[gaikokujin] Héroe en el konbini

Trabajador extranjero detecta una estafa y salva los ahorros de un cliente mayor

📍Tōkyō | 19 de junio

En la ciudad de Chita, prefectura de Aichi, una escena común dentro de un konbini terminó convirtiéndose en un ejemplo de prevención y compromiso comunitario. Un hombre de unos 70 años entró a un FamilyMart mientras hablaba por teléfono y trató de comprar tarjetas de dinero electrónico por un monto alto, una situación que encendió las alarmas del gerente de la tienda, Sapkota Ramesh Prasad, de 32 años y originario de Nepal.

Según el reporte local, el hecho ocurrió el 5 de mayo, cuando el cliente intentó comprar ¥300.000 en tarjetas electrónicas. El gerente notó algo extraño, le habló al cliente y, al sospechar que podía tratarse de una estafa de cobro falso, avisó a la policía. Gracias a esa intervención, el hombre fue detenido antes de entregar el dinero a los delincuentes y no sufrió pérdidas económicas. La Policía de Chita entregó una carta de agradecimiento al gerente por ayudar a prevenir el delito.

Este tipo de estafa suele seguir un patrón repetido: la víctima recibe una llamada o mensaje en el que se le exige pagar una deuda falsa, una multa inexistente o un supuesto servicio técnico. Luego, el delincuente le pide comprar tarjetas de dinero electrónico en una tienda y enviar los códigos. La Agencia Nacional de Policía advierte que, si alguien menciona por teléfono la compra de tarjetas electrónicas, se debe considerar una señal clara de estafa.

El caso también muestra el papel cada vez más importante de los trabajadores extranjeros en Japón. En los konbini, muchos empleados no solo atienden cajas o reponen productos: también observan, preguntan y, cuando algo parece sospechoso, pueden convertirse en la última barrera antes de que una víctima pierda su dinero.

Marco legal y sanciones en Japón

Conducta Posible encuadre legal Sanción orientativa Engañar a una persona para que entregue dinero o códigos de tarjetas Fraude – Artículo 246 del Código Penal japonés Hasta 10 años de prisión. Intentar cometer fraude, aunque la víctima no llegue a perder dinero Tentativa de fraude – Artículo 250 La tentativa también puede ser castigada. Usar sistemas digitales o registros electrónicos para obtener beneficio ilegal Fraude informático – Artículo 246-2 Hasta 10 años de prisión, según el caso.

En términos simples: aunque el adulto mayor no perdió dinero, la conducta de los estafadores puede investigarse como intento de estafa si hubo engaño, instrucciones de pago y una acción concreta para obtener beneficio ilegal.

Señales de alerta para residentes extranjeros en Japón

La policía pide a los empleados de konbini prestar atención cuando una persona compra muchas tarjetas electrónicas, compra montos elevados o parece no estar acostumbrada al procedimiento. También se recomienda intervenir si el cliente está hablando por teléfono mientras compra tarjetas o retira dinero.

Para la comunidad hispanohablante en Japón, la regla es sencilla: si alguien te pide comprar tarjetas electrónicas y enviar el código, corta la llamada y consulta con la policía o con el número de ayuda al consumidor 188.

Términos clave

Japonés Rōmaji Significado 特殊詐欺 tokushu sagi Estafa especial o fraude organizado contra ciudadanos 架空請求詐欺 kakū seikyū sagi Estafa por cobro falso 電子マネー denshi manē Dinero electrónico プリペイドカード puripeido kādo Tarjeta prepago 感謝状 kanshajō Carta de agradecimiento o reconocimiento oficial 声かけ koekake Intervención verbal, preguntar o alertar al cliente 被害防止 higai bōshi Prevención de daños o pérdidas

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