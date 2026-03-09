[kinenbi]  kinen kitte

Un sello que inauguró una tradición nacional

📍Tōkyō | 9 de marzo

Hoy lunes se recuerda un pequeño objeto de papel que marcó un hito en la historia postal japonesa: el primer sello conmemorativo del país, emitido en 1894 (Meiji 27) para celebrar el 25º aniversario de matrimonio del emperador Meiji y la emperatriz Shōken. Aquella emisión especial —con un diseño solemne que mostraba el crisantemo imperial flanqueado por dos grullas— inauguró una tradición filatélica que hoy forma parte de la memoria cultural de Japón.

El sello fue emitido en dos versiones:

2 sen en color rojo , destinado al correo interno.

5 sen en color azul, utilizado para correspondencia internacional.

La pieza era inusualmente grande para la época —29 mm por 37 mm, casi el doble del tamaño de un sello ordinario— y llevaba impresa la inscripción en inglés “IMPERIAL WEDDING 25 ANNIVERSARY”, reflejando el carácter internacional del evento.

Sin embargo, el nacimiento de este sello tuvo una historia inesperada. Japón aún no tenía la tradición de emitir sellos conmemorativos, y fue una carta publicada en un periódico por un extranjero residente en el país la que sugirió crear uno para celebrar la boda imperial de plata. La propuesta llegó al gobierno y el entonces ministro de Comunicaciones, Kuroda Kiyotaka, ordenó su producción urgente.

El desafío fue enorme: quedaba menos de un mes para la ceremonia. Los trabajadores de la imprenta oficial trabajaron día y noche, logrando completar en solo cinco días un proceso que normalmente requería uno o dos meses.

Así nació el primer kinen kitte (記念切手) de Japón, un objeto que transformó el correo en un medio de memoria histórica. Con el tiempo, estos sellos pasaron de celebrar ceremonias imperiales a conmemorar eventos culturales, científicos y sociales, convirtiéndose en pequeñas cápsulas visuales de la historia nacional.

Hoy, Japón emite decenas de sellos conmemorativos cada año, recordando desde patrimonio cultural hasta misiones espaciales o festivales regionales. Pero todo comenzó con aquella emisión apresurada de 1894, cuando dos grullas sobre un fondo rojo y azul anunciaron que incluso un sello postal podía convertirse en símbolo de una época. ✉️🇯🇵

🏷️ Términos clave de la noticia

Kanji Rōmaji Desglose del término Significado en español 記念切手 kinen kitte 記念 (conmemoración, recuerdo) + 切手 (sello postal) Sello conmemorativo emitido para celebrar un evento histórico 明治天皇 Meiji Tennō 明治 (era Meiji) + 天皇 (emperador) Emperador Meiji, monarca de Japón durante la modernización del país 皇后 kōgō 皇 (imperial) + 后 (emperatriz) Emperatriz consorte de Japón 銀婚 ginkon 銀 (plata) + 婚 (matrimonio) Bodas de plata, 25 años de matrimonio 菊花紋章 kikuka monshō 菊花 (flor de crisantemo) + 紋章 (emblema o escudo) Emblema imperial japonés con forma de crisantemo 逓信省 teishinshō 逓信 (comunicaciones y correos) + 省 (ministerio) Ministerio de Comunicaciones y Correos del Japón imperial 黒田清隆 Kuroda Kiyotaka nombre propio histórico Político japonés que ordenó la emisión del primer sello conmemorativo 郵便制度 yūbin seido 郵便 (correo postal) + 制度 (sistema) Sistema postal de Japón 特殊切手 tokushu kitte 特殊 (especial) + 切手 (sello postal) Sellos especiales emitidos para campañas o cultura 年賀切手 nengā kitte 年賀 (año nuevo) + 切手 (sello postal) Sello usado para tarjetas de Año Nuevo

