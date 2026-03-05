[kinenbi]     Suchuwādesu no hi

Cuando Japón aprendió a volar con elegancia: la historia de las tres jóvenes que en 1931 se convirtieron en las primeras azafatas del país.

📍Tōkyō | 5 de marzo

Cada año, Japón recuerda una fecha singular en la historia de su aviación civil: el 「スチュワーデスの日」 (Suchuwādesu no Hi — Día de la Azafata). La conmemoración se remonta a 1931 (昭和6年), cuando se anunció el resultado del primer examen de selección de azafatas en la historia del país, organizado por la entonces compañía 東京航空輸送社 (Tōkyō Kōkū Yusōsha), que posteriormente sería absorbida por Dai Nippon Airways.

El anuncio marcó el inicio de una nueva profesión en el Japón moderno: la tripulación de cabina encargada de atender a los pasajeros en vuelo.

📜 El primer reclutamiento de “air girls” en Japón

El proceso de selección comenzó el 5 de febrero de 1931, cuando la empresa lanzó una convocatoria bajo el nombre 「エアガール」 (Ea Gāru — Air Girl), un término inspirado en el imaginario moderno de la aviación occidental.

La respuesta fue sorprendente para la época.

Postulantes: 140 mujeres

Seleccionadas: solo 3 candidatas

Las elegidas fueron contratadas como nuevas empleadas recién graduadas para atender la ruta aérea regular que conectaba:

Tokio

Shimoda

Shimizu

En una época en que el transporte aéreo aún era una novedad tecnológica, estas tres mujeres se convirtieron en las primeras azafatas de la aviación japonesa, inaugurando una profesión que décadas después se transformaría en uno de los empleos más aspirados del país.

✈️ ¿Qué significa “stewardess”?

El término 「スチュワーデス」 (stewardess) tiene origen en el inglés “steward”, palabra utilizada originalmente en el ámbito marítimo para designar a la persona responsable del servicio a bordo en barcos.

Con el tiempo, la aviación adoptó esta figura para describir a la mujer encargada del servicio al pasajero dentro de un avión.

Sin embargo, el lenguaje evolucionó.

Hoy en Japón y en gran parte del mundo se utilizan términos más neutrales:

キャビンアテンダント (Kyabin Atendanto)

CA (シーエー)

En el ámbito internacional, el término correcto es:

flight attendant

cabin crew

Y en japonés formal se utiliza:

客室乗務員 (kyakushitsu jōmuin)

🧑‍✈️ Una de las profesiones más competitivas de Japón

Con el desarrollo de la aviación comercial tras la Segunda Guerra Mundial, el trabajo de 客室乗務員 se transformó en uno de los empleos más prestigiosos y competitivos del país.

Las aerolíneas japonesas suelen exigir a sus candidatos:

alto dominio de idiomas (especialmente inglés)

excelentes modales y atención al cliente

buena condición física

formación académica

presentación personal impecable

Las tasas de aceptación pueden alcanzar decenas de aspirantes por cada plaza, lo que convierte el proceso de selección en uno de los más exigentes del sector servicios.

Además, el uniforme —diseñado con gran cuidado estético— ha contribuido a construir la imagen icónica de la aviación japonesa, alimentando el sueño de miles de jóvenes que aspiran a volar profesionalmente.

✈️ De “air girl” a tripulación global

A casi un siglo de aquel primer examen, el rol ha evolucionado enormemente. Los 客室乗務員 actuales no solo brindan servicio al pasajero, sino que cumplen funciones cruciales en:

seguridad aérea

gestión de emergencias

primeros auxilios

comunicación intercultural

Lo que comenzó en 1931 con tres pioneras en una ruta doméstica hoy forma parte de una industria global donde miles de profesionales japoneses conectan el país con el resto del mundo.

Y cada 5 de marzo, Japón recuerda el momento en que la historia de su aviación comercial abrió las puertas del cielo también para las mujeres. ✈️🇯🇵

🗾 Cuadro de términos clave de la noticia

Kanji / Término Rōmaji Desglose del término Significado スチュワーデスの日 Suchuwādesu no Hi スチュワーデス (stewardess) + の (partícula posesiva) + 日 (día) Día de la azafata o día de la tripulación femenina de cabina 東京航空輸送社 Tōkyō Kōkū Yusōsha 東京 (Tokio) + 航空 (aviación) + 輸送 (transporte) + 社 (empresa) Compañía de Transporte Aéreo de Tokio 大日本航空 Dai Nippon Kōkū 大日本 (Gran Japón) + 航空 (aviación) Aerolínea japonesa histórica absorbente de la compañía original 採用試験 Saiyō Shiken 採用 (reclutamiento/contratación) + 試験 (examen) Examen de selección laboral エアガール Ea Gāru エア (aire) + ガール (chica) “Air girl”, nombre usado para las primeras azafatas en Japón 客室乗務員 Kyakushitsu Jōmuin 客室 (cabina de pasajeros) + 乗務 (servicio a bordo) + 員 (miembro del personal) Tripulación de cabina / asistente de vuelo キャビンアテンダント Kyabin Atendanto キャビン (cabina) + アテンダント (asistente) Cabin attendant, término común en Japón para azafata フライトアテンダント Furaito Atendanto フライト (vuelo) + アテンダント (asistente) Flight attendant, término internacional キャビンクルー Kyabin Kurū キャビン (cabina) + クルー (tripulación) Tripulación de cabina 定期旅客路線 Teiki Ryokaku Rosen 定期 (regular) + 旅客 (pasajeros) + 路線 (ruta) Ruta aérea regular de pasajeros 応募 Ōbo 応 (responder) + 募 (reclutar) Postulación o solicitud a un empleo 合格者 Gōkakusha 合格 (aprobado) + 者 (persona) Persona aprobada o seleccionada 制服 Seifuku 制 (regulación) + 服 (ropa) Uniforme oficial 倍率 Bairitsu 倍 (multiplicación) + 率 (ratio) Relación de competencia / tasa de selección

