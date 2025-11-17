[kyō no kion] día de contrastes históricos

El país oscila entre verano e invierno: el mapa térmico más desigual del mes

📍Tōkyō | 17 de noviembre

Japón vivió hoy un fuerte contraste climático que dividió al archipiélago en dos realidades opuestas: mientras Okinawaregistró valores propios de finales de verano, Hokkaidō volvió a sentir el rigor preliminar del invierno con mínimas bajo cero desde temprano.

🇯🇵 Región por región

Suroeste – Okinawa: calor casi veraniego, máximas cercanas a 30 °C

La región volvió a encabezar las temperaturas más altas del país.

El registro más destacado se dio en Ishigaki con 29.3 °C, casi +3.3 °C por encima de lo normal para la fecha.

Otras localidades como Iriomote y Miyako superaron los 28 °C, manteniendo un ambiente cálido impulsado por la masa de aire templado desde el sur.

Top 5 de máximas del día en Okinawa:

29.3 °C – Ishigaki / Kabira

28.4 °C – Iriomote

28.4 °C – Miyakojima / Gusukube

28.4 °C – Ibaruma

28.3 °C – Yonaguni

Estas temperaturas son comparables a las de un septiembre promedio, marcando una fuerte anomalía cálida para mediados de noviembre.

🌤️ Centro – Kanto / Tokyo: templado y otoñal

En contraste con Okinawa, el centro del país vivió un ambiente otoñal pero relativamente suave.

Tokyo (Chichijima) se destacó con 28.2 °C, valor muy por encima de lo habitual (+3.1 °C).

En la capital continental, el termómetro no llegó a valores anómalos pero sí se mantuvo más cálido que el promedio mensual.

La persistencia de aire templado desde el Pacífico sigue manteniendo la región más cálida de lo típico para mediados de mes.

🏯 Oeste – Kyushu y Kagoshima: cálido pero dentro de la normalidad

Kagoshima registró 27.8 °C en Yoron y 27.8 °C en Amagi, ambas localidades con anomalías superiores a +3 °C.

Aunque más contenido que Okinawa, el sur de Kyushu continúa con máximas que rompen el patrón habitual de noviembre.

❄️ Norte – Hokkaidō: primeras mordidas del invierno, hasta –6 °C

La mañana dejó una de las postales más frías de la temporada.

El punto más gélido fue Ikeda en Tokachi con –4.6 °C, seguido muy de cerca por Shintoku también con –4.6 °C.

A esto se sumaron registros intensos en zonas montañosas y rurales:

Top 5 de mínimas en Hokkaidō:

–4.6 °C – Ikeda

–4.6 °C – Shintoku

–4.4 °C – Ashoro

–4.3 °C – Shimo-teshibetsu

–4.3 °C – Chitose

En varios puntos, estas mínimas representan valores entre –1.0 °C y –3.7 °C por debajo de la media estacional.

La combinación de cielo claro nocturno y aire frío continental consolidó un amanecer plenamente invernal.

🎯 Balance general del país

Japón vivió hoy una jornada marcada por contrastes extremos:

Casi 30 °C en Okinawa , con anomalías superiores a +3 °C.

Casi –5 °C en Hokkaidō , inaugurando oficialmente el ambiente invernal.

Kanto y Kyushu en terreno templado, empujadas por corrientes cálidas desde el sur.

El archipiélago continúa oscilando entre aire veraniego y masas frías polares, mostrando la transición climática acelerada de este mes.

