[tenki yohō] jueves 25 de junio

Japón bajo la influencia del frente lluvioso y la aproximación de tifón

📍Tōkyō | 25 de junio

La jornada del jueves estará marcada por una situación meteorológica compleja en gran parte de Japón. Según el pronóstico oficial, el frente de lluvias de la temporada de tsuyu (梅雨) permanecerá estacionario desde el oeste hasta el este del país, mientras una zona de baja presión avanzará cerca del archipiélago. A esto se suma la aproximación del tifón n.º 7, que se acerca a las islas del suroeste de Japón y comenzará a influir especialmente sobre Okinawa y las islas Nansei.

La combinación de estos sistemas provocará un contraste muy marcado entre regiones. Mientras gran parte del centro y oeste del país experimentará lluvias persistentes y tormentas, algunas zonas del norte de Tōhoku y Hokkaidō disfrutarán de tiempo más estable, con intervalos de sol y temperaturas agradables.

En Okinawa (Naha) se espera una situación cada vez más complicada debido a la cercanía del tifón. El día comenzará con algunos momentos de sol, pero el viento irá aumentando progresivamente y las condiciones tenderán a deteriorarse. La temperatura máxima alcanzará los 32°C, con una mínima de 28°C y una probabilidad de lluvia del 60%. Además del calor tropical, las autoridades recomiendan prestar atención al oleaje elevado y a las ráfagas de viento que podrían intensificarse durante la tarde y la noche.

En Kyūshū, las lluvias serán protagonistas durante toda la jornada. Fukuoka registrará una máxima de 26°C y mínima de 23°C, con probabilidad de lluvia del 100%. Más al sur, Kagoshima alcanzará los 30°C con una mínima de 25°C y un riesgo de precipitaciones del 80%. Se esperan chaparrones frecuentes y momentos de lluvia fuerte, especialmente en zonas montañosas y costeras.

La situación será similar en Shikoku. En Kōchi, la temperatura llegará a 25°C, con mínima de 21°C y una probabilidad de lluvia del 100%. Las precipitaciones podrían ser intensas en algunos momentos debido al aporte constante de aire cálido y húmedo procedente del océano Pacífico.

En la región de Chūgoku, Hiroshima tendrá una jornada completamente lluviosa. Se pronostica una máxima de 22°C, una mínima de 20°C y un 100% de probabilidad de lluvia. Las temperaturas serán más frescas que las observadas en días recientes debido a la extensa cobertura nubosa.

El frente lluvioso también afectará con fuerza a la región de Kansai. En Osaka, se esperan lluvias continuas durante prácticamente todo el día. La temperatura máxima será de 23°C, mientras que la mínima rondará los 20°C. La probabilidad de precipitación alcanza el 100%, por lo que será recomendable llevar paraguas incluso para desplazamientos cortos.

Más al este, en la región de Tōkai, Nagoya tendrá un panorama muy parecido. El pronóstico indica lluvia persistente, una temperatura máxima de 22°C, mínima de 19°C y una probabilidad de lluvia del 100%. Las precipitaciones podrían intensificarse temporalmente con actividad eléctrica aislada.

La región de Kantō continuará bajo un ambiente inestable. En Tokio, el cielo permanecerá cubierto y lluvioso durante gran parte del día. La capital registrará una máxima de 21°C y una mínima de 19°C, con una probabilidad de lluvia del 90%. Se trata de una temperatura notablemente más baja que la experimentada durante los episodios de calor extremo de la semana pasada.

En la costa del mar de Japón, Kanazawa, en la región de Hokuriku, tendrá abundante nubosidad y lluvias ocasionales. La máxima será de 27°C, la mínima de 21°C y la probabilidad de precipitación alcanzará el 70%. Aunque habrá momentos sin lluvia, el ambiente continuará muy húmedo.

Más al norte, Niigata mostrará un panorama considerablemente más favorable. Se esperan intervalos de nubes y sol, con temperaturas veraniegas de 29°C de máxima y 21°C de mínima. La probabilidad de lluvia será relativamente baja, alrededor del 30%, por lo que podrían registrarse amplios períodos de tiempo seco.

En la región de Tōhoku, las condiciones variarán según la ubicación. Sendai tendrá abundante nubosidad y lluvias ocasionales, con una máxima de 24°C, mínima de 17°C y una probabilidad de lluvia del 70%. Sin embargo, en el norte de la región, el tiempo tenderá a ser más estable gracias al alejamiento del frente principal.

Las mejores condiciones del país se encontrarán en Hokkaidō. En Sapporo, se espera una jornada mayormente soleada con algunas nubes, una máxima de 26°C, mínima de 14°C y solo un 30% de probabilidad de lluvia. Por su parte, Kushiro disfrutará de temperaturas más frescas, con 17°C de máxima y 11°C de mínima, bajo cielos parcialmente nublados y también con una probabilidad de precipitación del 30%.

En resumen, el contraste será muy marcado este jueves. Desde Kyūshū hasta Kantō, la población deberá prepararse para lluvias frecuentes, posibles tormentas eléctricas y acumulaciones importantes de agua en cortos periodos de tiempo. En cambio, el norte de Tōhoku y especialmente Hokkaidō tendrán un día mucho más tranquilo. La atención meteorológica seguirá centrada en la evolución del tifón n.º 7, cuyo desplazamiento podría influir cada vez más en Okinawa y posteriormente en otras regiones del país durante los próximos días.

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