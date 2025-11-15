[kyō no kion] Del verano eterno al invierno brutal

El archipiélago vivió una de las jornadas más contrastadas del mes: 35 grados de diferencia entre norte y sur

📍Tōkyō | 15 de noviembre

El amanecer volvió a sentirse casi veraniego en Okinawa, con Ishigaki (Innagajima) registrando 28.0 °C, el valor más alto del país a las 7:40 a.m.

Este nivel de temperatura, más propio del inicio del verano que del final del otoño, se repitió en varios puntos del archipiélago: Yonaguni, Tarama, Miyakojima, Kumejima y el propio centro de Naha superaron los 27 °C.

La humedad, el viento suave del sur y el calor acumulado del mar siguen amplificando esta sensación tropical. Okinawa se mantiene así lejos del ambiente otoñal que domina el resto del país.

Meteorólogos señalan que este patrón cálido persistirá algunos días más debido a una masa de aire cálido que continúa asentada sobre la región.

🔴 Kyūshū, Shikoku y Honshū Oeste — Amanecer templado, pero con señales de cambio

Aunque lejos del calor de Okinawa, todo el suroeste japonés amaneció con temperaturas relativamente altas para mediados de noviembre.

En regiones como Kagoshima, Kumamoto, Ehime o Hiroshima, las mínimas se mantuvieron por encima de los 10 °C, lo cual retrasó la sensación de verdadero otoño.

Se espera que desde la tarde un frente frío avance desde el Mar de Japón, marcando un descenso moderado durante los próximos dos días.

🟦 Kansai, Chūbu y Kantō — Frío matinal, pero sin extremos

Las principales áreas metropolitanas, incluido Tokio, tuvieron un amanecer fresco pero no tan intenso como el registrado en el norte: mínimas entre 8 y 12 °C, con cielo despejado en gran parte de la región.

La atmósfera estable permitió que el frío se concentrara en horas de madrugada, aunque se espera un repunte suave hacia el mediodía.

❄️ Hokkaidō — Invierno adelantado y temperaturas bajo cero

El verdadero contraste del país se vivió en Hokkaidō.

La ciudad de Hiroo-chō (Taiki) registró la mínima nacional con –7.0 °C, seguida muy de cerca por Shintoku, Kamifurano, Assabu y Shibecha, todos ellos entre –6.1 y –4.3 °C.

Las heladas fueron extensas, cubriendo carreteras secundarias, tejados y campos agrícolas.

Meteorológicamente, estas temperaturas corresponden más al pleno invierno que al otoño temprano.

En algunas localidades se detectaron valores cercanos a récords de noviembre.

🧭 Conclusión

Japón vivió una mañana marcada por una brecha térmica impresionante:

desde 28.0 °C en Ishigaki hasta –7.0 °C en Taiki, una diferencia de 35 grados en el mismo país.

Este tipo de contraste ilustra cómo, en noviembre, Japón puede comportarse como tres países al mismo tiempo: tropical, templado y subártico.

