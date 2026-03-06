[kinenbi]  sekai Isshū

El ascenso y caída de la única ruta mundial operada por una aerolínea de Japón.

📍Tōkyō | 6 de marzo

Cada 6 de marzo se recuerda en Japón el 「世界一周記念日」 (Sekai Isshū Kinenbi), el Día del Vuelo alrededor del Mundo, una fecha que conmemora uno de los momentos más ambiciosos de la aviación japonesa moderna: el inicio de la primera ruta aérea de circunnavegación operada por una aerolínea asiática.

La historia comienza en 1967 (昭和42年), cuando la aerolínea nacional japonesa Japan Airlines inauguró oficialmente su ruta comercial alrededor del mundo hacia el oeste.

Ese día, a las 12:30 del mediodía, bajo una llovizna ligera sobre el aeropuerto de Haneda, despegó el primer vuelo histórico, iniciando una travesía que no solo conectaría continentes, sino que simbolizaría el regreso de Japón al escenario global apenas dos décadas después del final de la Segunda Guerra Mundial.

🌏 Una ruta aérea que literalmente rodeaba el planeta

La ruta diseñada por la aerolínea japonesa era una auténtica circunferencia aérea del planeta, un recorrido que atravesaba Asia, Medio Oriente, Europa y América antes de regresar a Japón.

Durante cinco años (1967–1972), el itinerario fue el siguiente:

Tokio → Hong Kong → Bangkok → Nueva Delhi → Teherán → El Cairo → Roma → Frankfurt o París → Londres → Nueva York → San Francisco → Honolulu → Tokio

Era un viaje que combinaba geopolítica, comercio internacional y turismo emergente, en una época en la que el transporte aéreo todavía representaba un lujo reservado para diplomáticos, empresarios y viajeros internacionales.

Para Japón, este servicio representaba algo más que una ruta aérea:

consolidaba su reintegración en la economía global ,

demostraba el crecimiento tecnológico de su aviación,

y proyectaba la imagen de un país moderno y conectado.

🛫 Un logro histórico… limitado por la política aérea

Antes de esta fecha, las aerolíneas japonesas no podían operar rutas alrededor del mundo.

La razón estaba en el acuerdo bilateral de aviación entre Japón y Estados Unidos, firmado en la posguerra, que restringía las rutas intercontinentales japonesas.

Cuando finalmente se autorizó el proyecto, el vuelo se convirtió en:

la primera ruta de circunnavegación del mundo operada por una aerolínea asiática

la única ruta alrededor del planeta operada por una aerolínea japonesa

El proyecto también simbolizaba el auge del jet comercial de largo alcance, especialmente con el uso de aeronaves Douglas DC-8, uno de los aviones más avanzados de la época.

⚠️ El final prematuro de la gran ruta aérea

A pesar del impacto simbólico, la ruta tuvo una vida relativamente corta.

En 1972, apenas cinco años después de su inauguración, el servicio fue cancelado.

Las razones fueron varias:

1️⃣ Baja rentabilidad en la ruta del Atlántico

El tramo Europa–Estados Unidos tenía poca demanda comercial, lo que debilitó la viabilidad financiera del proyecto.

2️⃣ Crisis operativa tras accidentes aéreos

En 1972, Japan Airlines sufrió una serie de accidentes graves, perdiendo tres aviones DC-8 destinados a rutas internacionales.

La pérdida de estas aeronaves redujo la capacidad operativa de la compañía y obligó a reorganizar su red de vuelos internacionales.

El resultado fue la eliminación de la ambiciosa ruta mundial.

🌍 ¿Existen hoy vuelos alrededor del mundo?

Actualmente Japón no tiene una ruta aérea comercial que circunnavegue el planeta operada por una sola aerolínea.

Sin embargo, los viajeros todavía pueden realizar un viaje alrededor del mundo mediante conexiones entre múltiples aerolíneas o mediante boletos especiales conocidos como:

Round-the-World Tickets (RTW).

Estos itinerarios utilizan alianzas globales como:

Star Alliance

oneworld

SkyTeam

permitiendo recrear, de forma moderna, aquella idea visionaria de dar la vuelta al planeta en avión.

🗓️ Otras fechas relacionadas con la aviación mundial

En el calendario japonés existen otras conmemoraciones vinculadas a la historia de la aviación:

Fecha Nombre Significado 6 de marzo 世界一周記念日 Inicio de la ruta aérea mundial de JAL 21 de junio 世界一周の日 Día mundial de la circunnavegación 25 de octubre 民間航空記念日 Día de la aviación civil japonesa

✈️ Un símbolo del Japón que volvió a mirar al mundo

Aunque duró solo cinco años, aquella ruta aérea inaugurada en 1967 marcó un momento clave:

Japón ya no era solo un país reconstruyéndose tras la guerra.

Era un país capaz de conectar el planeta entero desde Tokio.

Cada 6 de marzo, el recuerdo de ese vuelo que partió bajo la lluvia de Haneda revive una época en la que la aviación japonesa soñó —literalmente— con rodear la Tierra.

📚 Cuadro de términos clave de la noticia

Kanji / Expresión Rōmaji Desglose del término Significado en español 世界一周 sekai isshū 世界 (sekai: mundo) + 一 (ichi: uno) + 周 (shū: vuelta, circunferencia) Vuelta al mundo / circunnavegación 世界一周記念日 sekai isshū kinenbi 世界一周 (vuelta al mundo) + 記念 (conmemoración) + 日 (día) Día conmemorativo de la vuelta al mundo 世界一周路線 sekai isshū rosen 世界一周 (vuelta al mundo) + 路線 (ruta / línea de transporte) Ruta aérea alrededor del mundo 日本航空 Nihon Kōkū 日本 (Japón) + 航空 (aviación) Japan Airlines (aerolínea nacional japonesa) 羽田空港 Haneda kūkō 羽田 (Haneda, zona de Tokio) + 空港 (aeropuerto) Aeropuerto de Haneda 営業開始 eigyō kaishi 営業 (operación comercial) + 開始 (inicio) Inicio de operaciones comerciales 定期路線 teiki rosen 定期 (regular / programado) + 路線 (ruta) Ruta aérea regular 航空会社 kōkū gaisha 航空 (aviación) + 会社 (empresa) Aerolínea 日米航空協定 Nichibei kōkū kyōtei 日米 (Japón-EE.UU.) + 航空 (aviación) + 協定 (acuerdo) Acuerdo aéreo entre Japón y Estados Unidos 廃止 haishi 廃 (abolir) + 止 (detener) Cancelación / abolición 航空事故 kōkū jiko 航空 (aviación) + 事故 (accidente) Accidente aéreo 機材 kizai 機 (máquina / aeronave) + 材 (material / equipo) Aeronaves o equipamiento operativo 国際路線 kokusai rosen 国際 (internacional) + 路線 (ruta) Ruta internacional

