como si el cielo se hubiera cerrado sobre la ciudad. El viento del norte atravesaba las calles con una frialdad afilada. A las 15:00, el termómetro del centro marcaba 13.1 °C, un valor más propio del 3 o 4 de diciembre que de la mitad de noviembre.

La gente caminaba encogida, tapándose el cuello con bufandas improvisadas; en algunos barrios de la periferia, las máximas apenas llegaron a 12 °C.

Era un frío que no pertenece a noviembre, un frío que obliga a cambiar el ritmo del día.

❄️ Hokkaidō: una ironía meteorológica

En el norte, donde la nieve ya hizo su primera aparición de la temporada, ocurrió lo impensable: Sapporo, la ciudad que vive mirando al invierno, registró hoy 13.9 °C, superando el valor de Tokio.

El contraste dejó una sensación surrealista: la capital, sin nieve, estaba más fría que la ciudad que ya sintió el invierno en su piel.

La llegada de vientos del sur, empujados por un frente frío que avanza desde el Mar de Japón, infló las temperaturas en Hokkaidō mientras congelaba Kantō.

🔥 Okinawa: un verano que se niega a morir

Y mientras el resto del país discutía sobre abrigos y calefacción, en el extremo sur brillaba otro mundo.

En Naha, el sol atravesó las nubes y encendió el pavimento. La temperatura subió hasta 30.2 °C, un valor que no solo sorprende: rompe la historia.

Es el segundo día de verano más tardío jamás registrado, y si se excluyen los periodos con fallas de medición, es el más tardío en 110 años para la primera mitad de noviembre.

La ciudad vivía una escena improbable: turistas en sandalias, niños comiendo helado, autos con aire acondicionado… mientras a 1,600 kilómetros al norte, Tokio temblaba bajo un viento gélido.

🇯🇵 Un país, dos estaciones

Hoy Japón ofreció una postal extrema y contradictoria:

Kantō → 12–13 °C, viento frío, sensación de diciembre.

Hokkaidō → 13–14 °C, más cálido que Tokio por primera vez en días.

Okinawa → 29–30 °C, pleno verano en noviembre, récord histórico.

El archipiélago parecía dividido no por prefecturas, sino por estaciones: invierno en el este, otoño tibio en el norte, verano abrasador en el sur.

Un país desgarrado por el clima, como si cada región avanzara en un calendario completamente distinto.

