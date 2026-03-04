[kinenbi]    Sanshin no hi

De instrumento real a símbolo popular: el sanshin vuelve a sonar en su día con música, baile y tradición

📍Tōkyō | 4 de marzo

Cada año, cuando el calendario marca el 3/4, las islas del sur de Japón celebran una jornada profundamente simbólica: 三線の日 (Sanshin no Hi), el Día del Sanshin, un homenaje al instrumento que durante siglos ha acompañado la identidad cultural del antiguo Reino de Ryūkyū.

La fecha fue establecida por la prefectura de Okinawa y la emisora 琉球放送 (Ryukyu Broadcasting System) en 1993, aprovechando un juego fonético muy común en Japón: 「さん（3）し（4）ん」, que se lee como “san-shin”, el nombre del instrumento tradicional.

El sanshin es considerado el antecesor directo del shamisen japonés, pero posee una personalidad sonora propia. Con su característico cuerpo cubierto de piel de serpiente y sus tres cuerdas, este instrumento ha sido durante generaciones el corazón musical de Okinawa: en fiestas familiares, ceremonias comunitarias y celebraciones tradicionales.

🎙 Un día donde Okinawa canta y baila

Cada 4 de marzo, radios locales, teatros culturales y plazas públicas se llenan de música.Uno de los centros simbólicos de la celebración es el 読谷村文化センター鳳ホール (Centro Cultural Yomitan Hō Hall), donde músicos y cantantes interpretan piezas clásicas del repertorio de Ryūkyū.

La jornada suele incluir:

Transmisiones radiales en vivo dedicadas exclusivamente al sanshin

Conciertos y encuentros musicales en toda Okinawa

Interpretaciones colectivas de canciones tradicionales

Bailes y celebraciones comunitarias

El momento más esperado llega cuando músicos y público interpretan 「かぎやで風」(Kajadefū), una de las piezas más emblemáticas de la música clásica okinawense.

Esta composición tiene un significado especial:

en Okinawa se interpreta tradicionalmente en celebraciones y momentos de buena fortuna, desde bodas hasta festividades locales.

🎵 Un sonido que sobrevivió a la historia

El sanshin no es solo un instrumento musical.

Es también un símbolo de resiliencia cultural.

Durante siglos, Okinawa fue un puente entre China, Japón y el Sudeste Asiático, y el sanshin refleja ese intercambio cultural. Se cree que el instrumento deriva del sanxian chino, introducido en el archipiélago hace más de 500 años.

Con el tiempo, los artesanos de Ryūkyū lo transformaron hasta crear un instrumento propio, cuyo sonido melancólico y cálido evoca el ritmo lento del mar y el viento subtropical.

Incluso después de la devastación de la Batalla de Okinawa en 1945, cuando gran parte de la cultura local estuvo en riesgo de desaparecer, el sanshin volvió a sonar en las comunidades como un acto de identidad y memoria.

📊 Términos clave de la noticia

Kanji / término Rōmaji Desglose Significado 三線 sanshin 三 (tres) + 線 (cuerdas) Instrumento tradicional de Okinawa de tres cuerdas 三線の日 Sanshin no Hi 三線 (sanshin) + の (de) + 日 (día) Día del Sanshin 琉球音楽 Ryūkyū ongaku 琉球 (Ryūkyū) + 音楽 (música) Música tradicional de Okinawa 琉球放送 Ryūkyū Hōsō 琉球 (Ryūkyū) + 放送 (radiodifusión) Emisora Okinawa Broadcasting かぎやで風 Kajadefū Expresión del dialecto de Okinawa Canción clásica interpretada en celebraciones 読谷村文化センター Yomitan-son Bunka Center 読谷村 (pueblo Yomitan) + 文化 (cultura) + センター Centro cultural de Yomitan

