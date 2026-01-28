[kinenbi] Irui kansō-ki no hi

Cuando el invierno no espera: el electrodoméstico que alivia las tardes frías

📍Tōkyō | 28 de enero

En pleno invierno japonés, cuando el sol aparece pocas horas y el aire frío parece detener el tiempo, hay una escena cotidiana que se repite en muchos hogares: la ropa lavada que no termina de secarse. Para aliviar ese pequeño estrés diario, el 28 de enero se conmemora en Japón el Día del Secador de Ropa, una fecha que invita a mirar con otros ojos a un electrodoméstico que se ha vuelto aliado silencioso de la vida moderna.

Este día conmemorativo fue establecido en 1994 por la Asociación de Fabricantes Eléctricos de Japón – 日本電機工業会 (JEMA), con sede en el barrio de Ichibancho, en el distrito de Chiyoda, Tokio. La fecha no es casual: surge de un juego de palabras numérico muy japonés, donde 1 (衣類, irui – ropa), 2 (fun – dividir) y 8 (wari – proporción) evocan la idea de “dividir y secar eficientemente la ropa”.

El objetivo de esta jornada es claro: destacar cómo el secador de ropa permite un secado más eficiente y estable, especialmente durante el invierno, cuando las condiciones climáticas dificultan el secado al aire libre. En una estación marcada por días cortos, bajas temperaturas y aire seco, este electrodoméstico se convierte en una herramienta práctica para mantener la rutina doméstica sin depender del clima.

Aunque el secador de ropa se popularizó primero en Europa y Estados Unidos —donde su tasa de adopción alcanza cerca del 70 % en comparación con las lavadoras—, en Japón su expansión ha sido más reciente, pero acelerada. La reducción del espacio en las viviendas urbanas, el aumento de hogares con doble ingreso y la necesidad de optimizar el tiempo han impulsado su uso. Además, se ha convertido en una solución eficaz para quienes padecen alergias estacionales, ya que evita que el polen se adhiera a la ropa tendida en el exterior.

JEMA, la organización que impulsa este día, fue fundada en 1948 y agrupa a empresas y entidades vinculadas a toda la cadena de la industria eléctrica japonesa: desde infraestructura energética hasta electrodomésticos de uso cotidiano. Bajo su visión de fortalecer la competitividad internacional de la industria japonesa, mejorar la infraestructura social y contribuir a un desarrollo sostenible, la asociación ha promovido la innovación tecnológica como parte integral de la vida diaria.

El Día del Secador de Ropa no celebra solo a un aparato doméstico. Celebra una forma de vivir más práctica y adaptable, donde la tecnología se integra con discreción para aliviar las cargas cotidianas. En el suave sonido del tambor girando, mientras la ropa se seca sin prisa, se refleja una parte de la evolución silenciosa del hogar japonés moderno.

📦 Términos clave

Kanji Rōmaji Desglose Significado 衣類乾燥機 irui kansōki 衣類 (ropa) + 乾燥 (secado) + 機 (máquina) Secador de ropa 洗濯乾燥機 sentaku kansōki 洗濯 (lavar) + 乾燥 (secar) + 機 (máquina) Lavadora–secadora 記念日 kinenbi 記念 (conmemoración) + 日 (día) Día conmemorativo 日本電機工業会 Nihon Denki Kōgyōkai 日本 (Japón) + 電機 (eléctrico) + 工業会 (asociación industrial) Asociación Japonesa de Fabricantes Eléctricos 花粉症 kafunshō 花粉 (polen) + 症 (enfermedad) Alergia al polen 冬 fuyu — Invierno

©2026 NoticiasNippon