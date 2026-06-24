Acción judicial se presenta en plena etapa de escrutinio y genera debate sobre requisitos constitucionales

📍Lima | 24 de junio

Un ciudadano identificado como Tomás Alberto Soldevilla Guerra presentó una demanda de hábeas corpus preventivo y correctivo ante el Poder Judicial del Perú con el objetivo de impedir que Keiko Sofía Fujimori Higuchi pueda juramentar como presidenta de la República si resulta oficialmente proclamada ganadora de las elecciones generales de 2026.

Según el documento judicial difundido en redes sociales, la demanda está dirigida contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), el Ministerio de Relaciones Exteriores y la propia Keiko Fujimori como tercero legitimado pasivo.

El demandante sostiene que existirían dudas sobre una eventual doble nacionalidad de la candidata presidencial. Entre sus argumentos menciona que el expresidente Alberto Fujimori poseía nacionalidad japonesa y figuraba inscrito en el sistema de registro familiar japonés conocido como Koseki.

Asimismo, señala que Keiko Fujimori, por ser hija de padres de ascendencia japonesa, podría haber adquirido la nacionalidad japonesa por derecho de sangre (ius sanguinis). El escrito afirma que la sola inscripción en el registro familiar japonés generaría una presunción legal sobre dicha condición.

Otro de los puntos expuestos en la demanda es que, según el autor del recurso, la candidata no habría presentado documentación oficial consular japonesa que acredite una eventual renuncia o inexistencia de nacionalidad japonesa. Por ello solicita una evaluación constitucional del caso.

Sin embargo, es importante señalar que la presentación de una demanda no implica que sus argumentos hayan sido acreditados ni aceptados por las autoridades judiciales. Corresponderá al Poder Judicial determinar si la acción reúne los requisitos legales para ser admitida y posteriormente evaluada en el fondo.

El caso ha generado debate político y jurídico debido a que se presenta en medio de la fase final del proceso electoral peruano, cuando aún continúan resolviéndose recursos y observaciones vinculadas a la proclamación oficial de resultados.

📝 Lo que se sabe hasta ahora

✅ Existe una demanda presentada ante el Poder Judicial.

✅ El documento menciona presuntas dudas sobre una eventual nacionalidad japonesa de Keiko Fujimori.

✅ La demanda solicita impedir una eventual juramentación presidencial.

✅ Hasta el momento, la sola presentación del recurso no modifica el proceso electoral ni constituye una decisión judicial.

✅ Será el Poder Judicial quien determine si la demanda es admitida, rechazada o declarada improcedente.

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Matrimonios

Divorcios

Adopciones

Defunciones Pero lo importante es que no registra a personas de forma aislada, sino dentro de una familia registrada. 🧾 ¿La inscripción es automática? ✔️ Sí, pero SOLO en ciertos casos La inscripción en el Koseki puede ser automática o casi automática cuando: Naces en Japón como hijo de ciudadanos japoneses

Uno de los padres notifica el nacimiento al municipio

Se realiza dentro del plazo legal (normalmente 14 días) 👉 En ese caso, el bebé queda automáticamente incorporado al Koseki familiar. ❌ No es automática en estos casos No se registra automáticamente si: Naces en el extranjero

Eres extranjero sin nacionalidad japonesa

Hay adopciones internacionales

Cambios de estado civil fuera de Japón En estos casos se requiere: Notificación oficial

Documentos legales

Registro consular o municipal 👨‍👩‍👧 ¿Quién aparece en el Koseki? Solo personas con nacionalidad japonesa pueden figurar en un Koseki. Los extranjeros: No tienen Koseki propio

Se registran en sistemas distintos (residencia, inmigración) ⚠️ Punto clave importante El Koseki: no es prueba automática de nacionalidad actual

pero sí es un registro histórico y legal de vínculos familiares japoneses 🧠 En resumen ✔️ Sí puede ser automático, pero solo en nacimientos dentro de familias japonesas

❌ No es un sistema universal ni automático para cualquier persona

🇯🇵 Es un registro exclusivo de ciudadanos japoneses y su estructura familiar

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