[kyō no kion] La primavera llegó… pero

📍Tōkyō | 5 de marzo

Este jueves 5 de marzo, amplias zonas del oeste y del este de Japón experimentaron un agradable anticipo de primavera. Desde Kyūshū hasta la región de Kantō, el cielo despejado permitió que las temperaturas superaran los 15 °C en gran parte de la costa del Pacífico, ofreciendo una jornada luminosa y relativamente templada tras varios días de clima inestable. Sin embargo, los meteorólogos advierten que esta calma será breve: un sistema de bajas presiones avanzará desde el oeste el viernes 6, trayendo lluvias generalizadas y una caída notable de las temperaturas.

☀️ Un jueves de cielos azules y temperaturas suaves

Durante la mañana, un sistema de alta presión se estableció sobre gran parte del archipiélago japonés, generando cielos despejados desde el oeste de Japón hasta Tokai y Kantō.

La presencia prolongada de sol y la disminución gradual del viento permitieron que la temperatura ascendiera durante la tarde, creando un ambiente tranquilo y primaveral en muchas ciudades del litoral del Pacífico.

En parques, calles comerciales y estaciones ferroviarias, muchos residentes aprovecharon el clima templado para salir sin abrigos pesados, en una escena que recordó los primeros días de la primavera japonesa.

🌬️ En Tōhoku el termómetro sube… pero el frío se siente

Más al norte, en la región de Tōhoku, las temperaturas también aumentaron con respecto al miércoles.

En Sendai, el termómetro alcanzó 11.3 °C, un valor relativamente alto para principios de marzo. Sin embargo, el fuerte viento frío del norte mantuvo baja la sensación térmica, generando una percepción distinta entre la población.

☀️ Lugares con las temperaturas máximas más altas del día

Puesto Prefectura Ciudad / Pueblo Punto de observación Temperatura (°C) Hora 1 Okinawa Miyakojima (Tarama) Nakasuji 24.0°C 13:14 2 Okinawa Ciudad de Miyakojima Shimoji 23.5°C 13:23 3 Okinawa Ciudad de Miyakojima Kagamihara 23.2°C 14:10 4 Okinawa Minami-Daito Minamidaito Island 22.9°C 13:04 5 Okinawa Ciudad de Miyakojima Miyakojima 22.8°C 13:34 6 Okinawa Kumejima Kumejima 22.7°C 15:51 7 Okinawa Kitadaito Kitadaito 22.6°C 13:09 8 Kagoshima Amami Kasari 22.6°C 14:36 9 Okinawa Taketomi Iriomote Island 22.6°C 12:25 10 Okinawa Kumejima Kitanohara 22.5°C 13:14 — Okinawa Ishigaki Isla Ishigaki 22.5°C 14:54 📊 Observación:

Las temperaturas más altas del país se concentraron completamente en Okinawa y las islas del sur, con valores cercanos a 24°C, típicos de un clima subtropical incluso en marzo.

❄️ Lugares con las temperaturas mínimas más bajas del día

Puesto Prefectura Ciudad / Pueblo Punto de observación Temperatura (°C) Hora 1 Nagano Matsumoto Nagawa −7.9°C 06:48 2 Nagano Minamisaku Nobeyama −7.0°C 06:21 3 Nagano Kiso Kaida Plateau −6.7°C 06:57 4 Nagano Ueda Sugadaira −6.0°C 02:08 5 Hokkaido Horokanai Shumarinai −5.8°C 06:20 6 Nagano Matsumoto Matsumoto-Imai −5.8°C 03:55 7 Gunma Tsumagoi Tashiro −5.4°C 02:47 8 Fukushima Ciudad de Fukushima Washikura −5.3°C 04:43 9 Nagano Karuizawa Karuizawa −5.3°C 06:35 10 Nagano Hara Hara Village −5.2°C 05:32

📊 Observación:

Las temperaturas más bajas se registraron en zonas montañosas del interior de Honshu, especialmente en Nagano, donde varias estaciones meteorológicas bajaron hasta −7°C o menos.

✅ Lectura climática del día en Japón

Sur subtropical (Okinawa): más de 24°C

Centro montañoso (Nagano): hasta −7.9°C

📉 Esto refleja una enorme diferencia térmica nacional de casi 32°C en un mismo día, algo relativamente frecuente en Japón durante el final del invierno y comienzo de la primavera.

🌧️ Cambio brusco el viernes: lluvia y descenso térmico

El panorama cambiará rápidamente a partir del viernes 6 de marzo.

Un frente meteorológico avanzará desde el oeste, provocando el deterioro del tiempo primero en Kyūshū y Chūgoku y posteriormente en Kansai, Tokai y Kantō. La llegada de la lluvia también traerá aire más frío, lo que hará que las temperaturas vuelvan a descender tras el breve episodio templado.

Los meteorólogos recomiendan a la población preparar paraguas y ropa más abrigada, ya que el contraste térmico podría sentirse con claridad respecto a la jornada soleada del jueves.

📊 Términos clave del informe meteorológico

Kanji Rōmaji Desglose Significado 西日本 Nishi-Nihon 西 (oeste) + 日本 (Japón) Oeste de Japón 東海 Tōkai 東 (este) + 海 (mar) Región de Tokai 関東 Kantō 関 (barrera/región) + 東 (este) Región de Kantō 太平洋側 Taiheiyō-gawa 太平洋 (océano Pacífico) + 側 (lado) Lado del Pacífico 気温 Kion 気 (aire) + 温 (temperatura) Temperatura 最高気温 Saikō kion 最高 (máximo) + 気温 (temperatura) Temperatura máxima 天気が崩れる Tenki ga kuzureru 天気 (clima) + 崩れる (deteriorarse) Empeorar el clima 体感温度 Taikan ondo 体感 (sensación corporal) + 温度 (temperatura) Sensación térmica

✅ En síntesis: Japón vivió este jueves un breve respiro templado con temperaturas superiores a 15 °C en muchas zonas del Pacífico. Pero el cambio atmosférico ya está en camino: la lluvia del viernes devolverá el ambiente frío típico de finales de invierno.

