[kinenbi]  Kyūkon no hi

El curioso anuncio que conectó a dos personas en el Japón de la era Meiji

📍Tōkyō | 27 de enero

En Japón, el 27 de enero tiene un valor especial, no solo por ser una fecha histórica, sino por ser el Día de la Propuesta, marcado por un curioso episodio que ocurrió en 1883 (Meiji 16). En este día, la primera solicitud de matrimonio fue publicada en un periódico japonés. La noticia apareció en dos periódicos de la región de Ise: el Ise Shimbun y el Mie Nippo, con un anuncio peculiar y muy diferente a lo que conocemos hoy.

El anuncio fue realizado por un hombre llamado Katsuzaburo Nakao, quien, tras haberse separado de su esposa debido a dificultades económicas, decidió publicar un mensaje de propuesta de matrimonio. Su anuncio, que no hacía distinciones entre clases sociales, invitaba a todas las mujeres de entre 17 y 25 años a ponerse en contacto con él si deseaban casarse. Un ejemplo claro de cómo las normas sociales de la época se rompían con propuestas directas e incluso un tanto atrevidas. El resultado fue un éxito, ya que una joven de 19 años de la zona respondió al anuncio y, finalmente, se casaron.

Este hecho ocurrió en los primeros días de la prensa en Japón, cuando las publicaciones estaban empezando a ser un vehículo para noticias de toda índole, incluidas las más personales. No es de extrañar que este tipo de anuncios se convirtieran en una manera de conectar a personas, en un tiempo en que las opciones de interacción social eran limitadas.

La propuesta, o kyuukon en japonés, se considera un paso previo al matrimonio, un momento para establecer la intención de casarse. En la actualidad, este acto es más conocido globalmente como el «proponer matrimonio», y aunque las formas han cambiado, el fondo sigue siendo el mismo: una promesa de unión y compromiso.

Este día se convierte también en un recordatorio de cómo las costumbres han evolucionado. Hoy en día, la Asociación Japonesa de Bodas, presidida por la pionera en moda nupcial Yumi Katsura, ha establecido el primer domingo de junio como el «Día de la Propuesta». Un mes en el que muchas parejas se casan, impulsadas por la tradición del June bride o «novia de junio», un concepto que sostiene que si una mujer se casa en este mes, será bendecida con felicidad, siguiendo la antigua creencia de que junio es el mes de la diosa romana Juno, la protectora del matrimonio y las mujeres.

Así, el 27 de enero no solo celebra una de las primeras propuestas publicadas en prensa, sino que también nos invita a reflexionar sobre los cambios en cómo las relaciones y los compromisos se han manifestado a lo largo del tiempo en Japón. Un pequeño gesto de hace más de un siglo que, como muchos otros, sigue vivo en las tradiciones contemporáneas.

Términos Clave de la Noticia:

Kanji Rōmaji Desglose Significado 求婚 (きゅうこん) Kyuukon 求 (kyuu) = Solicitar, 婚 (kon) = Matrimonio Propuesta de matrimonio, solicitud formal de casarse. 明治 (めいじ) Meiji Era histórica en Japón (1868-1912) Periodo histórico de Japón, significando la era moderna. 新聞 (しんぶん) Shinbun 新 (shin) = Nuevo, 聞 (bun) = Escuchar Periódico, medio de comunicación impresa. 広告 (こうこく) Koukoku 広 (kou) = Amplio, 告 (koku) = Anunciar Anuncio publicitario, en este caso una solicitud. 婚約 (こんやく) Konyaku 婚 (kon) = Matrimonio, 約 (yaku) = Promesa Compromiso de matrimonio, el acuerdo previo a la boda. 幸せ (しあわせ) Shiawase 幸 (kou) = Felicidad, せ (se) = Estado Felicidad, estado de bienestar, ligado a la tradición del June bride.

